Cartier découvre un nouveau système aurifère lié à une intrusion porphyrique dans les sédiments du Pontiac, avec des teneurs de 5,2 g/t Au sur 5,0 m et de 1,2 g/t Au sur 25,5 m à Hope (Cadillac); fort potentiel d’exploration aurifère à grande échelle

VAL-D’OR, Québec, 25 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA) est heureuse d'annoncer la dixième série de résultats issus du programme de forage de 100 000 m (deux foreuses) et la découverte d'un nouveau type de minéralisation aurifère (gisements d’or liés à des intrusions) au sein du groupe sédimentaire sous-exploré du Pontiac dans le secteur Hope, sur le projet Cadillac détenu à 100 % et situé à Val-d'Or (Abitibi, Québec). Cette nouvelle opportunité d'exploration conceptuelle, encore largement inexplorée, se situe immédiatement au sud de la prolifique faille Cadillac et présente un potentiel important de minéralisation aurifère à grande échelle, typique des systèmes porphyriques liés à des intrusions dans les sédiments du Pontiac, rappelant le camp minier de Canadian Malartic.

Faits saillants stratégiques du secteur Hope

Résultats de forage (Figures 1 à 3)

Zone Porphyre #1

CA26-327 a intersecté 5,2 g/t Au sur 5,0 m incluant 10,8 g/t Au sur 1,0 m .

a intersecté incluant . CA26-330 a recoupé 1,2 g/t Au sur 25,5 m incluant 12,2 g/t Au sur 0,5 m avec présence d’or visible .

a recoupé incluant avec . CA26-331 a rapporté 1,1 g/t Au sur 15,0 m incluant 9,5 g/t Au sur 1,0 m .

a rapporté incluant . CA26-332 a intersecté 1,0 g/t Au sur 18,4 m avec présence d’or visible.

Nouvelle Zone

CA26-331 a recoupé 10,5 g/t Au sur 1,0 m .

a recoupé . CA26-327 a rapporté 6,7 g/t Au sur 2,2 m.

Signification pour les investisseurs

Les forages CA26-327, 330, 331 et 332 démontrent clairement la présence en surface d'un nouveau système aurifère lié à une intrusion felsique porphyrique étendue (Porphyre #1). La minéralisation s'étend sur au moins 750 m de longueur par 250 m de profondeur et demeure ouverte dans toutes les directions , ce qui laisse entrevoir un fort potentiel d'exploration . La teneur en or de cette nouvelle roche encaissante varie de 1,0 à 3,5 g/t Au sur des longueurs significatives de 8,0 à 25,5 m , ouvrant la voie à la découverte d'un important système minéralisé aurifère .

(Porphyre #1). La minéralisation s'étend sur et demeure , ce qui laisse entrevoir un . La teneur en or de cette nouvelle roche encaissante varie de sur des , ouvrant la voie à la . Une seconde intrusion felsique porphyrique (Porphyre #2) a été découverte à 2 km à l’est du Porphyre #1. Deux forages ont été réalisés à ce jour, dont un qui a recoupé des grains d’or visibles , soulignant son fort potentiel minéral . Les résultats d’analyse sont en attente .

, soulignant son . . Ces deux nouveaux systèmes minéralisés porphyriques font du Secteur Hope un actif hautement stratégique pour le projet Cadillac, malgré son stade d'exploration préliminaire, soulignant son fort potentiel pour de nouvelles découvertes d'or.



Prochaines étapes

Des forages d'exploration supplémentaires sont prévus dans le Secteur Hope afin de tester deux nouvelles cibles géophysiques prioritaires : Une forte anomalie de chargeabilité de 1 500 m, située entre les zones porphyriques existantes, afin d'évaluer le potentiel d'expansion du système minéralisé ou la présence d'un nouveau centre porphyrique ; Une anomalie magnétique ovoïde de 750 m, compatible avec un corps intrusif important, souvent associé à la minéralisation porphyrique.

Une étude lithogéochimique détaillée, basée sur l'analyse des oxydes majeurs et des multi-éléments, est en cours sur les deux intrusions afin de caractériser leurs signatures géochimiques et déterminer leur classification. Ceci permettra de déterminer leurs affinités pétrogénétiques et faciliter la corrélation avec les systèmes intrusifs identifiés dans le camp minier de Malartic.

" Ces nouveaux résultats pourraient être déterminants pour les actionnaires de Cartier. La confirmation d'un système aurifère lié à une intrusion porphyrique (Porphyres #1 et #2) dans les sédiments du Pontiac révèle un nouveau et important potentiel aurifère et ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour le projet Cadillac. Par conséquent, la Société revoit activement sa stratégie de forage pour 2026. Le projet Cadillac représente probablement le deuxième exemple au Québec de ce contexte géologique très favorable, après le camp minier de Malartic. " – Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.

" Le Secteur Hope a confirmé un quatrième style distinct de minéralisation aurifère sur le projet Cadillac, élargissant considérablement le potentiel géologique du projet au-delà des systèmes traditionnellement reconnus, associés aux formations basaltiques, sédimentaires et formation de fer. Cette nouvelle minéralisation est interprétée comme un système aurifère lié à des roches intrusives felsiques porphyriques, caractérisé par une forte altération siliceuse et potassique et une faible teneur en sulfures (pyrite et pyrrhotite disséminées). Il est important de noter que, le long du segment québécois de la faille Cadillac, ce style de minéralisation au sein des sédiments du Pontiac a été historiquement sous-exploré, son développement significatif étant principalement limité au camp minier de Malartic. Les récentes découvertes à Malartic au cours des 15 dernières années ont démontré la capacité de ces systèmes à présenter des ressources aurifères importantes, en rapide croissance. L'identification de ces nouvelles caractéristiques dans le Secteur Hope met en lumière des cibles d'exploration jusqu'alors inconnues et renforce le potentiel de croissance important. " – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.

Tableau 1 : Meilleurs résultats des forages du Secteur Hope

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA26-326 136,5 144,5 8,0 1,1 ≈95 Porphyre #1 CA26-327 15,9 18,1 2,2 6,7 ≈15 - Et 190,6 199,5 8,9 3,5 ≈175 Porphyre #1 Incluant 194,5 199,5 5,0 5,2 Incluant 197,5 198,5 1,0 10,8 CA26-330 164,5 190,0 25,5 1,2* ≈165 Porphyre #1 Incluant 164,5 165,0 0,5 12,2* CA26-331 25,0 26,0 1,0 10,5 ≈25 - Et 192,0 207,0 15,0 1,1 ≈185 Porphyre #1 Incluant 205,0 206,0 1,0 9,5 CA26-332 190,0 208,4 18,4 1,0* ≈190 Porphyre #1

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 55 à 90% des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Figure 1 : Localisation des nouveaux résultats de forage (vue en plan régionale)





Figure 2 : Vue en plan, sections transversales et longitudinales du Secteur Hope





Figure 3 : Photos des carottes minéralisées du forage CA26-327





Secteur Hope

Le Secteur Hope, nouvellement identifié comme une zone à fort potentiel et offrant une opportunité d'exploration conceptuelle encore inexplorée, est situé immédiatement au sud de la prolifique faille Cadillac. Il pourrait abriter un nouveau type de minéralisation aurifère (gisements d’or liés à une intrusion) au sein du groupe sédimentaire du Pontiac, ce qui laisse entrevoir un potentiel de découverte important. La présence connue d'intrusions felsiques porphyriques constitue un horizon favorable à la circulation des fluides hydrothermaux. Ce secteur comprend plusieurs nouvelles cibles de forage prioritaires, identifiées grâce à la compilation et à la modélisation géoscientifiques.

Le secteur Hope, défini par au moins deux systèmes minéralisés porphyriques, est généralement et principalement associé à une minéralisation de pyrite-pyrrhotite fine et disséminée, avec une altération omniprésente en silice-biotite-séricite-carbonate, le tout recoupé par des veines et veinules tardives de quartz fumé contenant de l'or visible. Localement, des minéraux accessoires tels que la tourmaline sont observés.

Étapes clés des travaux d’exploration de 2025-2027

Programme de forage de 100,000 m (T3 2025 à T2 2027)

Cet ambitieux programme de 600 forages permettra d'étendre les zones aurifères et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel en surface. L'objectif est d’explorer le potentiel aurifère à haute teneur, à l'échelle de camp, le long des 15 km de la Zone de failles Cadillac, qui appartient pour la première fois à une seule société.

Études environnementales de base et du potentiel économique des résidus de la mine Chimo (T3 2025 à T3 2026)

Les études de base seront divisées en deux parties distinctes : 1) une revue de la littérature et 2) une caractérisation géochimique environnementale préliminaire. Les études de base permettront une compréhension globale des conditions environnementales actuelles et la conception et la mise en œuvre d’opérations qui minimisent l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. Ces études seront complétées par une évaluation du potentiel économique des résidus de l’ancienne mine Chimo, afin de déterminer si une certaine quantité d'or peut être extraite de manière rentable.

Programme d’essais métallurgiques (T4 2025 à T1 2026)

Le programme d’essais métallurgiques a pour objectif de définir les taux de récupération d’or attendus et améliorer les résultats historiques du gisement Chimo, d’établir des données de récupération métallurgique inédites pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, pour lesquels aucune donnée n'existe auparavant. Ce programme complet permettra de caractériser le matériel minéralisé, le potentiel de récupération d'or et de valider la granulométrie optimale afin de définir le schéma de traitement le plus efficace et le plus rentable. Les données générées contribueront directement à l'optimisation du développement du projet et pourraient réduire considérablement les coûts d'investissement et d'exploitation, tout en améliorant l’empreinte environnementale.

Tableau 2 : Coordonnées des collets de forage du Secteur Hope

Numéro de forage UTM Est (m) UTM Nord (m) Élévation (m) Azimuth (°) Plongée (°) Longueur de forage (m) CA26-326 331390 5319776 343 197 -45 168 CA26-327 331390 5319776 343 197 -68 225 CA26-330 331232 5319795 340 186 -76 216 CA26-331 331144 5319816 340 236 -71 243 CA26-332 331144 5319816 340 170 -78 234

Tableau 3 : Résultats détaillés des forages du Secteur Hope

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA26-326 136,5 144,5 8,0 1,1 ≈95 Porphyre #1 Incluant 136,5 137,5 1,0 2,4 Incluant 139,5 140,5 1,0 1,0 Incluant 140,5 141,5 1,0 4,1 CA26-327 15,9 18,1 2,2 6,7 ≈15 - Incluant 15,9 17,0 1,1 6,0 Incluant 17,0 18,1 1,1 7,5 Et 190,6 199,5 8,9 3,5 ≈175 Porphyre #1 Incluant 190,6 191,6 1,0 1,8 Incluant 193,5 194,5 1,0 1,7 Incluant 194,5 195,5 1,0 5,9 Incluant 195,5 196,5 1,0 5,2 Incluant 197,5 198,5 1,0 10,8 Incluant 198,5 199,5 1,0 3,4 CA26-330 19,0 20,0 1,0 5,0 - Et 164,5 190,0 25,5 1,2* ≈165 Porphyre #1 Incluant 164,5 165,0 0,5 12,2* Incluant 165,0 166,0 1,0 1,1 Incluant 172,0 173,0 1,0 4,9 Incluant 182,0 183,0 1,0 2,5 Incluant 183,0 184,0 1,0 1,1 Incluant 184,0 185,0 1,0 4,0 Incluant 188,0 189,0 1,0 3,4 Incluant 189,0 190,0 1,0 3,0 CA26-331 25,0 26,0 1,0 10,5 ≈25 - Et 192,0 207,0 15,0 1,1 ≈185 Porphyre #1 Incluant 192,0 193,0 1,0 1,7 Incluant 200,0 201,0 1,0 1,5 Incluant 205,0 206,0 1,0 9,5 CA26-332 190,0 208,4 18,4 1,0* ≈190 Porphyre #1 Incluant 190,0 191,0 1,0 1,7 Incluant 195,0 196,0 1,0 1,2 Incluant 198,2 199,2 1,0 1,1 Incluant 199,2 199,7 0,5 2,0* Incluant 199,7 200,3 0,6 3,3 Incluant 201,0 202,0 1,0 1,7 Incluant 202,0 203,0 1,0 1,0 Incluant 204,0 205,0 1,0 1,3 Incluant 205,0 206,0 1,0 1,8 Incluant 207,0 207,8 0,8 1,4 Incluant 207,8 208,4 0,6 2,0

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 55 à 90% des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Programme d’assurance-qualité et de contrôle-qualité (QA/QC)

Les carottes de forage du projet Cadillac sont de calibre NQ et, dès leur réception de la foreuse, elles sont décrites et échantillonnées par les géologues de Cartier. La carotte est sciée en deux : une moitié est étiquetée, ensachée et soumise à l'analyse, tandis que l'autre moitié est conservée et entreposée dans les installations de Cartier, situées à Val-d'Or, au Québec, pour consultation et vérification ultérieures. Dans le cadre de ce programme, Cartier insère régulièrement des échantillons de stérile et des matériaux de référence certifiés (standards) dans le flux d'échantillons avant l'expédition, afin de surveiller la performance du laboratoire et la précision des analyses.

Les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire d'analyses de MSALABS, situé à Val-d'Or, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon complet est séché et broyé (70 % passant au tamis de 2 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une aliquote d'environ 500 g à l'aide de la technologie Chrysos Photon Assay™, qui utilise une excitation par rayons X à haute énergie avec détection gamma pour mesurer rapidement et de manière non destructive la teneur en or.

Les échantillons sont également soumis à Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs"), situés à Val-d'Or ou à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon est entièrement séché, broyé (90 % passant un tamis de 2 mm) et 250 g sont pulvérisés (90 % passant un tamis de 0,07 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une fusion par pyroanalyse de 50 g avec finition par spectroscopie d'absorption atomique (SAA), avec une limite de détection allant jusqu'à 10 000 ppb. Les échantillons dépassant ce seuil sont réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique afin de déterminer avec précision les valeurs à haute teneur.

MSALABS et Actlabs sont accrédités ISO/CEI 17025 pour les analyses de l'or et appliquent des protocoles d'assurance-qualité et de contrôle-qualité conformes aux normes du secteur. Leurs programmes internes de contrôle-qualité incluent l'utilisation de stériles, de duplicatas et de matériaux de référence certifiés à intervalles réguliers, avec des critères d'acceptation établis pour garantir l'intégrité des données et la précision analytique.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″ personne qualifiée ″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″ NI 43-101 ″).

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

La propriété Cadillac contient une ressource aurifère totale de 767 800 onces dans la catégorie mesurée et indiquée (10,0 millions de tonnes à 2,4 g/t Au) et 2 416 900 onces dans la catégorie présumée (35,2 millions de tonnes à 2,1 g/t Au) en combinant tous les secteurs. Se rapporter au ″ NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Cadillac Project, Val-d’Or, Abitibi, Quebec, Canada. Pierre-Luc Richard, P.Geo. of PLR Resources Inc., Stephen Coates, P.Eng. of Evomine Consulting Inc. and Florent Baril, P.Eng. of Bumigeme Inc. ″, effectif le 27 janvier 2026.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique et un historique d’exploration reconnu pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Pour plus d’information, contacter :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

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