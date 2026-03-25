Kymeta™ présente le Kestrel™ u5 : premier terminal satellitaire offrant des performances compactes inégalées

Le nouveau terminal SATCOM multi-orbites étend les capacités pour les opérations autonomes et mobiles de commandement et de contrôle ainsi que pour les opérations de mobilité à grande vitesse dans l’industrie

Offre une durabilité de premier plan dans un format réduit, avec boîtier renforcé, évacuation rapide de l’eau et haute protection IP

REDMOND, Washington, 25 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta Corporation, leader mondial des terminaux satellitaires à antenne plate, annonce aujourd’hui le lancement du Kestrel™ u5 – le terminal SATCOM multi-orbites le plus compact et le plus performant, conçu pour les systèmes autonomes, les secteurs de la sécurité nationale et les opérations de mobilité à grande vitesse dans l’industrie, où l’exposition aux intempéries, les vibrations et le mouvement constant compromettent souvent la fiabilité de la connectivité.

Le Kestrel u5 fournit une solution nouvelle et fiable pour les combattants modernes et les équipes gouvernementales qui leur permet de rester connectés et de s’adapter à différents profils de mission. Il assure une connectivité fluide (commutation entre faisceaux en moins d’une milliseconde) sur plusieurs réseaux et constellations, incluant les orbites LEO, GEO, HEO et elliptiques. Conçu pour suivre l’évolution rapide des technologies, ce terminal robuste offre des fonctionnalités prêtes pour l’avenir, telles que le full-duplex et la possibilité de mises à jour à distance.

Destiné aux opérations terrestres et maritimes, le Kestrel u5 constitue une solution complète pour les systèmes autonomes et autres plateformes. Son design léger, discret et robuste répond aux exigences intenses de la guerre moderne, où des facteurs tels que le mouvement permanent, le brouillage RF et les dommages provoqués par les chocs menacent continuellement l’intégrité des systèmes de connectivité.

Flexible et facile à installer, le terminal repose sur une architecture sans pièces mobiles et se monte aisément sur les navires autonomes et autres véhicules de nouvelle génération. Sa conception orientée vers la durabilité intègre l’absorption des chocs et une technologie de radôme en instance de brevet pour un écoulement rapide et optimal de l’eau et la capacité de résister à des périodes d’immersion et d’en sortir sans dommage. Cela garantit des performances élevées constantes et une connectivité fiable dans les environnements les plus exigeants.

Doté des fonctionnalités critiques de faible probabilité de détection/interception (LPD/LPI), le Kestrel u5 offre une signature thermique incomparablement basse, renforcée par sa faible consommation énergétique (moins de 100 W en fonctionnement typique) et son système de refroidissement passif. Pour maximiser sa résilience, la surface de l’antenne utilise les métamatériaux exclusifs de Kymeta, produisant un faisceau étroit qui réduit les risques de brouillage ou d’interférences RF.

« L’évolution de la guerre moderne a révélé le besoin urgent de solutions de connectivité résilientes et prêtes au conflit », a déclaré Tom Goebelbecker, vice-président principal des programmes de sécurité nationale chez Kymeta. « Les scénarios de conflit n’ont jamais été aussi interconnectés et axés sur les données qu’aujourd’hui. Par conséquent, pour les combattants modernes, la perte de l’accès aux communications en temps réel et aux données précises peut faire la différence entre le succès et l’échec d’opérations critiques. »

« Avec le Kestrel u5, nous proposons une solution de connectivité qui répond aux exigences clés du champ de bataille qui change à grande vitesse. Grâce à notre approche multi-réseaux LEO et GEO, ce terminal adopte une stratégie proactive face aux interruptions, permettant une commutation fluide entre réseaux et offrant aux commandants un plan PACE redondant. Cette capacité multi-orbites innovante est protégée par la couche extérieure renforcée du terminal. Et toutes ces fonctionnalités sont intégrées dans un format compact offrant un SWaP-C inégalé. Tous ces éléments combinés livrent une capacité SATCOM totalement nouvelle, prête à transformer la façon dont les équipes réparties en différents endroits se connectent, commandent et survivent. »

Pour les applications commerciales, telles que le ferroviaire et d’autres industries lourdes comme la construction, l’exploitation minière et les équipements pour l’agriculture, le Kestrel u5 se monte facilement sur les toits de wagons ou autres véhicules. Il fournit une connectivité full-duplex sur réseaux LEO avec faible latence, haut débit et accords de niveau de service (SLA) flexibles, le tout dans un terminal certifié ferroviaire avec haute protection IP (IP69K et IP68) pour une solution durable et fiable. La possibilité de basculer entre les réseaux LEO et GEO est prise en charge par le terminal et constitue une fonctionnalité optionnelle pour les clients professionnels.

Avec le Kestrel u5, les passagers peuvent désormais bénéficier d’un Wi-Fi sécurisé et ininterrompu, tandis que les opérateurs accèdent à des communications opérationnelles fiables, à la liaison à la télésurveillance et aux systèmes de sécurité comme le système américain de Positive Train Control, partout et à tout moment.

Le terminal est disponible à la commande, les unités de production étant attendues dès le mois prochain. Une disponibilité plus large devrait suivre cette première phase, Kymeta poursuivant le renforcement de sa production pour répondre à la demande croissante.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site KymetaCorp.com.

À propos de Kymeta :

Kymeta révolutionne les communications par satellite grâce à ses plateformes de communication intelligentes (ICP). Fondée en 2012 et basée à Redmond, Washington, l’entreprise utilise des technologies avancées basées sur les métamatériaux pour concevoir, fabriquer et fournir une connectivité résiliente et une intelligence situationnelle accrue pour les applications mobiles critiques. Avec des brevets américains et internationaux, ses antennes plates à pilotage électronique permettent des communications continues en mouvement. Grâce à des solutions définies par logiciel, des capacités multi-réseaux hybrides et du traitement edge, la société intègre des réseaux satellitaires et cellulaires pour assurer une connectivité ininterrompue dans des environnements difficiles. Les solutions Kymeta servent des clients gouvernementaux, militaires, maritimes, de transport et de sécurité publique dans le monde entier, offrant une connectivité ininterrompue et des renseignements spatiaux partout et à tout moment. Avec plus de 150 brevets, Kymeta façonne l’avenir des communications mondiales et se consacre à fournir des solutions de connectivité fiables, efficaces et intelligentes pour un monde de plus en plus mobile et connecté.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, Washington.

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55722187-9196-481d-a8fa-10c87e127110

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/40bc03f7-2edc-4f56-8f99-891fb5f36661

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a182e189-ad14-4049-a7ef-a2ce49cfddba