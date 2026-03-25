Denodo schließt sich Snowflake und führenden Unternehmen der Branche an, um die Interoperabilität von Daten und KI durch den Open Semantic Interchange voranzutreiben

PALO ALTO, Kalifornien, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, der zuverlässige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützt, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen dem Open Semantic Interchange (OSI) beitritt. Dabei handelt es sich um eine Open-Source-Initiative, die eine universelle Spezifikation entwickelt, mit der alle Unternehmen ihre fragmentierten Datendefinitionen anhand einer offenen, herstellerneutralen semantischen Modellspezifikation standardisieren können. OSI hat sich zum Ziel gesetzt, die Interoperabilität zwischen verschiedenen Tools und Plattformen zu verbessern, und bietet Unternehmen eine herstellerneutrale Spezifikation, die einheitliche Kennzahlen und Definitionen für Dashboards, Notebooks und Modelle des maschinellen Lernens bereitstellt.

OSI ist eine Open-Source-Initiative unter der Leitung von Snowflake , dem Anbieter von KI-Daten-Cloud-Lösungen, sowie von Ökosystempartnern aus verschiedenen Bereichen und Branchen, darunter Business Intelligence (BI), Data Governance, Data Engineering, KI, Finanzdienstleistungen und Fertigung. Ziel ist es, eine gemeinsame, herstellerunabhängige Spezifikation zu schaffen, die semantische Metadaten in einem standardisierten, offenen Format definiert. Durch die Ermöglichung eines nahtlosen Austauschs semantischer Metadaten wird die Initiative die Einführung von KI- und BI-Tools beschleunigen, um Abläufe zu optimieren und die Komplexität zu reduzieren. Dies wiederum ermöglicht es Unternehmen, ihre Datendefinitionen zu vereinheitlichen, was zu einer umfassenderen und genaueren Datenanalyse sowie zum Austausch von Datenprodukten führt, um Innovationen im Bereich der KI voranzutreiben.

„Ein universeller, herstellerunabhängiger semantischer Standard ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um Innovationen voranzutreiben und den geschäftlichen Nutzen von KI und Analytik voll auszuschöpfen“, sagt Kijoon Lee, Vice President of Strategic Alliances bei Denodo. „Wir freuen uns sehr, dem Open Semantic Interchange beizutreten und gemeinsam mit Snowflake und anderen Branchenführern an der Definition des semantischen Standards der nächsten Generation zu arbeiten. Über OSI wird Denodo die Interoperabilität zwischen unserer semantischen Ebene – die verlässliche geschäftliche Kontextinformationen und Echtzeit-Zugriff auf Betriebsdaten in hybriden, Multi-Cloud- und souveränen Umgebungen bietet – und anderen semantischen Technologien ermöglichen und so Kunden dabei unterstützen, messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.“

Als Mitglied der OSI trägt Denodo dazu bei, einen transparenten und gemeinschaftsorientierten Standard für den Austausch semantischer Modelle zu entwickeln, der sicherstellt, dass Geschäftskennzahlen und Definitionen konsistent und interoperabel bleiben.

„Um das volle Potenzial von Daten und KI auszuschöpfen, bedarf es einer gemeinsamen Grundlage, und der Open Semantic Interchange ist der entscheidende Schritt zum Aufbau dieses Fundaments“, so Josh Klahr, Director of Analytics Product Management bei Snowflake. „Unsere Zusammenarbeit mit Partnern wie Denodo schafft einen einheitlichen, herstellerneutralen Standard für semantische Daten und gewährleistet so Klarheit und Konsistenz im gesamten Ökosystem. Diese Initiative ist unerlässlich, um Datenprozesse zu vereinfachen, Innovationen zu fördern und Unternehmen darauf vorzubereiten, die nächste Generation von KI-Anwendungen zu entwickeln.“

OSI ist bereit, die Interoperabilität innerhalb des Daten- und KI-Ökosystems durch die Bereitstellung eines transparenten, gemeinschaftsorientierten Standards zu revolutionieren. Diese gemeinschaftliche Initiative vereinfacht Datenprozesse, eröffnet neue Innovationsmöglichkeiten und bietet Unternehmen die Flexibilität und Effizienz, die sie benötigen, um eine zukunftsfähige Dateninfrastruktur aufzubauen.

Weitere Informationen zum Open Semantic Interchange finden Sie hier im Blog von Snowflake.

Über Denodo

Denodo ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenmanagement und ermöglicht zuverlässige agentische KI, Anwendungen und Analysen in großem Maßstab. Die Denodo-Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, bietet eine kontrollierte, KI-fähige semantische Ebene mit Echtzeit-Zugriff auf Betriebs- und Analysedaten in lokalen, Multi-Cloud- und souveränen Umgebungen. Als Snowflake Premier-Partner lässt sich Denodo in die Snowflake AI Data Cloud integrieren, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren gesamten Datenbestand für moderne KI und Analysen zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com .

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