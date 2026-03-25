|Pranešimas apie šaukiamą AB „Amber Grid“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą
AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867), registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė) valdybos 2026-03-25 sprendimu ir iniciatyva šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Valdyba savo sprendimu taip pat pritarė Susirinkimo darbotvarkei bei Susirinkimo sprendimo projektui.
Susirinkimas vyks 2026-04-17 (penktadienį) 10:00 val. (Lietuvos laiku), susirinkimo vieta: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, Laisvės Energijos salė.
Akcininkų registracijos pradžia – 2026-04-17 09:30 val. (Lietuvos laiku). Siekiant operatyvaus registracijos proceso, akcininkai kviečiami apie ketinimą dalyvauti Susirinkime pranešti iš anksto elektroniniu paštu info@ambergrid.lt
Akcininkų registracijos pabaiga – 2026-04-17 09:55 val. (Lietuvos laiku).
Susirinkimo apskaitos diena: penktoji darbo diena iki Susirinkimo. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Bendrovės Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl susipažinimo su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio bei AB „Amber Grid“ 2025 m. vadovybės ataskaitos pateikimo
Teikiamas paaiškinimas:
„Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinti AB „Amber Grid“ vadovybės ataskaitą (pridedama). Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkui pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama). Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas.“
2. Dėl AB „Amber Grid“ 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).“
3. Dėl AB „Amber Grid“ 2025 m. pelno paskirstymo patvirtinimo
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti 2025 m. AB „Amber Grid“ pelno paskirstymą (pridedama).“
4. Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ informacijai apie 2025 m. atlygį
Sprendimo projektas:
„Pritarti AB „Amber Grid“ informacijai apie 2025 m. atlygį, kuri yra AB „Amber Grid“ 2025 m. vadovybės ataskaitos dalis.“
5. Dėl naujos redakcijos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimo
Sprendimo projektas:
„5.1. Patvirtinti naujos redakcijos AB “Amber Grid” vadovo ir valdybos narių atlygio politiką (pridedama).
5.2. Įgalioti ir įpareigoti AB “Amber Grid” vadovą viešai paskelbti patvirtintą atlygio politiką kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.”
Dokumentų pateikimas ir balsavimas
Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
Akcininkas arba jo įgaliotinis, negalintis dalyvauti Susirinkime, turi teisę iš anksto balsuoti raštu (užpildydamas bendruosius balsavimo biuletenius). Užpildyti ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai siunčiami elektroniniu paštu info@ambergrid.lt. Užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant Bendrovės registruotos buveinės adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, ne vėliau kaip iki Susirinkimo pradžios.
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar akcininko įgalioto asmens išankstinio balso, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Asmenys Susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, turi būti patvirtintas notaro, išskyrus, jeigu įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas Įgaliojimų registre.
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti Susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti legalizuotas arba patvirtintas apostile įstatymų nustatyta tvarka ir išverstas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas notaro.
Įgaliojimo forma pateikiama šio pranešimo priede.
Naujų sprendimų projektų teikimas, darbotvarkės papildymas
Su Susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su Susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.
Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti šių asmenų tapatybę, siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.
Klausimų pateikimas
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@ambergrid.lt arba pristatomi buveinės adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva. Gavus klausimų, atsakymai akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems akcininkams iki Susirinkimo, klausimų ir atsakymų forma Bendrovės interneto svetainėje: www.ambergrid.lt.
Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės arba, jeigu jie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, ir turi apie tai informuoti akcininką.
Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius yra 178 382 514.
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 262 str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.ambergrid.lt.
Informacija apie darbotvarkės papildymą bei Susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.
Pridedama:
1. AB „Amber Grid“ 2025 m. finansinė ataskaita, vadovybės ataskaita ir atlygio ataskaita;
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada;
3. AB „Amber Grid“ 2025 m. pelno paskirstymo projektas;
4. Naujos redakcijos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politika;
5. Bendrasis balsavimo biuletenis;
6. Įgaliojimo forma.
7. Pranešimas žiniasklaidai.
Daugiau informacijos:
Eglė Krasauskien
AB „Amber Grid“ komunikacijos vadovė
+37063706011, e.krasauskiene@ambergrid.lt
