Harvia Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Ari Vesterinen

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2026 KLO 16.00
Harvia Oyj - Johdon liiketoimet - Ari Vesterinen
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Vesterinen, Ari
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Harvia Oyj
LEI: 7437002ULTBOWQQOXL69
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437002ULTBOWQQOXL69_20260325111459_26
Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-24
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2065 Yksikköhinta: 0.00 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 2065 Keskihinta: 0.00 EUR
Lisätietoja antaa:
Ari Vesterinen, talousjohtaja
p. +358 40 5050 440
ari.vesterinen@harvia.com
Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.
Harvian liikevaihto vuonna 2025 oli 198,9 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.
