Denodo rejoint Snowflake et d’autres leaders du secteur pour faire progresser l’interopérabilité des données et de l’IA grâce à l’Open Semantic Interchange

PALO ALTO, Calif., 25 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , leader mondial de la gestion des données, qui alimente des agents et des applications d’IA fiables, annonce ce jour son adhésion à l’ Open Semantic Interchange (OSI), une initiative open source qui crée une spécification universelle permettant à toutes les entreprises de standardiser leurs définitions de données fragmentées grâce à un modèle sémantique ouvert et indépendant des fournisseurs. L’OSI vise à améliorer l’interopérabilité entre différents outils et plateformes, en offrant aux entreprises une spécification indépendante des fournisseurs qui délivre des métriques et des définitions cohérentes pour les tableaux de bord, les notebooks et les modèles d’apprentissage automatique.

L’OSI est une initiative open source menée par Snowflake , une entreprise spécialisée dans le cloud de données et d’IA, et ses partenaires issus de nombreux secteurs et domaines, notamment la business intelligence (BI), la gouvernance des données, l’ingénierie des données, l’IA, les services financiers et l’industrie manufacturière. Son objectif est de créer une spécification commune et indépendante des fournisseurs, définissant des métadonnées sémantiques dans un format standard et ouvert. En facilitant l’échange fluide de métadonnées sémantiques, cette initiative accélérera l’adoption des outils d’IA et de BI afin de rationaliser les opérations et de réduire la complexité. Cela permettra aux organisations d’unifier leurs définitions de données, ce qui conduira à une analyse des données plus complète et précise, ainsi qu’à un partage plus efficace des produits de données pour alimenter l’innovation en IA.

« Une norme sémantique universelle et indépendante des fournisseurs est essentielle pour permettre aux entreprises d’accélérer l’innovation et de tirer pleinement parti de l’IA et de l’analytique », a déclaré Kijoon Lee, vice-président des Alliances stratégiques chez Denodo. « Nous sommes ravis de rejoindre l’Open Semantic Interchange et de collaborer avec Snowflake et d’autres leaders du secteur pour définir la norme sémantique de nouvelle génération. Grâce à l’OSI, Denodo assurera l’interopérabilité entre sa couche sémantique, qui fournit un contexte métier fiable et un accès en temps réel aux données opérationnelles dans des environnements hybrides, multicloud et souverains, et d’autres technologies sémantiques, permettant ainsi à nos clients d’obtenir des résultats commerciaux mesurables. »

En tant que membre de l’OSI, Denodo contribue à l’élaboration d’une norme transparente et collaborative pour le partage de modèles sémantiques, garantissant ainsi la cohérence et l’interopérabilité des indicateurs et définitions métier.

« Exploiter pleinement le potentiel des données et de l’IA nécessite une base commune, et l’Open Semantic Interchange constitue une étape cruciale dans la construction de cette fondation », a indiqué Josh Klahr, directeur de la Gestion des produits analytiques chez Snowflake. « Notre collaboration avec des partenaires comme Denodo établit une norme unifiée et indépendante des fournisseurs pour les données sémantiques, garantissant clarté et cohérence dans l’ensemble de l’écosystème. Cette initiative est essentielle pour simplifier les opérations sur les données, favoriser l’innovation et préparer les organisations à développer la prochaine génération d’applications d’IA. »

L’OSI est sur le point de révolutionner l’interopérabilité au sein de l’écosystème des données et de l’IA en fournissant une norme transparente et pilotée par la communauté. Cet effort collaboratif simplifie les opérations sur les données, ouvre de nouvelles perspectives d’innovation et offre aux organisations la flexibilité et l’efficacité nécessaires pour construire une infrastructure de données évolutive.

Pour en savoir plus sur l’Open Semantic Interchange, consultez le blog de Snowflake ici .

À propos de Denodo

Denodo est un leader mondial de la gestion des données, au service d’une IA agentique, d’applications et d’analyses fiables et à grande échelle. La plateforme Denodo, une solution primée de gestion logique des données, fournit une couche sémantique gouvernée et prête pour l’IA, avec un accès en temps réel aux données opérationnelles et analytiques dans les environnements sur site, multicloud et souverains. En tant que partenaire Snowflake Premier, Denodo s’intègre à Snowflake AI Data Cloud pour aider les entreprises à exploiter pleinement leurs données et à alimenter des solutions d’IA et d’analyse modernes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur denodo.com .

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