Harvia Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Timo Harvia

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2026 KLO 16.00

Harvia Oyj - Johdon liiketoimet - Timo Harvia

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Harvia, Timo

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Harvia Oyj

LEI: 7437002ULTBOWQQOXL69

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437002ULTBOWQQOXL69_20260325111459_30

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-24

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI4000306873

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 886 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 886 Keskihinta: 0.00 EUR

Lisätietoja antaa:

Ari Vesterinen, talousjohtaja

p. +358 40 5050 440

ari.vesterinen@harvia.com

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2025 oli 198,9 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

