Kymeta™ เปิดตัว Kestrel™ u5 เทอร์มินัลดาวเทียมรุ่นแรกของวงการที่มอบประสิทธิภาพขนาดกะทัดรัดเหนือชั้น

เทอร์มินัล SATCOM แบบหลายวงโคจรใหม่จะช่วยขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติการควบคุมและสั่งการแบบอัตโนมัติและเคลื่อนที่ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
มอบความทนทานชั้นนำในฟอร์มแฟคเตอร์ที่กะทัดรัด โครงแข็งแรงทนทาน ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว และมีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นสูง
เรดมอนด์ วอชิงตัน, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- บริษัท Kymeta Corporation ผู้ผลิตเทอร์มินัลดาวเทียมแบบแผงราบชั้นนำของโลก ประกาศเปิดตัว Kestrel™ u5 รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นเทอร์มินัล SATCOM แบบหลายวงโคจรที่มีขนาดเล็กที่สุดแต่ทรงประสิทธิภาพที่สุด ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบไร้คนขับ ภาคความมั่นคงแห่งชาติ และการปฏิบัติงานด้านการเคลื่อนที่เชิงอุตสาหกรรมความเร็วสูง ซึ่งมักเผชิญความท้าทายจากสภาพอากาศ การสั่นสะเทือน และการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลต่อความเสถียรของการเชื่อมต่อ
Kestrel u5 มอบวิธีการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้รูปแบบใหม่ให้แก่กำลังพลยุคใหม่และหน่วยงานภาครัฐ ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อและปรับตัวเข้ากับภารกิจหลากหลายรูปแบบได้อย่างต่อเนื่อง โดยรองรับการเชื่อมต่อข้ามเครือข่าย กลุ่มดาวเทียม และวงโคจร LEO, GEO, HEO และวงโคจรแบบวงรี (พร้อมการสลับลำแสงที่ราบรื่นในเวลาไม่ถึง 1 มิลลิวินาที) ออกแบบมาเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว เทอร์มินัลที่แข็งแกร่งทนทานนี้จึงมอบขีดความสามารถที่พร้อมสำหรับอนาคต รวมถึงฟังก์ชันการทำงานแบบฟูลดูเพล็กซ์และการรองรับการอัปเกรดจากระยะไกล
Kestrel u5 สร้างมาเพื่อการปฏิบัติงานทั้งทางบกและทางทะเลโดยเฉพาะ จึงเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับระบบไร้คนขับและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ดีไซน์ที่มีน้ำหนักเบา รูปทรงต่ำ และทนทานของเทอร์มินัลนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอันเข้มข้นของสนามรบยุคใหม่ ซึ่งปัจจัยอย่างการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง การรบกวนสัญญาณ RF และแรงกระแทก ล้วนเป็นภัยคุกคามต่อความเสถียรของระบบการเชื่อมต่อเสมอมา
เทอร์มินัลนี้มีความยืดหยุ่นและติดตั้งง่าย ใช้สถาปัตยกรรมแบบไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ทำให้สามารถติดตั้งบนเรือไร้คนขับและยานพาหนะยุคใหม่ประเภทอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก ด้วยดีไซน์ที่เน้นความทนทานเป็นหลัก ผสานกับระบบดูดซับแรงกระแทกและเทคโนโลยีเรโดมที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร เพื่อความเร็วในการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถทนทานต่อการจมน้ำในช่วงเวลาหนึ่งและฟื้นตัวกลับมาทำงานได้ ซึ่งช่วยคงประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอและการเชื่อมต่อที่มั่นใจได้ แม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เลวร้ายที่สุด
ด้วยคุณสมบัติการตรวจจับ/ดักฟังแบบ Low Probability of Detection/Interception (LPD/LPI) ที่สำคัญ Kestrel u5 ปล่อยสัญญาณความร้อนต่ำที่สุดในกว่ารุ่นอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน ซึ่งเกิดจากการใช้พลังงานต่ำ (โดยทั่วไปต่ำกว่า 100 วัตต์) และระบบระบายความร้อนแบบพาสซีฟ นอกเหนือจากข้อได้เปรียบด้านการอยู่รอด เทอร์มินัลนี้ใช้พื้นผิวเสาอากาศแบบเมทาแมททีเรียลอันเป็นเอกลักษณ์ของ Kymeta ซึ่งให้ลำแสงที่แคบ ลดความเสี่ยงต่อการถูกรบกวนหรือโจมตีด้วยสัญญาณ RF
“วิวัฒนาการของสงครามสมัยใหม่ได้เผยให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของโซลูชันการเชื่อมต่อที่มีความทนทานและพร้อมรับสถานการณ์ความขัดแย้ง” Tom Goebelbecker รองประธานอาวุโส National Security Programs ของ Kymeta กล่าว “สถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเชื่อมโยงถึงกันมากกว่าที่เคย” ผลลัพธ์คือ สำหรับนักรบยุคใหม่ การสูญเสียการเข้าถึงการติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์และข้อมูลที่แม่นยำอาจหมายถึงตัวชี้ขาดระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวของปฏิบัติการที่สำคัญ”
“ด้วย Kestrel u5 เราได้นำเสนอโซลูชันการเชื่อมต่อที่ตอบโจทย์ความต้องการสำคัญของสนามรบที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยแนวทางการเชื่อมต่อแบบหลายเครือข่ายสำหรับ LEO และ GEO เทอร์มินัลนี้จึงมีแนวทางเชิงรุกในการรับมือกับช่วงเวลาที่สัญญาณขาดหาย โดยสามารถสลับระหว่างเครือข่ายได้อย่างราบรื่น และช่วยให้ผู้บังคับบัญชามีแผนสำรองแบบ PACE ที่พร้อมใช้งาน ขีดความสามารถแบบหลายวงโคจรที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ได้รับการปกป้องด้วยชั้นโครงสร้างภายนอกที่ทนทานของเทอร์มินัล และคุณสมบัติการเชื่อมต่อขั้นสูงและฟอร์มแฟคเตอร์ที่ทนทานนี้บรรจุในแพ็กเกจที่มีประสิทธิภาพด้าน SWaP‑C ที่เหนือชั้นกว่าใคร ปัจจัยทั้งหมดนี้ รวมกันเพื่อมอบขีดความสามารถด้าน SATCOM รูปแบบใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะเปลี่ยนโฉมวิธีที่หน่วยปฏิบัติการแบบกระจายตัวเชื่อมต่อ สั่งการ และเอาตัวรอดในภารกิจ”
สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น ระบบราง และอุตสาหกรรมหนักอื่น ๆ อย่างก่อสร้าง เหมืองแร่ และอุปกรณ์การเกษตร Kestrel u5 สามารถติดตั้งบนหลังคาตู้รถไฟและยานพาหนะประเภทอื่นได้อย่างง่ายดาย อุปกรณ์นี้มอบการเชื่อมต่อแบบฟูลดูเพล็กซ์บนเครือข่าย LEO ด้วยความหน่วงต่ำ ความเร็วแบบบรอดแบนด์ และข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ที่ยืดหยุ่น ทั้งหมดนี้อยู่ในเทอร์มินัลที่ผ่านการรับรองสำหรับงานระบบราง ซึ่งมีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นสูง (IP69K และ IP68) เพื่อความทนทานและน่าเชื่อถือ เทอร์มินัลนี้รองรับความสามารถในการสลับระหว่าง LEO และ GEO ซึ่งเป็นขีดความสามารถเสริมสำหรับลูกค้าระดับองค์กร
ด้วย Kestrel u5 ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นประจำทุกวันสามารถใช้งาน Wi‑Fi ที่ปลอดภัยและไม่สะดุด ขณะที่ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงการสื่อสารด้านปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ การส่งข้อมูลย้อนกลับสำหรับระบบ CCTV และระบบความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น Positive Train Control ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ขณะนี้สามารถสั่งซื้อเทอร์มินัลได้แล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตและพร้อมส่งมอบในเดือนหน้า โดยคาดว่าจะมีการวางจำหน่ายในวงกว้างมากขึ้นหลังช่วงเปิดตัวระยะแรกนี้ ขณะที่ Kymeta ยังคงเดินหน้าขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ KymetaCorp.com
Kymeta ปฏิวัติการสื่อสารผ่านดาวเทียมด้วยแพลตฟอร์มการสื่อสารอัจฉริยะ หรือ Intelligent Communications Platforms (ICPs) Kymeta ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองเรดมอนด์ รัฐวอชิงตัน บริษัทใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เมตาแมททีเรียลล้ำสมัยในการออกแบบ ผลิต และส่งมอบการเชื่อมต่อที่มีความยืดหยุ่น พร้อมทั้งยกระดับการรับรู้เชิงสถานการณ์สำหรับแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีความสำคัญยิ่ง ด้วยการสนับสนุนจากสิทธิบัตรทั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศ เสาอากาศแบบแผงราบปรับทิศทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเราช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นขณะเคลื่อนที่ ด้วยโซลูชันที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ ขีดความสามารถแบบไฮบริดหลายเครือข่าย และการประมวลผลที่ขอบเครือข่าย เราผสานรวมเครือข่ายดาวเทียมและเครือข่ายเซลลูลาร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อจะต่อเนื่องแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย โซลูชันของ Kymeta ให้บริการแก่ลูกค้าภาครัฐ กองทัพ ภาคการเดินเรือ การขนส่ง และความปลอดภัยสาธารณะทั่วโลก โดยมอบการเชื่อมต่อที่ไม่สะดุดและข้อมูลเชิงลึกด้านพื้นที่ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยสิทธิบัตรกว่า 150 รายการ Kymeta กำลังกำหนดทิศทางอนาคตของการสื่อสารทั่วโลก โดยมุ่งมั่นส่งมอบโซลูชันการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และชาญฉลาดสำหรับโลกที่เคลื่อนที่และเชื่อมต่อกันมากขึ้นเรื่อย ๆ
