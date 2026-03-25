Denodo 加入 Snowflake 及其他業界領袖，共同透過 Open Semantic Interchange 推動數據與人工智能之間的互操作性

加州帕羅奧圖, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo 作為全球數據管理領導先驅，為值得信賴的人工智能 (AI) 代理及應用程式提供強大支援，而今日則宣佈加入 Open Semantic Interchange (OSI)。OSI 是開源計劃，旨在建立一套通用規範，讓所有公司使用不偏向任何供應商的開放語義模型規範，統一零散的數據定義。 OSI 旨在提升不同工具與平台之間的互操作性，為企業提供一套不偏向任何供應商的規範，使儀錶板、筆記本及機器學習模型之間保持一致的指標及定義。

OSI 開源計劃由人工智能數據雲端公司 Snowflake 聯同多個領域及行業的生態系統合作夥伴共同主導，這些領域及行業包括商業智能 (BI)、數據管治、數據工程、人工智能、金融服務及製造業。 目標在於制定一套與供應商無關的通用規範，以標準且開放的格式定義語義元數據。 此計劃透過促進語義元數據的無縫交換，加快應用人工智能與商業智能工具，從而簡化營運流程並降低複雜程度。 這反過來使機構能統整其數據定義，實現更全面的準確數據分析，並促進數據產品共享，推動人工智能創新。

Denodo 策略聯盟副總裁 Kijoon Lee 稱：「一個不偏向任何供應商的通用語義標準，對於企業加快創新，以及從人工智能及分析中發掘更大的商業價值，實在非常重要。」 「我們很興奮能夠加入 Open Semantic Interchange，與 Snowflake 及其他業界領袖攜手，共同奠定新一代的語義標準。 透過 OSI，Denodo 將讓我們的語義層（此層提供可信賴的業務情境，並可即時存取混合、多雲端及主權環境中的營運數據）與其他語義技術之間互聯操作，以助客戶取得可衡量的業務成果。」

作為 OSI 旗下成員，Denodo 正在協助構建由社群主導的透明語義模型共享標準，確保業務指標與定義保持一致、互聯互通。

Snowflake 分析產品管理總監 Josh Klahr 表示：「為了充分發揮數據及人工智能的潛力，必須有共同基礎，而 Open Semantic Interchange 正是建立這個根基的關鍵一步。 我們與 Denodo 等合作夥伴攜手，建立不偏向任何供應商的統一語義數據標準，確保整個生態系統清晰一致。 此計劃對於簡化數據營運、推動創新，以及協助機構為構建新一代人工智能應用程式作好準備方面，發揮舉足輕重的作用。」

OSI 即將提供由社群主導的透明標準，革新數據及人工智能生態系統內的互操作功能。 這項合作之舉簡化數據營運，為創新開拓新可能，並為機構提供所需的靈活高效操作，助其構建面向未來的數據基礎架構。

如欲進一步了解 Open Semantic Interchange，可 在此 瀏覽 Snowflake 的網誌。

關於 Denodo

Denodo 是全球數據管理領導先驅，能夠大規模地實現值得信賴的代理型人工智能、應用程式及分析。 Denodo Platform 作為屢獲殊榮的邏輯數據管理解決方案，提供為人工智能就緒的受管治語義層，能夠即時存取本地、多雲端及主權環境中的營運與分析數據。 作為 Snowflake 的 Premier 合作夥伴，Denodo 與 Snowflake AI Data Cloud 整合，幫助機構充分運用其完整數據資產，推動現代人工智能與分析。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 denodo.com 。

媒體聯絡人

pr@denodo.com