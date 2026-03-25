Beslut vid Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma

Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls i dag den 25.3.2026 i Helsingfors. Bolagsstämman godkände bokslutet för år 2025, behandlade organens ersättningsrapport för året 2025, beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet, samt beslutade om styrelsemedlemmarnas arvoden.

Bolagsstämman valde Fingrid Oyj:s styrelse för mandatperioden som löper ut i slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Som styrelseordförande återvaldes Eeva-Liisa Virkkunen, och som vice ordförande återvaldes Leena Mörttinen. Mika Lehtimäki och Christoffer Nyberg valdes som nya styrelsemedlemmar och Jero Ahola återvaldes som styrelsemedlem. Styrelsemedlemmarna presenteras mer utförligt på bolagets webbplats.

Bolagsstämman beslutade om en vinstutdelning sammanlagt högst 137 858 500,00 euro. Vinstutdelningen betalas ut i två rater. Den första raten på 36 300,00 för A-aktier och 13 300,00 för B-aktier, sammanlagt 92 016 500,00 euro, betalas den 30.3.2026. Dessutom gav bolagsstämman styrelsen fullmakt att besluta om vinstutbetalning av en eventuell andra rat efter att halvårsrapporten har fastställts och styrelsen utvärderat bolagets betalningsförmåga, finansiella ställning och ekonomiska utveckling. Den andra raten uppgår sammanlagt till högst 45 842 000,00 euro. Styrelsen delar ut den andra dividendraten till aktieägarna i de olika aktieserierna på det sätt som föreskrivs i den ikraftvarande bolagsordningen vid tidpunkten för styrelsens beslut. Fullmakten gäller fram till bolagets följande ordinarie bolagsstämma.

Till revisor för bolaget valdes revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, som utsett CGR Heidi Hyry till huvudansvarig revisor. Till hållbarhetsgranskare av bolagets hållbarhetsrapportering valdes hållbarhetsrevisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, som har utsett HBR Heidi Hyry till bolagets huvudansvariga hållbarhetsrevisor.

Verkställande direktör Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj, tfn +358 30 395 5235

Styrelseordförande Eeva-Liisa Virkkunen, tfn +358 40 505 2522

