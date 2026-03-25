Denodo 携手 Snowflake 及业界领军企业，通过开放语义交换，强化数据与 AI 的互操作性

加利福尼亚州帕洛阿尔托, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数据管理领域的全球领导者 Denodo 今日宣布加入 开放语义交换 (OSI)。该开源倡议致力于构建一套通用规范，借助开放且供应商中立的语义模型，为企业统一分散的数据定义，推动标准化进程，并为可信赖的 AI 代理与应用程序提供坚实支撑。 OSI 旨在增强各类工具和平台之间的互操作性，为企业提供一套供应商中立的规范体系，使仪表盘、笔记本和机器学习模型中的指标与定义保持一致。

OSI 是一项由 AI 数据云公司 Snowflake 牵头发起的开源倡议，联合横跨多个领域和行业的生态系统合作伙伴共同推进，涵盖商业智能 (BI)、数据治理、数据工程、AI、金融服务和制造业等多个领域。 其目标在于构建一套通用且供应商中立的规范体系，以标准化、开放的格式对语义元数据加以定义。 通过促进语义元数据的无缝交换，该倡议将加速 AI 和 BI 工具的广泛应用，从而简化运营流程，降低整体复杂性。 由此，企业能够实现数据定义的统一，推动更为全面且精准的数据分析，并促进数据产品的高效共享，从而为 AI 创新注入持续动力。

Denodo 战略联盟副总裁 Kijoon Lee 表示：“供应商中立的通用语义标准对于企业加速创新至关重要，并有助于从 AI 和分析技术中释放更大的商业价值。 我们非常高兴加入开放语义交换，并与 Snowflake 及其他行业领军企业携手合作，共同定义下一代语义标准。 通过 OSI，Denodo 将实现其语义层与其他语义技术之间的互操作性。该语义层可提供可信赖的业务语境，并支持在混合云、多云及主权环境中对运营数据进行实时访问，从而助力客户实现可量化的业务成果。”

作为 OSI 成员，Denodo 正携手各方构建一套透明且由社区驱动的语义模型共享标准，确保业务指标和定义保持一致并实现互操作。

Snowflake 分析产品管理总监 Josh Klahr 表示：“要充分释放数据和 AI 的全部潜能，离不开统一的基础，而开放语义交换正是奠定这一基石的关键一步。 我们与 Denodo 等合作伙伴的协作，正在确立一套统一且供应商中立的语义数据标准，从而确保整个生态系统中的语义表达清晰一致、贯通协同。 该举措对于简化数据运维、推动创新，以及助力企业构建新一代 AI 应用而言至关重要。”

OSI 有望通过提供一套透明、由社区驱动的标准，重塑数据和 AI 生态系统内的互操作格局。 这一协同努力不仅简化了数据运维流程，释放出更多创新潜能，也为企业打造面向未来的数据基础设施提供了所需的灵活性和效率。

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关于 Denodo

Denodo 是数据管理领域的全球领导者，致力于为大规模、值得信赖的智能体 AI、应用程序和分析提供坚实支撑。 Denodo Platform 作为一款屡获殊荣的逻辑数据管理解决方案，提供受管控且面向 AI 的语义层，支持在本地部署、多云及主权环境中对运营和分析数据进行实时访问。 作为 Snowflake 的顶级合作伙伴，Denodo 与 Snowflake AI 数据云深度融合，助力企业充分释放其全量数据资产的价值，为现代 AI 和分析技术提供支持。 欲了解更多信息，请访问 denodo.com 。

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