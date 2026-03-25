Snom enrichit sa gamme DECT avec les solutions M253 et M256

Avec le lancement des solutions DECT monocellulaires Snom M253 et M256, Snom élargit de manière ciblée son portefeuille monocellulaire. Les nouvelles solutions sont idéales pour les petites et moyennes entreprises et les sociétés qui ont besoin d'une téléphonie sans fil fiable avec un minimum d'effort d'installation.

Le spécialiste berlinois des communications IP intégrées, Snom, présente avec les solutions M253 et M256 deux systèmes DECT monocellulaires puissants qui rendent les communications professionnelles particulièrement simples, flexibles et sécurisées. Toutes deux conçues avec la base DECT M250, elles offrent des solutions de communication prêtes à l'emploi pour les environnements de travail modernes et dynamiques. Grâce au Power over Ethernet, au cryptage sécurisé TLS et SRTP et aux fonctions de gestion à distance, les systèmes s'intègrent en toute simplicité dans les infrastructures informatiques et de communication existantes pour être ensuite géré de manière centralisée.

DECT à cellule simple pour les sites et succursales de petite taille

En tant que solution DECT à cellule simple, les M253 et M256 sont parfaites pour les sites et succursales de petite taille — tels que les cabinets médicaux, les restaurants ou les magasins — offrant une couverture fiable avec un effort d’installation minimal. La base assure, en effet, une portée jusqu'à 50 m en intérieur et jusqu'à 300 m en extérieur et supporte jusqu'à dix récepteurs de la série M5x de Snom.

Deux solutions pour différents environnements de travail

Avec ces deux systèmes, Snom répond à différentes exigences du quotidien professionnel. La solution Snom M253 combine la base M250 avec le nouveau combiné M53, spécialement conçu pour l'utilisation professionnelle dans les bureaux et le secteur des services. Il dispose d'un grand écran couleur facile à lire et d'une disposition ergonomique des touches et prend en charge le son HD pour une transmission vocale claire. Avec une autonomie allant jusqu'à 12 heures en conversation et jusqu'à 120 heures en veille, le M53 est conçu pour faire face facilement à de longues journées de travail. Sa structure robuste, son enveloppe antibactérienne et son menu intuitif garantissent une communication claire même dans les environnements de travail difficiles. L'alimentation du combiné est assurée par des piles AAA, disponibles dans le commerce, pour une utilisation particulièrement économique et pratique.

La solution Snom M256 est en revanche destinée à un usage plus intensif. Elle combine la base M250 avec le combiné résistant M56, spécialement conçu pour les environnements tels que les ateliers, les entrepôts et les sites de production ou pour une utilisation en extérieur. Certifié IP67, le boîtier du combiné est résistant à la poussière et à l'eau et garantit un fonctionnement fiable même lorsque les terminaux sont régulièrement exposés à la saleté, à l'humidité ou à une utilisation intensive.

Une base – flexibilité maximale avec la série IP DECT 5x

La base M250 prend en charge tous les terminaux IP DECT de la série Snom M5x, permettant ainsi une adaptation flexible à différents postes de travail. Outre les récepteurs M53, M55 et M56, le célèbre téléphone de bureau DECT M58 peut également être utilisé sans fil avec la base DECT M250. Avec son grand écran et ses touches de fonction intuitives, il s'est imposé sur le marché comme un terminal flexible pour les postes de travail fixes, la réception ou les zones de caisse. La base DECT M250 offre ainsi une plateforme de communication unifiée pour tous les employés mobiles et fixes.

Communication fiable pour un large éventail de scénarios

Permettant de prendre en charge jusqu'à huit appels simultanés, ces solutions sont particulièrement adaptées aux environnements où l'accessibilité et la mobilité sont essentielles. Ses domaines d'application idéaux sont nombreux : du commerce de détail aux filiales, des restaurants à l’hôtellerie, en passant par les centres médicaux et les studios associés avec réception centralisée. La communication DECT flexible proposée par la solution offre des avantages tangibles également pour les études notariales et les cabinets d’avocats, les petites administrations communales et les agences locales d’entreprises logistiques, les ateliers, les entrepôts e les environnements de production.

Sécurité, gestion facilitée et intégration professionnelle

Les solutions prennent en charge les protocoles VoIP sécurisés, tels que TLS et SRTP, le provisionnement à distance et les mises à jour OTA. La rubrique LDAP, la gestion centralisée et la configuration automatique facilitent le fonctionnement et réduisent considérablement la charge administrative.

« Avec le M256 et le M253, nous offrons aux entreprises des systèmes DECT qui allient des fonctions professionnelles à la plus grande facilité d’utilisation », explique Oliver Wittig, Senior Product Manager chez Snom. « La combinaison de la base M250 et de différents combinés – du confortable M53 au M56 particulièrement robuste – fait de ce système une plateforme polyvalente et économique pour les environnements de travail les plus divers. »

Les solutions Snom M253 et M256 sont disponibles dès maintenant chez les revendeurs spécialisés.