VIVUS bekræfter den kliniske effektivitet og sikkerhed af QSIVA® i behandlingen af fedme

— QSIVA tilbyder et væsentligt vægttab, der er klinisk dokumenteret og understøttet af en veletableret sikkerhedsprofil, og er nu tilgængeligt til en reduceret pris i Norden og Polen

AMSTERDAM, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VIVUS BV, et datterselskab af VIVUS LLC, et biofarmaceutisk selskab, der er dedikeret til udvikling og kommercialisering af innovative behandlinger med fokus på at fremme behandlinger for patienter med alvorlige medicinske tilstande og livstruende sygdomme, har i dag konsolideret den etablerede effekt og sikkerhedsprofil for QSIVA® hårde kapsler med modificeret frigivelse af phentermin/topiramat til kronisk vægtkontrol. Baseret på kliniske data, der viser vedvarende, væsentligt vægttab i klinisk forstand, og med den nylige prisnedsættelse, der nu er trådt i kraft i hele Norden og Polen, tilbyder QSIVA apotekere en evidensbaseret mulighed for at støtte patienter og samarbejde med ordinerende læger om langvarig behandling af fedme.

Som supplement til en kaloriereduceret diæt og fysisk aktivitet er QSIVA indiceret til vægtkontrol hos voksne patienter med et indledende body mass index (BMI) på 30 kg/m2 eller derover (fedme) eller 27 kg/m2 eller derover (overvægt) i tilfælde af mindst én vægtrelateret sygdom, såsom forhøjet blodtryk, type 2-diabetes eller forhøjet kolesteroltal.

"Kliniske studier har konsekvent vist, at QSIVA giver et klinisk signifikant vægttab med en veletableret sikkerhedsprofil," siger John Amos, administrerende direktør hos VIVUS LLC. "For sundhedspersonale, der behandler patienter med overvægt og fedme, er det afgørende at have adgang til en behandling, der er understøttet af stærk klinisk evidens. Ved at kombinere dokumenteret effektivitet med forbedret prisoverkommelighed bidrager vi til at styrke langsigtede strategier til bekæmpelse af fedme i hele regionen."

Fedme er fortsat en af de mest presserende udfordringer for folkesundheden på verdensplan. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen var 43 % af alle voksne i 2022 overvægtige, og 16 % led af fedme, en forekomst, der fortsat medfører stigende niveauer af hjerte-kar-sygdomme, diabetes og andre alvorlige kroniske lidelser. Efterhånden som byrden vokser, kan adgang til evidensbaserede behandlingsmuligheder som QSIVA spille en vigtig rolle i at støtte patienterne i at opnå og opretholde et klinisk meningsfuldt vægttab og reducere fedmerelaterede sundhedsrisici.

Om VIVUS

VIVUS er et biofarmaceutisk selskab, der er dedikeret til udvikling og kommercialisering af innovative behandlinger, som fokuserer på at fremme behandlinger for patienter med alvorlige, udækkede, medicinske behov. Yderligere oplysninger om virksomheden findes på https://vivus.com/ .

Om QSIVA

QSIVA (det europæiske handelsnavn for QSYMIA) er godkendt i Sverige, Danmark, Finland, Island og Polen. QSIVA anvendes som supplement til kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet for kronisk vægtkontrol hos voksne med en oprindelig kropsmasseindeks (BMI) på 30 kg/m2 eller mere (fedme) eller 27 kg/m2 eller mere (overvægt) hos patienter med mindst én vægtrelateret sygdom, såsom forhøjet blodtryk, type 2-diabetes eller forhøjet kolesterol. QSIVAs effekt på reduktionen af kardiovaskulær morbiditet og dødelighed er ikke fastslået. QSIVAs sikkerhed og effektivitet i kombination med andre produkter, der sigter mod vægttab, inklusive receptpligtig og håndkøbsmedicin og naturlægemidler, er ikke blevet fastlagt. Du kan finde flere oplysninger om QSIVA på QSIVA.eu . Hjemmesiden kan tilgås af sundhedsfaglige personer alene gennem registrering.

Vigtige sikkerhedsoplysninger om QSIVA

QSIVA® hårde kapsler med modificeret frigivelse af phentermin/topiramat er kontraindiceret under graviditet og hos kvinder i den fødedygtige alder, der ikke bruger særdeles effektiv prævention; hos patienter med glaukom; ved hyperthyreoidisme; hos patienter, der er i behandling eller inden for 14 dage efter behandling med monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere); hos patienter med overfølsomhed over for sympatomimetiske aminer, over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne i QSIVA.

QSIVA kan forårsage fosterskade. Det anbefales, at patienter der kan blive gravide, får foretaget en negativ graviditetstest, før de starter på QSIVA-behandling, får foretaget en graviditetstest hver måned og anvender meget effektiv prævention, mens de tager QSIVA. Hvis en patient bliver gravid, mens vedkommende indtager QSIVA, bør behandlingen standes med det samme, og patienten bør straks kontakte sin læge. De mest almindelige bivirkninger for voksne er paræstesi, svimmelhed, ændret eller hæmmet smagssans, søvnløshed, depression, forstoppelse og tør mund.

Fremadrettede udsagn

Vigtig information og advarsel vedrørende fremadrettede udsagn

Visse udsagn i denne pressemeddelelse er fremadrettede i henhold til definitionen i den amerikanske lov Private Securities Litigation Reform Act af 1995, med senere ændringer, og/eller omfattet af den såkaldte "Bespeaks Caution"-doktrin anvendt af domstolene i henhold til de føderale værdipapirloves bestemmelser om bekæmpelse af svig, samt øvrige, gældende bestemmelser i de føderale værdipapirlove. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på nuværende forventninger, ledelsens opfattelse og visse antagelser, som selskabets ledelse sidder inde med. Disse udsagn kan identificeres ved anvendelsen af fremadrettede ord, såsom "vil," "skal," "kan," "tror," "forventer," "fremskriver," "agter at," "forudser," "forudsiger," "bør," "planlægger," "sandsynligvis," "mulighed," "anslået," og "potentiel," og/eller negativ brug af disse eller lignende ord. Alle fremadrettede udsagn medtaget i dette dokument er baseret på selskabets nuværende forventninger, og selskabet påtager sig ingen forpligtelse om at opdatere disse fremadrettede udsagn, undtagen i det omfang det ellers kræves af lovgivningen.

Fremadrettede udsagn om QSIVA, herunder udsagn om klinisk effekt, sikkerhedsprofil, den forventede effekt af prisnedsættelsen på patienters adgang og kommerciel ydelse, samt dets rolle i langsigtet behandling af fedme, involverer væsentlig risici og usikkerheder, der kan forårsage, at faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der udtrykkes eller underforstås i denne pressemeddelelse.

Relaterede risici for QSIVA inkluderer de potentielle fordele ved prisnedsættelse for patienters adgang og optagelse, effekten på reviderede prissætningsstrategier på omsætning og kommerciel ydelse, den fortsatte succes for farmaceutiske partnerskaber i de nordiske lande og Polen, konkurrencemæssig udvikling på markedet for vægtkontrol, herunder injicerbare lægemidler, samt hvorvidt QSIVA fortsat er kommercielt succesfuld på de godkendte markeder.

Generelle risici omfatter evnen til at håndtere kommercielle programmer med succes på tværs af adskillige internationale markeder; myndigheders beslutninger hvad angår mærkning, fremstillingsprocesser, sikkerhed og/eller andre forhold, der kan påvirke tilgængeligheden eller det kommercielle potentiale for QSIVA; udfordringer med forsyningskæder; og konkurrencemæssig udvikling inden for området behandling af fedme og vægtkontrol.

Ovenstående faktorer, risici og usikkerheder er svære at forudsige, indeholder usikkerheder, der kan påvirke de faktiske resultater væsentligt, og kan være uden for selskabets kontrol. Nye faktorer, risici og usikkerheder opstår fra tid til anden, og det er ikke muligt for ledelsen af forudsige alle sådanne faktorer, risici og usikkerheder. Selvom selskabet tror på, at de antagelser, der ligger til grund for de fremadrettede udsagn, der medtages her, er forsvarlige, kan enhver antagelse være upræcis, og derfor kan ethvert af disse udsagn vise sig at være upræcis. I lys af de betragtelige usikkerheder, der ligger i de fremadrettede udsagn medtaget her, bør medtagelsen af en sådan oplysning ikke betragtes som oplysninger eller garantierklæringer fremsat af selskabet eller nogen anden person om, at selskabets mål og planer opnås. Disse fremadrettede udsagn vedrører udelukkende datoen, hvorpå de gives, eller en tidligere angivet dato, og selskabet har ingen pligt til at opdatere eller revidere nogle af de fremadrettede udsagn, hvad enten det drejer sig om nye udsagn, oplysninger, fremtidige begivenheder, ændringer i underliggende antagelser, eller andet, medmindre det kræves af lovgivningen. Denne meddelelse er udarbejdet i overensstemmelse med gældende værdipapirlovgivning, herunder EU's markedsmisbrugsforordning.

