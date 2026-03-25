Selskabsmeddelelse nr. 15 / 2026

25. marts 2026

Årsregnskabsmeddelelse 2025

NewCap Holding A/S´s årsrapport offentliggøres hermed.

NewCap Holding A/S købte i december 2025 NCI Advisory A/S med det strategiske mål at udvikle NewCap Holding A/S til at blive en fremtrædende og fokuseret aktør på det nordiske marked for kapitalforvaltning indenfor kreditinvesteringer og tilstødende aktivklasser.

Som følge af, at JLB Invest ApS ved transaktionen opnåede en majoritet af aktiekapitalen, anses koncernetableringen regnskabsmæssigt i henhold til IFRS 3 som en omvendt virksomhedsovertagelse, hvilket medfører, at regnskabstal for koncernregnskabet er tilpasset således, at det overtagede selskab, NCI Advisory A/S, anses som den overtagende aktivitet. Dette medfører, at resultatopgørelsen for koncernregnskabet omfatter NCI Advisory A/S og at koncernetableringen pr. 30. december 2025 er indregnet som en virksomhedssammenlægning med NCI Advisory A/S som det erhvervende selskab og NewCap Holding A/S som det erhvervede selskab. Sammenligningstal for resultatopgørelsen 2024 og balance pr. 31. december 2024 er tilrettet i overensstemmelse hermed, ligesom hovedtal og nøgletal for de sidste 5 år også er tilpasset. Den omvendte virksomhedsovertagelse er alene anvendt ved udarbejdelse af det konsoliderede årsregnskab. Årsregnskabet for moderselskabet er fortsat baseret på NewCap Holding A/S for 2025 og 2024.

Koncernen realiserede et resultat på DKK 5,0 mio. (2024 – DKK 4,4 mio.) og de væsentligste forhold i regnskabsåret har været en fortsat positiv tilgang i kapital under forvaltning og gode forvaltningsresultater, en stabil udvikling i indtjeningen, høj grad af indtjening fra lange kapitalforvaltningskontrakter, positivt cash flow og begrænset kapitalbinding.

Koncernens udmeldte forventninger for 2025

Som følge af den ændrede regnskabspræsentation og som følge af den indregnede virksomhedsovertagelse, kan der ikke ses regnskabstal for resultatopgørelse vedrørende den tidligere NewCap-koncern. Det sammenlignelige resultat før finansielle poster for den tidligere NewCap-koncern udgør DKK -2,9 mio. og er således i tråd med de udmeldte forventninger, uanset at transaktionsomkostninger er i den øvre del af forventningerne. Bestyrelsen anser det realiserede resultat for tilfredsstillende som følge af den gennemførte transaktion, uanset at der er tale om et underskud.

Finansielle highlights 2025

Årets resultat før finansielle poster DKK 6,0 mio., (2024: DKK 5,4 mio.)

Årets resultat efter skat blev på DKK 5,0 mio. (2024: DKK 4,4 mio.),

Ultimo året udgjorde koncernens egenkapital DKK 25,7 mio. (2024: DKK 5,7 mio.). Dette svarer til den indre værdi er DKK 0,052 pr. aktie

Ultimo året udgjorde moderselskabets egenkapital DKK 52,0 mio. (2024:DKK 11,7 mio.) efter den gennemførte kapitaludvidelse ved erhvervelse af NCI Advisory A/S. Dette svarer til at den indre værdi er DKK 0,105 pr. aktie.

Forventninger til 2026 – Offentliggørelse af intern viden

Bestyrelsen har efter overtagelsen af NCI Advisory A/S iværksat en række tiltag for sondering af muligheder for erhvervelse af yderligere aktiviteter, samt tilførsel af yderligere kapital under forvaltning, også fra internationalt baserede kunder. Det er endnu uklart i hvilket tempo og indenfor hvilken tidshorisont dette kan realiseres. På dette grundlag har bestyrelsen valgt en forsigtig tilgang ved vurdering af indtjeningsforventninger til 2026.

Bestyrelsen forventer på dette grundlag for 2026 en omsætning på DKK 11,5 – 13,5 mio., et forventet resultat før skat på DKK 2,5 - 5,0 mio. Den væsentligste usikkerhed knytter sig til det generelle økonomiske forhold i Danmark, Norden og det øvrige Nordeuropa, samt eventuelt påvirkning af geopolitiske forhold på kredit, rente- og valutaforhold.

Det er NewCap Holding A/S’s målsætning via dansk, nordisk og international aktivitet, at skabe øget organisk vækst, at foretage opkøb af andre asset management selskaber og kompetencer som er beslægtet med asset management, at øge assets under management betydelig. Det er målsætningen over en 5-årig periode, at generere et gennemsnitligt afkast på egenkapitalen i niveauet 10-15%.

Forslag til selskabets ordinære generalforsamling

Med fokus på at NewCap Holding A/S kan opnå den størst mulige handlekraft for at opnå koncernens strategiske mål og styrke NewCap-aktiens omsættelighed og likviditet vil bestyrelsen stille følgende forslag til den ordinære generalforsamling:

Bemyndigelse til bestyrelsen om forhøjelse af aktiekapitalen

Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling 21. april 2026 foreslå, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabskapitalen ved at udstede nye aktier i en eller flere udstedelser med en samlet nominel værdi på DKK 4.500.000, svarende til ca.20% af den nominelle aktiekapital. Bemyndigelsen vil ved vedtagelse gælde i 5 år fra selskabets ordinære generalforsamling.

Forslag om aktiesammenlægning i NewCap Holding A/S

Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling 21. april 2026 foreslå, at den nominelle aktiestørrelse på selskabets aktier ændres fra DKK 0,05 pr. stk. til DKK 100 pr. stk.

NewCap Holding A/S har over en længere periode reduceret den nominelle værdi af selskabets aktier fra DKK 0,50 til nu DKK 0,05. Ændringerne har været gennemført for at kunne udlodde kapital til aktionærerne. I dag har NewCap Holding A/S mange aktionærer, som har meget små kapitalandele investeret i selskabet, hvilket medfører uforholdsmæssige omkostninger for selskabet – fx når disse aktionærer skal have udbetalt udbyttebeløb, der er meget små. Omkostningerne ved at have så små beholdninger er derfor for NewCap Holding A/S og dermed også for aktionærerne.

Med erhvervelsen af NCI Advisory A/S går NewCap Holding A/S nu ind i en ny strategisk periode med fokus på organisk vækst og vækst gennem opkøb. Målet er at gøre NewCap-aktien til en attraktiv investering fremover. Bestyrelsen i NewCap Holding vurderer, at en nominel aktieværdi på DKK 0,05 er for lav af flere grunde, herunder at det kan være svært at tiltrække investorer. Bestyrelsen foreslår derfor at forhøje den nominelle værdi af NewCap Holding-aktien fra DKK 0,05 til DKK 100. Dette betyder, at 2000 eksisterende aktier af DKK 0,05 skal samles til én aktie på DKK 100.

En aktiesammenlægning betyder, at 2000 aktier ombyttes til 1 ny aktie i NewCap Holding A/S. Selskabet vil indløse alle aktier, der ikke er delelige med 2000, til en forudbestemt kurs. Aktionærer, der på dagen for sammenlægningen ejer færre end 2000 aktier, vil derfor få alle deres aktier indløst og vil ikke længere være aktionærer i NewCap Holding A/S. Aktionærer, der ejer mere end 2000 aktier, vil få 1 aktie for hver 2000 eksisterende aktier og få eventuelle overskydende aktier indløst kontant til den forudbestemte pris.

Kursen for ombytning af aktier baseres på den vægtede gennemsnitlige lukkekurs i de 5 handelsdage forud for offentliggørelsen af selskabets årsregnskab 25. marts 2026. Den foreløbig opgjorte kurs er opgjort til kurs 0,1178 pr. aktie á kr. 0,05. Selskabet vil efter en vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling offentliggøre en selskabsmeddelelse om den praktiske gennemførelse af ændringen, herunder datoer for gennemførelsen.

Afholdelse af generalforsamling

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes 21. april 2026, kl. 9.30. Udsendelse af indkaldelse sker ved særskilt selskabsmeddelelse m.v.

For en yderligere uddybning af ovenstående henvises til selskabets årsrapport 2025, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside: www.newcap.dk

Med venlig hilsen

Jørgen Beuchert

Direktør og bestyrelsesmedlem

For yderligere information kontakt venligst:

Jørgen Beuchert

Telefon +45 4199 8250

E-mail: info@newcap.dk

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

E-mail: info@newcap.dk

