AB „Ignitis grupė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris įvyko 2026 m. kovo 25 d., buvo priimti šie sprendimai:
1. Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2025 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai.
1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2025 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai, išskyrus informacijai apie atlygį.
1.2. Pritarti AB „Ignitis grupė“ informacijai apie atlygį, kaip AB „Ignitis grupė“ 2025 m. konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai.
2. Dėl AB „Ignitis grupė“ 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
2.1. Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Dėl 2025 m. AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.
3.1. Paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2025 m. pelną (nuostolius).
4. Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ valdybos 2026 m. vasario 24 d. sprendimams.
4.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ valdybos 2026 m. vasario 24 d. sprendimams:
„1.1. Sudaryti akcijų pirkimo-pardavimo sutartį tarp AB „Ignitis grupė“ ir QEIF III Infra S.à r.l dėl 88 369 000 UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės akcijų pardavimo už ne mažiau kaip 109 759 999 Eur.
1.2. AB „Miesto gijos“ neįsigijus 1 UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės akcijos, sudaryti akcijų pirkimo-pardavimo sutartį tarp AB „Ignitis grupė“ ir QEIF III Infra S.à r.l dėl 1 UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės akcijos pardavimo už 2 Eur.
1.3. Sudaryti akcijų pirkimo-pardavimo sutartį tarp AB „Ignitis grupė“ ir AB „Miesto gijos“ dėl 1 UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės akcijos pardavimo už 2 Eur.“
5. Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ valdybos 2026 m. kovo 9 d. sprendimui ir pavedimo valdybai įgyvendinti su šiuo sprendimu susijusius veiksmus.
5.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ valdybos 2026 m. kovo 9 d. sprendimui:
„Naujos komercinės veiklos vykdymui steigti AB „Ignitis grupė“ dukterinę bendrovę — uždarąją akcinę bendrovę (tapti juridinio asmens steigėja).“
5.2. Pavesti AB „Ignitis grupė“ valdybai priimti visus būtinus sprendimus tinkamam 5.1 punkte nurodyto sprendimo įgyvendinimui, įskaitant, bet neapsiribojant, sprendimus dėl dukterinės bendrovės veiklos ir steigimo dokumentų.
Informacija apie priimtus sprendimus pateikiama Grupės interneto svetainėje ir Grupės buveinės patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, iš anksto sutartu laiku, dėl kurio reikėtų kreiptis el. paštu IR@ignitis.lt.
Papildoma informacija apie paskirtus dividendus
Grupė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Grupės akcininkais buvo teisių gauti dividendus apskaitos dienos pabaigoje (angl. record date), t. y. 2026 m. balandžio 9 d. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Grupės PVA nesuteikia teisės gauti dividendų už 2025 m. II pusmetį, yra 2026 m. balandžio 8 d.
Dividendai 2026 m. balandžio 20 d. bus išmokėti Grupės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą. Dividendų suma, išskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje.
Grupės PVA reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (angl. Global Depositary Receipt, toliau – TDP) savininkai dėl teisės į dividendus atsiradimo momento bei kitų aspektų, įskaitant galimybes pasinaudoti mokesčių lengvatomis, pritaikyti sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo ir sumokėtų mokesčių, susijusių su investavimu į akcijų pakvitavimus, susigrąžinimo, turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkų skirtumus bei konsultuotis su TDP leidėju – The Bank of New York Mellon (nuoroda), jo įgaliotu asmeniu ar savo vertybinių popierių tvarkytoju.
Detalesnė informacija apie dividendų mokėjimo tvarką, įskaitant apmokestinimo gaires, prisegama priede bei pateikiama Grupės interneto svetainėje.
Kita informacija
Grupė paskelbs atskirą esminį pranešimą apie UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės akcijų pardavimo eigą tik po sandorio užbaigimo arba jei įvyktų kitų esminių pokyčių.
Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:
Komunikacija
Valdas Lopeta
+370 621 77993
valdas.lopeta@ignitis.lt
Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt
Priedai
- 2025 metų AB Ignitis grupė pelno (nuostolių) paskirstymas
- Informacija apie dividendų už 2025 m. II pusm. mokėjimą