デノード、スノーフレークおよび業界のリーダー企業と連携し、オープン セマンティック インターチェンジを通じてデータとAIの相互運用性を推進

カリフォルニア州パロアルト発, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 信頼性の高いAIエージェントやアプリケーションを支えるデータ管理分野のグローバルリーダーである デノード (Denodo) は本日、すべての企業が断片化されたデータ定義を標準化できるよう、オープンでベンダー中立型のセマンティックモデル仕様を提供するオープンソースイニシアチブである オープン セマンティック インターチェンジ (Open Semantic Interchange、OSI) に参加することを発表した。 OSIは、様々なツールやプラットフォーム間の相互運用性を高めることを目指しており、ダッシュボード、ノートブック、機械学習モデル全体で一貫した指標と定義を提供するベンダー中立型仕様を企業に提供する。

OSIは、AIデータクラウド企業である スノーフレーク (Snowflake) と、ビジネスインテリジェンス (BI)、データガバナンス、データエンジニアリング、AI、金融サービス、製造など、多岐にわたる分野や業界のエコシステムパートナーが主導するオープンソースイニシアチブである。 その目標は、セマンティックメタデータを標準的なオープンフォーマットで定義する、ベンダーに依存しない共通仕様を策定することである。 このイニシアチブは、シームレスなセマンティックメタデータの交換を促進することで、AIおよびBIツールの導入を加速させ、業務の効率化と複雑さの軽減を図る。 これにより、組織はデータ定義を統一できるようになり、より包括的かつ正確なデータ分析とデータ製品の共有が可能となり、AIイノベーションを推進する。

デノードの戦略的提携担当バイスプレジデントであるキジューン・リー (Kijoon Lee) は次のように述べている。「企業がイノベーションを加速させ、AIやアナリティクスからより大きなビジネス価値を引き出すためには、普遍的でベンダー中立型のセマンティック規格が不可欠です。 オープン セマンティック インターチェンジに参加し、スノーフレークやその他の業界リーダーと協力して次世代のセマンティック規格を定義できることを嬉しく思います。 デノードはOSIを通じて、ハイブリッド、マルチクラウド、ソブリン環境のいずれにおいても、信頼できるビジネスコンテキストと運用データへのリアルタイムアクセスを提供します。さらに、当社のセマンティックレイヤーは、他のセマンティック技術との相互運用性を備えており、お客さまが測定可能なビジネス成果を創出できるよう支援します。」

デノードは、OSIのメンバーとして、セマンティックモデル共有のための透明性が高いコミュニティ主導の規格の構築を支援し、ビジネス指標と定義の一貫性、ならびに相互運用性を確保している。

スノーフレークのアナリティクス商品管理ディレクターであるジョシュ・クラール (Josh Klahr) は次のように述べている。「データとAIの潜在能力を最大限に引き出すには、共通の基盤が必要であり、オープン セマンティック インターチェンジはその基盤を構築するための重要な一歩となっています。 デノードのようなパートナーとの協力により、セマンティックデータのための統一されたベンダー中立規格を確立し、エコシステム全体にわたる明確さと一貫性を確保します。 この取り組みは、データ運用を簡素化し、イノベーションを促進し、組織が次世代のAIアプリケーションを構築する準備を整えるために不可欠なものです。」

OSIは、透明性が高いコミュニティ主導の規格を提供することで、データおよびAIエコシステム内の相互運用性に革命をもたらすと見込まれている。 この共同の取り組みは、データ運用を簡素化し、イノベーションの新たな可能性を切り開き、組織が将来を見据えたデータインフラを構築するために必要な柔軟性と効率性を提供する。

オープン セマンティック インターチェンジの詳細については、 こちら からスノーフレークのブログにアクセスされたい。

デノードについて

デノードはデータ管理のグローバルリーダーであり、信頼性が高く大規模なエージェント型AI、アプリケーションとアナリティクスを実現している。 受賞歴のある論理データ管理ソリューションであるデノード・プラットフォーム (Denodo Platform) は、オンプレミス、マルチクラウド、およびソブリン環境を網羅する運用データや分析データへのリアルタイムアクセスを備えた、ガバナンスが行き届いたAI対応のセマンティックレイヤーを提供する。 デノードは、スノーフレークのプレミアパートナーとして、スノーフレークAIデータクラウド (Snowflake AI Data Cloud) と統合し、組織が保有する全データ資産を活用し、最新のAIと分析を推進できるよう支援する。 詳しくは、 denodo.com/ja を閲覧されたい。

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