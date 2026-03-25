Kymeta™, Kestrel™ u5 공개… 초소형·고성능 위성통신 단말로 새로운 기준 제시

새로운 멀티 궤도 위성통신(SATCOM) 단말로 자율 및 이동형 지휘통제 작전과 고속 산업용 이동 환경에서의 운용 역량 확대

소형 폼팩터에 업계 최고 수준의 내구성과 견고한 외장 설계, 빠른 배수 성능, 높은 IP 등급 제공

미국 워싱턴주 레드먼드, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 평판형 위성 단말 분야의 세계적 선도 기업인 Kymeta Corporation이 무인 시스템, 국가 안보 분야, 그리고 기상 노출, 진동, 지속적인 이동으로 인해 안정적인 연결이 어려운 고속 산업용 이동 환경을 위해 설계된 가장 작고 강력한 다중 궤도 위성통신(SATCOM) 단말기인 신제품 Kestrel™ u5를 오늘 발표했다.

Kestrel u5는 현대 전투원과 정부 기관이 다양한 임무 환경에서도 안정적으로 연결을 유지하고 유연하게 대응할 수 있도록 하는 새로운 통신 솔루션을 제공한다. 네트워크와 위성군, 그리고 LEO, GEO, HEO, 타원 궤도 간을 1밀리초 미만으로 전환하는 원활한 연결성을 구현하며, 빠르게 변화하는 기술 환경에 대응할 수 있도록 설계됐다. 또한 이 견고한 단말기는 풀 듀플렉스 기능과 원격 업그레이드 지원 등 미래 지향적 기능을 제공한다.

육상과 해상 환경 전반에서의 운용을 위해 설계된 Kestrel u5는 무인 시스템과 다양한 플랫폼을 위한 종합 솔루션을 제공한다. 이 단말기는 경량, 저형(profile), 견고한 설계를 바탕으로 지속적인 이동, RF 재밍, 충격 손상 등 연결 시스템의 안정성을 위협하는 현대 전장의 까다로운 환경에 대응하도록 개발됐다.

설치가 유연하고 간편한 이 단말기는 움직이는 부품이 없는 구조로 설계되어 무인 해상 선박과 차세대 차량 상부에 쉽게 장착할 수 있다. 또한 충격 흡수 설계와 특허 출원 중인 레이돔(radome) 기술을 적용해 빠른 수분 배출 성능을 제공하며, 물에 잠기는 상황에서도 견디고 복구할 수 있는 내구성을 갖췄다. 이를 통해 가장 혹독한 운용 환경에서도 안정적인 고성능과 연결성을 유지할 수 있다.

탐지 및 요격 가능성을 낮추는 LPD/LPI 기능을 갖춘 Kestrel u5는 업계 최고 수준의 낮은 열 신호를 제공한다. 이는 100W 미만의 낮은 전력 소비와 패시브 냉각 시스템을 기반으로 한다. 또한 생존성을 더욱 강화하기 위해 Kymeta의 독자적인 메타물질 기반 안테나 표면을 적용해 좁은 빔을 형성함으로써 RF 재밍이나 간섭 위험을 줄였다.

Kymeta의 국가안보 프로그램 수석부사장 톰 괴벨베커(Tom Goebelbecker)는 “현대 전쟁의 진화는 충돌 상황에 대비한 견고한 연결 솔루션의 필요성을 분명히 드러냈다”며 “전쟁 환경은 그 어느 때보다 데이터 중심적이고 상호 연결성이 높아졌으며, 이로 인해 실시간 통신과 정확한 데이터에 대한 접근을 잃는 것은 핵심 작전의 성공과 실패를 가르는 결정적 요인이 될 수 있다”고 말했다.

그는 또 “이번 Kestrel u5를 통해 우리는 빠르게 변화하는 전장 환경의 핵심 요구를 충족하는 연결 솔루션을 시장에 선보이게 됐다. LEO와 GEO를 아우르는 멀티 네트워크 접근 방식을 통해 이 단말기는 다운타임에 선제적으로 대응하며, 네트워크 간을 원활하게 전환하고 지휘관들에게 중복성 기반의 PACE 계획을 제공한다. 이러한 혁신적인 다중 궤도 기능은 견고한 외부 설계로 보호되며, 고도화된 연결성과 내구성 있는 폼팩터를 동급 최고 수준의 SWaP-C로 구현했다. 이 모든 요소가 결합되어 분산된 팀이 연결하고, 지휘하고, 생존하는 방식을 바꿀 새로운 위성통신 역량을 제공하게 될 것”이라고 설명했다.

철도 및 건설, 광업, 농업 장비와 같은 중장비 산업 등 상업용 분야에서도 Kestrel u5는 차량 상부에 쉽게 장착할 수 있다. 이 단말기는 LEO 네트워크에서 저지연, 광대역 속도의 풀 듀플렉스 연결을 제공하며, 유연한 서비스 수준 계약(SLA)을 지원한다. 또한 높은 내구성과 신뢰성을 위해 IP69K 및 IP68 등급을 충족하는 철도 인증 단말기로 설계됐다. LEO와 GEO 간 전환 기능은 단말기에서 지원되며, 기업 고객을 위한 선택적 추가 기능으로 제공된다.”

Kestrel u5를 통해 이제 일상적인 통근 승객들은 중단 없는 안전한 와이파이를 이용할 수 있으며, 운영자들은 언제 어디서나 안정적인 운영 통신, CCTV 백홀, 그리고 Positive Train Control과 같은 안전 시스템을 확보할 수 있다.

해당 단말기는 현재 주문이 가능하며, 생산 제품은 다음 달부터 공급될 예정이다. 이후 초기 출시 기간을 거쳐 Kymeta가 증가하는 고객 수요에 대응해 생산을 확대함에 따라 보다 넓은 시장에서 공급될 것으로 예상된다.

자세한 내용은 KymetaCorp.com에서 확인할 수 있다.

Kymeta 소개:

Kymeta는 지능형 통신 플랫폼(ICPs)을 통해 위성통신을 혁신하고 있는 기업이다. 2012년에 설립되어 미국 워싱턴주 레드먼드에 본사를 두고 있으며, 첨단 메타물질 기반 기술을 활용해 중요한 이동형 환경에서 요구되는 안정적인 연결성과 향상된 상황 인식을 제공하는 솔루션을 설계, 제조 및 공급하고 있다. 미국 및 국제 특허로 보호되는 Kymeta의 전자식 조향 평판 안테나는 이동 중에도 끊김 없는 통신을 가능하게 한다. 소프트웨어 정의 기반 솔루션, 하이브리드 멀티 네트워크 기능, 엣지 처리 기술을 통해 위성 및 셀룰러 네트워크를 통합함으로써, 까다로운 환경에서도 지속적인 연결성을 보장한다. Kymeta의 솔루션은 전 세계 정부, 군, 해양, 운송, 공공 안전 분야 고객들에게 제공되며, 언제 어디서나 끊김 없는 연결성과 공간 정보 인텔리전스를 지원한다. 150건 이상의 특허를 보유한 Kymeta는 점점 더 이동성과 연결성이 강화되는 시대에 맞춰 신뢰성 있고 효율적이며 지능적인 통신 솔루션을 제공하며 글로벌 통신의 미래를 만들어가고 있다.

Kymeta는 미국 워싱턴주 레드먼드에 본사를 둔 비상장 기업이다.

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