Ledelsesændring i Harboes Bryggeri A/S - selskabsmeddelelse nr. 11

Harboes Chief Commercial Officer udtræder af direktionen og indtager i stedet ny stilling i koncernen pr. 30. september 2026

Martin Schade (62) stopper som Chief Commercial Officer og udtræder af direktionen i Harboes Bryggeri A/S pr. 30. september 2026. I stedet indtræder han i en nyoprettet deltidsstilling som Strategic Project Manager med reference til koncernens CEO.

Martin Schade skal i den nye stilling fungere som støtte for direktionen og bidrage til at drive koncernens strategiske projekter med henblik på at sikre, at koncernens kommercielle mål, produktionsmæssige platform og driftsmæssige organisation integreres yderligere og optimeres på tværs af koncernens forretningsområder og produktionsenheder.

Harboes direktion vil i det fortsatte strategiske udviklingsarbejde desuden arbejde tæt sammen med ledelseslaget under direktionen med henblik på at sikre, at koncernens kommercielle strategi og fortsatte innovation sker i tråd med de særlige markedsvilkår, udvikling i efterspørgslen og forbrugerpræferencer, som kendetegner koncernens forskellige forretningsområder. Til styrkelse af vores kommercielle prioriteter har vi desuden netop ansat en ny og erfaren salgsdirektør, som har ansvar for den fortsatte succesfulde udvikling af vores aktiviteter på det danske marked.

Harboes bestyrelsesformand, Martin Lavesen, udtaler:

”Martin Schade udtræder af direktionen efter eget ønske, og vi glæder os over at kunne fortsætte samarbejdet med ham i en ny rolle. Vi tror på, at han i den dedikerede funktion som Strategic Project Manager vil kunne spille en vigtig rolle som støtte til vores direktion for at sikre fremdrift og resultater med vores strategiske projekter. Martin Schade har været i Harboe i tæt på 30 år og kender alle dele af vores organisation, så vi har en klar forventning om et fortsat værdiskabende samarbejde”.

