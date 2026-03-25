Denodo Sertai Snowflake dan Pemimpin Industri untuk Memperkasa Interoperabiliti Data dan AI melalui Open Semantic Interchange

PALO ALTO, California, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , peneraju global dalam pengurusan data yang memperkasakan ejen dan aplikasi AI yang boleh dipercayai, hari ini mengumumkan bahawa ia menyertai Open Semantic Interchange (OSI), sebuah inisiatif sumber terbuka yang mewujudkan spesifikasi universal bagi semua syarikat menyeragamkan definisi data yang berpecah-pecah melalui spesifikasi model semantik terbuka yang neutral vendor. OSI bertujuan untuk meningkatkan interoperabiliti merentasi pelbagai alat dan platform, dengan menawarkan kepada perusahaan spesifikasi neutral vendor yang membolehkan metrik serta definisi yang konsisten merentasi papan pemuka, notebook dan model pembelajaran mesin, buku nota dan model pembelajaran mesin.

OSI ialah inisiatif sumber terbuka yang diketuai oleh Snowflake , syarikat AI Data Cloud, bersama rakan ekosistem daripada pelbagai domain dan industri termasuk kecerdasan perniagaan (BI), tadbir urus data, kejuruteraan data, AI, perkhidmatan kewangan dan pembuatan. Matlamatnya adalah untuk mewujudkan spesifikasi bersama yang bebas vendor, yang mentakrifkan metadata semantik dalam format terbuka dan standard. Dengan memudahkan pertukaran metadata semantik yang lancar, inisiatif ini akan mempercepatkan penggunaan alat AI dan BI untuk memperkemas operasi dan mengurangkan kerumitan. Ini seterusnya membolehkan organisasi menyatukan definisi data mereka, menghasilkan analisis data yang lebih menyeluruh dan tepat serta perkongsian produk data untuk memacu inovasi AI.

“Satu piawaian semantik universal yang neutral vendor adalah kritikal untuk perusahaan mempercepatkan inovasi dan membuka nilai perniagaan yang lebih besar daripada AI dan analitik,” kata Kijoon Lee, Naib Presiden Perikatan Strategik di Denodo. “Kami teruja untuk menyertai Open Semantic Interchange dan bekerjasama dengan Snowflake serta pemimpin industri lain untuk mentakrifkan piawaian semantik generasi seterusnya. Melalui OSI, Denodo akan memperkasakan interoperabiliti antara lapisan semantik kami—yang menyediakan konteks perniagaan yang dipercayai serta akses masa nyata kepada data operasi merentasi persekitaran hibrid, multi-awan dan berdaulat—dengan teknologi semantik lain, sekali gus membantu pelanggan mencapai hasil perniagaan yang boleh diukur.”

Sebagai ahli OSI, Denodo membantu membangunkan piawaian telus yang dipacu komuniti bagi perkongsian model semantik, memastikan metrik dan definisi perniagaan kekal konsisten serta saling beroperasi.

“Membuka potensi penuh data dan AI memerlukan asas bersama, dan Open Semantic Interchange adalah langkah kritikal dalam membina asas tersebut,” kata Josh Klahr, Pengarah Pengurusan Produk Analitik di Snowflake. “Kerjasama kami dengan rakan seperti Denodo mewujudkan piawaian bersepadu yang neutral vendor untuk data semantik, memastikan kejelasan dan konsistensi merentasi keseluruhan ekosistem. Inisiatif ini penting untuk memudahkan operasi data, memupuk inovasi dan menyediakan organisasi untuk membina aplikasi AI generasi seterusnya.”

OSI bersedia untuk merevolusikan interoperabiliti dalam ekosistem data dan AI dengan menyediakan piawaian telus yang dipacu komuniti. Usaha kolaboratif ini memudahkan operasi data, membuka kemungkinan baharu untuk inovasi dan memberikan organisasi fleksibiliti serta kecekapan yang diperlukan untuk membina infrastruktur data yang bersedia untuk masa depan.

Perihal Denodo

Denodo ialah peneraju global dalam pengurusan data, yang membolehkan AI berasaskan ejen, aplikasi dan analitik yang boleh dipercayai pada skala besar. Platform Denodo, penyelesaian pengurusan data logik yang memenangi anugerah, menyediakan lapisan semantik yang dikawal selia dan sedia untuk AI dengan akses langsung kepada data operasi serta analitik merentasi persekitaran di premis, berbilang awan dan berdaulat. Sebagai rakan kongsi Premier Snowflake, Denodo berintegrasi dengan Snowflake AI Data Cloud untuk membantu organisasi memanfaatkan keseluruhan aset data mereka bagi menggerakkan AI moden dan analitik. Untuk maklumat lanjut, layari denodo.com .

Hubungan Media

pr@denodo.com