Selskabsmeddelelse

for Brødrene A. & O. Johansen A/S

CVR-nr. 58 21 06 17

Meddelelse nr. 6

til Nasdaq Copenhagen

25. marts 2026





Introduktion af aktieincitamentsprogram

Bestyrelsen i Brødrene A. & O. Johansen A/S har besluttet at introducere et 3-årigt aktieincitamentsprogram, hvor visse ledende medarbejdere (”Deltagerne”) tildeles betingede gratisaktier (”Betingede Gratisaktier”) vederlagsfrit. Beslutningen om at introducere aktieincitamentsprogrammet sker i overensstemmelse med Brødrene A. & O. Johansen A/S’ vederlagspolitik, der blev vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 20. marts 2026.

Formålet med programmet er navnlig at (i) sikre sammenfaldende interesser mellem Deltagerne og selskabets aktionærer, (ii) motivere og understøtte en fastholdelse af Deltagernes fortsatte ansættelse, samt (iii) fremme en langsigtet værdiskabelse i selskabet.

Bestyrelsen har i alt tildelt Deltagerne 103.324 Betingede Gratisaktier. Den nuværende værdi af hver betinget gratisaktie er opgjort til DKK 82,90 svarende til lukkekursen for Brødrene A. & O. Johansen A/S B-aktier den 24. marts 2026, der udgør den første dag i optjeningsperioden i henhold til programmet. Den samlede dagsværdi af de tildelte Betingede Gratisaktier under det 3-årige program er opgjort til i alt DKK 8.565.559,60.

De Betingede Gratisaktier optjenes med 1/3 hvert år fra introduktionstidspunktet indtil alle Betingede Gratisaktier er optjent, svarende til at alle tildelte Betingede Gratisaktier optjenes over en samlet modningsperiode på i alt 3 år. Efter udløbet af modningsperioden i 2029 giver hver betinget gratisaktie Deltageren en ret til at modtage én Brødrene A. & O. Johansen A/S B-aktie med en nominel værdi på DKK 1. Optjening samt endelig levering af aktier i selskabet er i udgangspunktet betinget af, at Deltageren fortsat er ansat i AO koncernen i henhold til nærmere fastsatte good og bad leaver vilkår.

Tildelingen af Betingede Gratisaktier afdækkes via selskabets beholdning af egne aktier.





Med venlig hilsen

Brødrene A. & O. Johansen A/S

Henning Dyremose, formand

