Denodo מצטרפת ל-Snowflake ולחברות מובילות בתעשייה לקידום יכולת פעולה הדדית של נתונים ובינה מלאכותית באמצעות חילוף סמנטי פתוח

פאלו אלטו, קליפורניה, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Denodo, מובילה גלובלית בניהול נתונים, המעצימה סוכני ויישומי בינה מלאכותית אמינים, הודיעה כי היא מצטרפת ל-Open Semantic Interchange (OSI), יוזמת קוד פתוח היוצרת תצורה אוניברסלית עבור כל החברות כדי לתקנן את הגדרות הנתונים המפולחים שלהן באמצעות מפרט מודל סמנטי פתוח וניטרלי לספקיות. OSI שואפת לשפר את יכולת הפעולה ההדדית בין כלים ופלטפורמות שונות, ומציעה לארגונים תצורה ניטרלית לספקיות המספקת מדדים והגדרות עקביים לאורך לוחות מחוונים, מחברות ומודלים של לימוד מכונה.

OSI היא יוזמת קוד פתוח בהובלת Snowflake, חברת נתוני בינה מלאכותית בענן, ושותפות באקוסיסטם בתחומים ותעשיות שונות, כולל בינה עסקית (BI), ריבונות נתונים, הנדסת נתונים, בינה מלאכותית, שירותים פיננסיים וייצור. מטרתה היא ליצור מפרט משותף, שאינו תלוי בספקיות, המגדיר מטא-דאטה סמנטי בפורמט סטנדרטי ופתוח. על ידי סיוע חילופי מטא-דאטה סמנטיים חלקים, היוזמה תאיץ את אימוץ כלי בינה מלאכותית ובינה עסקית כדי לייעל את התפעול ולהפחית את המורכבות. זה, בתורו, מאפשר לארגונים לאחד את הגדרות הנתונים שלהם, מה שיוביל לניתוח נתונים מקיף ומדויק יותר ולשיתוף מוצרי נתונים כדי להניע חדשנות בינה מלאכותית.

"סטנדרט סמנטי אוניברסלי, ניטרלי לספק, הוא קריטי עבור ארגונים כדי להאיץ חדשנות ולשחרר ערך עסקי גדול יותר מבינה מלאכותית ואנליטיקה", אמר קיג'ון לי (Kijoon Lee), סגן נשיא לבריתות אסטרטגיות ב-Denodo. "אנו נרגשים להצטרף ל-Open Semantic Interchange ולשתף פעולה עם Snowflake ומובילי תעשייה אחרים כדי להגדיר את הסטנדרט הסמנטי של הדור הבא. באמצעות OSI , Denodo תאפשר יכולת פעולה הדדית בין השכבה הסמנטית שלנו - המספקת הקשר עסקי אמין וגישה חיה לנתונים תפעוליים בסביבות היברידיות, מרובות עננים וריבוניות - לבין טכנולוגיות סמנטיות אחרות, ויסייעו ללקוחות להשיג תוצאות עסקיות מדידות".

כחברה ב-OSI , Denodo מסייעת בבניית סטנדרט שקוף ומונע על ידי הקהילה לשיתוף מודלים סמנטיים, תוך הבטחה שמדדים והגדרות עסקיות יישארו עקביים וניתנים לפעולה הדדית.

"מימוש מלוא הפוטנציאל של נתונים ובינה מלאכותית דורש בסיס משותף, ו-Open Semantic Interchange הוא הצעד הקריטי בבניית בסיס זה", אמר ג'וש קלהר (Josh Klahr), מנהל ניהול מוצרי אנליטיקה ב-Snowflake. "שיתוף הפעולה שלנו עם שותפים כמו Denodo קובע סטנדרט אחיד וניטרלי לספק עבור נתונים סמנטיים, ומבטיח בהירות ועקביות בכל האקוסיסטם. יוזמה זו חיונית לפישוט פעולות נתונים, טיפוח חדשנות והכנת ארגונים לבניית הדור הבא של יישומי בינה מלאכותית."

OSI עומדת לחולל מהפכה בתהליך הפעילות ההדדית בתוך המערכת האקוסיסטם של הנתונים והבינה המלאכותית על ידי קביעת סטנדרט שקוף שמונע בידי הקהילה. מאמץ משותף זה מפשט את תפעול הנתונים, פותח אפשרויות חדשות לחדשנות ומעניק לארגונים את הגמישות והיעילות הנדרשים לבניית תשתית נתונים מוכנה לעתיד.

אודות Denodo

Denodo היא מובילה עולמית בניהול נתונים, המאפשרת בינה מלאכותית, יישומים ואנליטיקה אמינים בקנה מידה גדול. פלטפורמת Denodo, פתרון ניהול נתונים לוגי עטור פרסים, מספקת שכבה סמנטית נשלטת ומוכנה לבינה מלאכותית עם גישה חיה לנתונים תפעוליים ואנליטיים בסביבות מקומיות, מרובות עננים וסביבות ריבוניות. כשותפה של Snowflake Premier, Denodo משתלבת עם Snowflake AI Data Cloud כדי לסייע לארגונים למנף את מלוא נכס הנתונים שלהם כדי להפעיל בינה מלאכותית ואנליטיקה מודרניים. למידע נוסף, בקרו באתר denodo.com.

