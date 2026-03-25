El informe El estado de los hoteles independientes 2026 de Cloudbeds revela márgenes en compresión, cambios en el comportamiento del viajero y el creciente dominio de las OTAs

SAN DIEGO, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudbeds, la plataforma unificada inteligente para el crecimiento hotelero, ha publicado hoy los resultados de su informe El estado de los hoteles independientes 2026 , la cuarta edición anual del referente definitivo del sector para el rendimiento de hoteles independientes. Elaborado a partir de 90 millones de reservas de decenas de miles de establecimientos en 180 países, el informe ofrece una visión cuantitativa detallada del desempeño en 2025 de los mercados hoteleros independientes a escala global.

La conclusión principal apunta a una divergencia que se acelera. En los indicadores clave de rendimiento, los hoteles independientes perdieron terreno frente a las OTAs en 2025. Sin embargo, los datos también revelan puntos de luz regionales y cambios de comportamiento que apuntan a oportunidades reales para los operadores que respondan con estrategia.

«2025 fue un año de historias muy distintas para los hoteles independientes, y esa divergencia es solo el comienzo», afirmó Adam Harris, CEO de Cloudbeds. «Con la IA redefiniendo el descubrimiento, la dependencia de las OTAs en aumento y la presión sobre los márgenes en crecimiento, el sector del alojamiento independiente nunca había necesitado más claridad. Este informe ofrece a los operadores la visión más nítida hasta la fecha de las fuerzas que reconfiguran su mercado y, lo que es más importante, les marca un camino a seguir.»

Hallazgos clave: El rendimiento en 2025 de un vistazo

El análisis del comportamiento de reserva de los viajeros en 2025 identifica siete cambios estructurales con implicaciones directas para los operadores independientes:

La demanda se ha suavizado en los hoteles independientes. La ocupación global cayó un 0,6 % interanual, mientras que el ADR y el RevPAR retrocedieron un 5,8 % y un 5,4 % respectivamente, en marcado contraste con el desempeño de los hoteles de cadena en el mismo período.

La ocupación global cayó un 0,6 % interanual, mientras que el ADR y el RevPAR retrocedieron un 5,8 % y un 5,4 % respectivamente, en marcado contraste con el desempeño de los hoteles de cadena en el mismo período. El comportamiento regional se fragmentó de forma pronunciada. EMEA fue el único punto positivo, con el ADR subiendo un 6,0 % y el RevPAR avanzando un 3,9 %. Asia-Pacífico registró los descensos más acusados: el ADR cayó un 16,2 % y el RevPAR un 17,5 %. Norteamérica registró descensos moderados en general, aunque Canadá destacó con un crecimiento del RevPAR del 6,0 %, mientras que Estados Unidos retrocedió un 4,4 %.

EMEA fue el único punto positivo, con el ADR subiendo un 6,0 % y el RevPAR avanzando un 3,9 %. Asia-Pacífico registró los descensos más acusados: el ADR cayó un 16,2 % y el RevPAR un 17,5 %. Norteamérica registró descensos moderados en general, aunque Canadá destacó con un crecimiento del RevPAR del 6,0 %, mientras que Estados Unidos retrocedió un 4,4 %. La dependencia de las OTAs se profundizó. La cuota de las OTAs en las reservas de hoteles independientes alcanzó el 63,4 %, con algunos mercados rozando el 80 %. La tasa de cancelación de las OTAs se situó en el 21,8 %, más del doble que el 10,6 % registrado en reservas directas.

La cuota de las OTAs en las reservas de hoteles independientes alcanzó el 63,4 %, con algunos mercados rozando el 80 %. La tasa de cancelación de las OTAs se situó en el 21,8 %, más del doble que el 10,6 % registrado en reservas directas. Las ventanas de reserva se ampliaron. Los viajeros reservaron con una antelación media de 40 días en 2025, frente a los 38 días de 2023, liderados por Norteamérica y EMEA con 48 y 47 días respectivamente.

Los viajeros reservaron con una antelación media de 40 días en 2025, frente a los 38 días de 2023, liderados por Norteamérica y EMEA con 48 y 47 días respectivamente. Los plazos de cancelación aumentaron. La ventana media de cancelación se amplió hasta los 39 días, frente a los 35 de 2023, lo que ofrece a los operadores un mayor margen de anticipación y más tiempo para recolocar el inventario.

La ventana media de cancelación se amplió hasta los 39 días, frente a los 35 de 2023, lo que ofrece a los operadores un mayor margen de anticipación y más tiempo para recolocar el inventario. Las estancias cortas siguen dominando. Más de dos tercios de las reservas corresponden a una o dos noches, aunque las reservas de 7 noches se dispararon un 25 % interanual, señal de una demanda emergente de estancias prolongadas.

El informe completo incluye desglose del rendimiento por regiones, análisis de países destacados, análisis del comportamiento de reserva y un estudio en profundidad de tendencias con recomendaciones prácticas para los operadores independientes.

Disponibilidad del informe

El informe El estado de los hoteles independientes 2026 está disponible para su descarga en: https://www.cloudbeds.com/es/informe-hoteleria/

Sobre Cloudbeds

Cloudbeds es el único motor de crecimiento inteligente de la hotelería, una plataforma unificada en la que confían los hoteleros más ambiciosos del mundo en 150 países. Creada para desafiar los límites de las tecnologías obsoletas, Cloudbeds conecta las operaciones, los ingresos, la distribución y la experiencia de los huéspedes en un sistema potente e intuitivo. La plataforma se refuerza con Signals, un modelo de IA para la hotelería que ofrece a los hoteleros la capacidad de anticipar la demanda, gestionar operaciones de forma más inteligente y crear a gran escala experiencias más personales y rentables para los huéspedes.

Fundada en 2012, Cloudbeds ha obtenido los máximos honores de Hotel Tech Report (Mejor PMS, Sistema de Gestión Hotelera y Channel Manager, 2021-2026), los World Travel Awards (Mejor Proveedor Mundial de Soluciones PMS para Hoteles, 2022) y Deloitte’s Technology Fast 500 (2025).

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