Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit A/S

To Nasdaq Copenhagen
FIXING OF COUPON RATES
25 March 2026
Fixing of coupon rates effective from 1 April 2026
Effective from 1 April 2026, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S and Totalkredit A/S will be adjusted.
Bonds with quarterly interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 April 2026 to 30 June 2026:
Uncapped bonds
DK0009518896, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2026: 2.3387% pa
DK0009543142, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2026: 2.2982% pa
DK0009543225, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2026: 2.2880% pa
DK0009543498, (32G), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2026: 2.3590% pa
DK0009544892, (32G), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2026: 2.8845% pa
DK0009545352, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 April 2026: 2.2880% pa
DK0009546087, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2026: 2.2373% pa
DK0009546160, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2026: 2.2272% pa
DK0009546244, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2026: 2.2069% pa
DK0009546327, (32G), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2026: 2.2678% pa
DK0009547721, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2026: 2.3387% pa
DK0009548026, (32G), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2026: 2.3489% pa
DK0009548109, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 April 2026: 2.3185% pa
DK0009548299, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 April 2026: 2.3083% pa
DK0009549859, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 April 2026: 2.2982% pa
DK0009549933, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 April 2026: 2.3083% pa
DK0009550006, (32G), maturity in 2028, new rate as at 1 April 2026: 2.3185% pa
DK0009551244, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 April 2026: 2.2880% pa
DK0009551400, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 April 2026: 2.1765% pa
DK0009551590, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 April 2026: 2.2373% pa
DK0009551673, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 April 2026: 2.1765% pa
DK0009551756, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 April 2026: 2.2069% pa
DK0009551913, (32H), maturity in 2030, new rate as at 1 April 2026: 2.6513% pa
DK0009552135, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 April 2026: 2.2982% pa
DK0009554776, (32H), maturity in 2030, new rate as at 1 April 2026: 2.2373% pa
DK0009766446, (49D), maturity in 2038, new rate as at 1 April 2026: 2.1360% pa
DK0009769622, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 April 2026: 2.1360% pa
Questions may be directed to Investor Relations at investor_relations@nykredit.dk or Press Officer Peter Klaaborg, tel +45 44 55 14 94.
