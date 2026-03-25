カイメタ™、比類なきコンパクト性能を実現する業界初の衛星端末、ケストレル™ u5を発表

新型マルチオービットSATCOM端末は、自律型モバイル指揮・統制運用および高速の産業用モビリティ運用における機能を拡張

小型フォームファクターで、クラス最高の耐久性、堅牢化された筐体、迅速なウォーターシェディング、および高いIPレーティングを提供

ワシントン州レドモンド発, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界トップのフラットパネル衛星端末製造会社であるカイメタ・コーポレーション (Kymeta Corporation) は本日、同社の新型ケストレル u5 (Kestrel™ u5) を発表した。これは、無人システム分野および国家安全保障分野、さらに高速の産業用モビリティ運用向けに設計された、最小かつ最も高性能なマルチオービットSATCOM端末である。これらの領域では、天候への曝露、振動、絶え間ない移動が、信頼性の高い接続をしばしば困難にする。

ケストレル u5は、現代の戦闘員および政府機関のチームが接続を維持し、複数の任務プロファイルに適応するための、新しく信頼性の高い方法を提供し、ネットワーク、コンステレーション、そしてLEO、GEO、HEO、楕円軌道にわたって、シームレスな接続性（1ミリ秒未満でビームを切り替える）を提供する。 急速に進化する技術環境に対応するよう設計されたこの堅牢な端末は、全二重通信機能やリモートアップグレードのサポートなど、将来に備えた機能を提供する。

陸上および海上での運用向けに特別に設計されたケストレル u5は、無人システムおよびその他のプラットフォーム向けに包括的なソリューションを提供する。 この端末の軽量・薄型・堅牢な設計は、絶え間ない移動、RFジャミング、衝撃による損傷といった要因が、接続システムの完全性を継続的に脅かしている現代戦の過酷な要求に合致するよう設計されている。

柔軟性と設置が容易なこの端末は、可動部品のないアーキテクチャで構成されており、無人船舶やその他の次世代型車両の上部に容易に取り付けることができる。 耐久性を最優先とした設計により、衝撃吸収機能と特許出願中のレドーム技術を取り入れ、最適化されたウォーターシェディング速度と、水中への浸漬期間に耐え、そこから回復する能力を実現している。 これにより、最も過酷な運用環境においても、安定した高性能と確実な接続性を実現できる。

重要な低検出／低傍受確率 (LPD/LPI) 機能を備えたケストレル u5は、端末の低消費電力 (標準100W未満) とパッシブ冷却システムによって支えられた、クラス最高の低熱特性を提供する。 この端末の生存性における優位性に加えて、カイメタ独自のメタマテリアルベースのアンテナ表面を採用することで、狭いビーム幅を実現し、RFジャミングや干渉のリスクを低減している。

カイメタの国家安全保障プログラム担当上級副社長であるトム・ゲーベルベッカー (Tom Goebelbecker）は次のように述べている。「現代戦の進化は、強靭で紛争に対応できる接続ソリューションの切実な必要性を浮き彫りにしています。 紛争のシナリオは、これまで以上にデータ主導型で、相互に密接に関連しています。 そのため、現代の戦闘員にとって、リアルタイム通信や正確なデータへのアクセスを失うことは、重要な作戦の成否を左右する決定的な要因となり得るのです」

「ケストレル u5により、急速に進化する戦場の重要なニーズに対応する接続​​ソリューションを市場に投入しました。 LEOおよびGEOの接続に対するマルチネットワーク方式により、この端末はダウンタイムに対して積極的なアプローチを取り、ネットワーク間をシームレスに切り替えることで、指揮官に冗長なPACEプランを提供します。 この革新的な多軌道機能は、端末の堅牢な外装によって保護されています。 また、この高度な接続性と堅牢なフォームファクターは、比類のないSWaP-Cを備えた1つのパッケージとして提供されます。 これらの要素が組み合わさることで、分散したチームが接続し、指揮し、そして生き残る方法を根本的に変える、全く新しいSATCOM能力が実現するのです。」

鉄道や、建設・鉱業・農業機械といったその他の重工業などの商業用途向けに、ケストレル u5は、鉄道車両やその他の車両の上部に容易に取り付けることができる。 この端末は、低遅延、ブロードバンド速度、柔軟なサービスレベル契約 (SLA) を備えたLEOネットワーク上での全二重接続を提供し、耐久性と信頼性を高めるために高いIPレーティング（IP69KおよびIP68）を備えた鉄道認証済みの端末に収められている。 LEOとGEO間の切り替え機能は端末によってサポートされており、法人顧客向けのオプションの追加機能となっている。

ケストレル u5によって、通勤客は途切れることなく安全な乗客用Wi-Fiを利用できるようになり、運行事業者は、信頼性の高い運行通信、CCTVバックホール、そしてポジティブ・トレイン・コントロール (PTC) などの安全システムを、いつでもどこでも利用できるようになる。

この端末は注文受付中で、量産品は来月中に出荷開始予定である。 カイメタは顧客需要の増加に対応するため生産規模を拡大し続けており、今回の初期販売期間後には、より広範な地域での提供が見込まれている。

詳しくは、KymetaCorp.comを参照されたい。

カイメタについて:

カイメタは、インテリジェント通信プラットフォーム (ICP) を通じて衛星通信に革命をもたらしている。 2012年に設立され、ワシントン州レドモンドに本社を置くカイメタは、最先端のメタマテリアル技術に基づく科学を活用し、重要なモバイルアプリケーション向けに、堅牢な接続性と高度な状況認識を実現する技術を設計・製造・提供している。 米国および国際特許に裏付けられた同社の電子制御式フラットパネルアンテナは、移動中でも途切れることのない通信を可能にする。 ソフトウェア・デファインド・ソリューション、ハイブリッド・マルチネットワーク機能、およびエッジ処理を活用することで、衛星ネットワークとセルラーネットワークを統合し、困難な環境下でも途切れることのない接続性を実現している。 カイメタのソリューションは、世界中の政府、軍事、海事、運輸、公共安全の各分野の顧客に提供され、いつでもどこでも、途切れることのない接続性と空間インテリジェンスを提供している。 150件以上の特許を保有するカイメタは、ますますモバイル化しネットワーク化が進む世界に向けて、信頼性が高く、効率的で、インテリジェントな接続ソリューションを提供することに尽力し、グローバル通信の未来を形作っている。

カイメタは、ワシントン州レドモンドに本社を置く非公開企業である。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:

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