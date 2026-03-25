Volatus Aerospace élargit son réseau mondial de formation grâce à un partenariat stratégique avec l'Université de technologie de la Jamaïque

MONTRÉAL, 25 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSX : FLT) (OTCQB : TAKOF) (Francfort : ABB) (« Volatus » ou la « Compagnie »), un fournisseur canadien intégré de solutions aérospatiales et de drones offrant des capacités d'intelligence aérienne, de formation avancée et de systèmes autonomes, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec l'Université de technologie de la Jamaïque (« UTech, Jamaïque ») pour offrir des programmes avancés de formation aux drones et de technologies appliquées à partir d'avril 2026.

Ce partenariat élargit l'empreinte mondiale de formation de Volatus Aerospace et renforce sa présence dans les Caraïbes tout en soutenant le développement d'opérateurs de drones qualifiés et de spécialistes en technologie appliquée dans les régions qui adoptent de plus en plus des systèmes aériens sans équipage pour la réponse aux catastrophes, la surveillance environnementale, la gestion des infrastructures et les applications de sécurité publique.

Cette collaboration reflète la stratégie plus large de Volatus visant à développer des capacités intégrées dans la formation, les opérations et le développement technologique afin de répondre à la demande mondiale croissante pour les systèmes aériens autonomes et le développement de la main-d'œuvre qualifiée.

Au cœur du partenariat se trouve un parcours de formation structuré axé sur la préparation et la réponse aux catastrophes, débutant par un programme en ligne accessible à l'échelle mondiale et progressant vers une formation opérationnelle pratique dispensée sur le campus de l'UTech, Jamaïque, à Kingston. Le programme est conçu pour préparer les participants à des environnements opérationnels réels, incluant la réponse d'urgence, l'évaluation aérienne et la planification de mission.

« L'expansion de nos programmes de formation en Jamaïque représente une nouvelle étape dans la stratégie de Volatus Aerospace visant à développer sa capacité mondiale par l'éducation, la formation appliquée et l'expertise opérationnelle », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace. « Alors que les événements climatiques, les besoins en infrastructures et les besoins en sécurité publique continuent d'augmenter à l'échelle mondiale, l'importance de former des professionnels qualifiés en drones capables de soutenir la préparation et la réponse aux catastrophes n'a jamais été aussi grande. »

Les participants complétant le programme fondamental auront l'occasion de passer à une formation appliquée axée sur le déploiement opérationnel, le soutien à la recherche et sauvetage, l'évaluation des dommages et les environnements de mission complexes.

En plus de la formation à la réponse aux catastrophes, le partenariat devrait soutenir d'autres initiatives éducatives et de recherche appliquée axées sur l'éducation en STIM, la surveillance environnementale et l'utilisation de la technologie des drones en agriculture et en recherche scientifique.

Ensemble, ces initiatives visent à établir un écosystème de formation évolutif soutenant les apprenants, allant des connaissances fondamentales au développement avancé des capacités opérationnelles.

« Ce partenariat avec Volatus Aerospace représente une occasion puissante d'apporter une formation technologique de drones de pointe en Jamaïque et dans les Caraïbes élargies afin de renforcer la main-d'œuvre technologique jamaïcaine et de soutenir l'innovation par la formation appliquée et la recherche sur les drones », a déclaré le Dr Kevin Brown, président de l'UTech, Jamaïque. « En combinant excellence académique et expertise de l'industrie, nous aidons à préparer la prochaine génération de professionnels de la technologie aux opportunités mondiales émergentes. »

Volatus Aerospace a formé plus de 100 000 personnes à travers le monde et continue d'élargir son réseau de formation pour soutenir l'adoption de la technologie des drones par l'industrie, le gouvernement et les institutions. Les programmes de formation de l'entreprise soutiennent le développement de la main-d'œuvre dans divers secteurs, notamment la sécurité publique, les infrastructures, la surveillance environnementale et l'inspection industrielle.

Cette expansion internationale soutient la stratégie plus large de Volatus Aerospace visant à développer des capacités de formation et de simulation, alignées sur l'importance croissante de la préparation de la main-d'œuvre dans les secteurs mondiaux de l'aérospatiale et des systèmes autonomes, y compris les domaines de capacités identifiés dans la Stratégie industrielle de défense du Canada liés à la formation, à la simulation et au développement de systèmes autonomes.

L'initiative Jamaïque s'appuie sur le réseau croissant de partenariats internationaux de Volatus Aerospace et reflète la demande mondiale croissante d'opérateurs qualifiés capables de soutenir à la fois des applications de drones commerciales et gouvernementales.

L'inscription au programme d'introduction à la technologie des drones en reprise après sinistre est maintenant ouverte via UTechOpen. Formulaire d'inscription au cours de technologie des drones

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus Aerospace Inc. est une entreprise canadienne intégrée de l'aérospatiale offrant des systèmes aériens sans pilote, des services de renseignement aérien, des logiciels d'autonomie et des solutions avancées de formation soutenant les marchés des infrastructures civiles, de la sécurité publique et de la défense. Grâce à sa combinaison de fabrication, d'opérations et de développement technologique, Volatus Aerospace fait progresser l'adoption de systèmes autonomes tout en soutenant le développement des capacités aérospatiales souveraines au Canada et sur les marchés connexes.

L'entreprise exploite une plateforme mondiale soutenant les opérations de drones, la formation des pilotes, la vente d'équipements et les services de données tout en continuant d'élargir ses capacités en autonomie, opérations à distance et technologies aériennes de nouvelle génération.

Pour plus d'informations, visitez :

https://volatusaerospace.com

À propos de l'Université de technologie de la Jamaïque (UTech, Jamaïque)

L'Université de technologie de la Jamaïque est une université nationale de premier plan axée sur les STIM, dédiée à l'intégration de l'éducation, de la recherche et de l'application pratique afin de former des leaders innovants qui font progresser la technologie et soutiennent le développement national et régional. Grâce à des partenariats industriels et des initiatives de recherche appliquée, UTech, Jamaïque joue un rôle important dans la préparation d'une main-d'œuvre qualifiée pour les secteurs technologiques émergents.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures, les événements, les développements et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévisions », « a l'intention », « anticipe », « cherche », « stratégie » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires, les perspectives d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses importants incluent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour la Compagnie; et répondre aux exigences de cotation continue de la TSX. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou intentionnels. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Ni la TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSX) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de cette publication.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Volatus Aerospace Inc.

Danielle Gagne, responsable de la formation mondiale +1-833-865-2887

investorrelations@volatusaerospace.com

SITE WEB DE L'ENTREPRISE

https://volatusaerospace.com



Université de technologie de la Jamaïque

Unité des communications corporatives

utechjacorporatecommunications@utech.edu.jm