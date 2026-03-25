Denodo, Snowflake 및 업계 선도 기업들과 함께 Open Semantic Interchange 통해 데이터·AI 상호운용성 강화

미국 캘리포니아 팔로알토, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 신뢰할 수 있는 AI 에이전트와 애플리케이션을 지원하는 글로벌 데이터 관리 선도 기업 Denodo 가 모든 기업이 분산된 데이터 정의를 표준화할 수 있도록 개방형 벤더 중립 의미 모델 규격을 제공하는 오픈소스 이니셔티브 ‘ Open Semantic Interchange (OSI)’에 참여한다고 오늘 발표했다. OSI는 다양한 도구와 플랫폼 간 상호운용성을 강화하는 것을 목표로 하며, 기업에 대시보드, 노트북, 머신러닝 모델 전반에서 일관된 지표와 정의를 제공하는 벤더 중립 규격을 제시한다.

OSI는 AI 데이터 클라우드 기업인 Snowflake 와 비즈니스 인텔리전스(BI), 데이터 거버넌스, 데이터 엔지니어링, AI, 금융 서비스, 제조 등 다양한 분야의 파트너들이 주도하는 오픈소스 이니셔티브다. 이 이니셔티브의 목표는 의미 메타데이터를 표준화된 개방형 형식으로 정의하는 공통의 벤더 중립 규격을 구축하는 것이다. 의미 메타데이터의 원활한 교환을 지원함으로써, OSI는 AI 및 BI 도구의 도입을 가속화하고 운영을 간소화하며 복잡성을 줄이는 데 기여한다. 이를 통해 기업들은 데이터 정의를 통합할 수 있고, 보다 포괄적이고 정확한 데이터 분석과 데이터 제품 공유를 가능하게 하여 AI 혁신을 촉진할 수 있다.

Denodo의 전략적 제휴 담당 부사장인 이기준(Kijoon Lee)은 “범용적이고 벤더 중립적인 의미 표준은 기업이 혁신을 가속화하고 AI 및 분석을 통해 더 큰 비즈니스 가치를 창출하는 데 필수적”이라며 “Open Semantic Interchange에 참여해 Snowflake 및 업계 선도 기업들과 함께 차세대 의미 표준을 정의하게 되어 기쁘다”고 말했다. 이어 “OSI를 통해 Denodo는 하이브리드, 멀티클라우드, 데이터 주권 환경 전반에서 신뢰할 수 있는 비즈니스 맥락과 운영 데이터에 대한 실시간 접근을 제공하는 자사의 의미 계층과 다른 의미 기술 간 상호운용성을 구현함으로써 고객이 측정 가능한 비즈니스 성과를 달성하도록 지원할 것”이라고 덧붙였다.

Denodo는 OSI의 일원으로서 의미 모델 공유를 위한 투명하고 커뮤니티 중심의 표준 구축에 기여하고 있으며, 이를 통해 비즈니스 지표와 정의가 일관성과 상호운용성을 유지하도록 지원하고 있다.

Snowflake의 분석 제품 관리 책임자 조시 클라(Josh Klahr)는 “데이터와 AI의 잠재력을 온전히 실현하기 위해서는 공통의 기반이 필요하며, Open Semantic Interchange는 그 토대를 구축하는 데 있어 핵심적인 단계”라며 “Denodo와 같은 파트너들과의 협력을 통해 의미 데이터에 대한 통합된 벤더 중립 표준을 마련함으로써 전체 생태계 전반에 걸쳐 명확성과 일관성을 확보할 수 있다”고 말했다. 이어 “이 이니셔티브는 데이터 운영을 단순화하고 혁신을 촉진하며, 차세대 AI 애플리케이션을 구축하려는 기업들을 준비시키는 데 필수적”이라고 덧붙였다.

OSI는 투명하고 커뮤니티 중심의 표준을 제공함으로써 데이터 및 AI 생태계 내 상호운용성을 혁신할 것으로 기대된다. 이러한 협력적 노력은 데이터 운영을 간소화하고 새로운 혁신 기회를 창출하며, 기업이 미래 지향적인 데이터 인프라를 구축하는 데 필요한 유연성과 효율성을 제공한다.

Open Semantic Interchange에 대한 자세한 내용은 Snowflake 블로그 에서 확인할 수 있다.

Denodo소개

Denodo는 신뢰할 수 있는 에이전트형 AI, 애플리케이션, 분석을 대규모로 구현할 수 있도록 지원하는 글로벌 데이터 관리 선도 기업이다. 수상 경력을 보유한 논리적 데이터 관리 솔루션인 Denodo 플랫폼은 온프레미스, 멀티클라우드, 데이터 주권 환경 전반에 걸쳐 운영 및 분석 데이터를 실시간으로 활용할 수 있는 거버넌스 기반의 AI 준비형 의미 계층을 제공한다. Snowflake 프리미어 파트너인 Denodo는 Snowflake AI 데이터 클라우드와의 통합을 통해 기업들이 보유한 전체 데이터 자산을 활용해 현대적인 AI 및 분석 역량을 강화할 수 있도록 지원한다. 자세한 내용은 denodo.com 에서 확인할 수 있다.

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