Kymeta™ 推出 Kestrel™ u5：首款兼具无与伦比性能与紧凑设计的卫星终端

这款新型多轨道卫星通信终端可扩展自主移动指挥与控制任务的能力，同时支持高速工业级移动通信应用

采用小巧机身设计，具备业界领先的耐用性、坚固外壳、快速排水功能以及高IP防护等级

华盛顿州雷德蒙德, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的平板卫星终端制造商 Kymeta 公司今日宣布推出全新 Kestrel™ u5——这是一款目前最小且功能最强的多轨道卫星通信终端，专为无人系统、国家安全领域及高速工业移动应用打造，适用于在恶劣天气、持续振动及高机动环境下仍需保持稳定连接的场景。

Kestrel u5 为现代作战人员和政府团队提供了一种全新的可靠通信方式，使其能够在多任务模式下保持持续连接并灵活适应不同作战需求。该设备支持跨网络及卫星星座的无缝切换，可覆盖低地球轨道 (LEO)、地球同步轨道 (GEO)、高椭圆轨道 (HEO) 及椭圆轨道系统，并可在不同波束之间实现小于 1 毫秒的快速切换。 这款坚固耐用的终端专为适应日新月异的技术环境而设计，具备面向未来的能力，包括全双工通信功能以及远程升级支持。

Kestrel u5 专为陆海两栖行动设计，为无人系统及各类平台提供一体化通信解决方案。 其轻量化、低剖面且坚固耐用的结构设计，旨在应对现代作战的严苛需求。在持续移动、射频干扰以及冲击损伤等复杂条件下，通信系统的稳定性常受威胁，而该终端正是为此类挑战而优化。

该终端结构灵活、安装便捷，采用无机械运动部件的设计架构，可轻松安装于无人水面舰艇及其他新一代载具的顶部。 其以耐用性为核心的设计融入了减震机制与正在申请专利的整流罩技术，不仅具备高效排水能力，还可承受短时浸水并在之后迅速恢复正常运行状态。 这使其能够在最严苛的作业环境中，依然保持持续稳定的高性能表现与可靠连接能力。

凭借关键的低探测/低截获概率 (LPD/LPI) 能力，Kestrel u5 具备业界领先的低热信号特征，这得益于其低功耗设计（典型功耗低于 100 瓦）以及被动冷却系统。 除了具备卓越的生存能力优势外，该终端通过采用 Kymeta 独有的超材料天线表面技术，实现窄波束传输，从而降低射频干扰或屏蔽的风险。

“现代战争的演变凸显了对具备韧性、随时可应对冲突环境的连接解决方案的迫切需求。”Kymeta 国家安全项目高级副总裁 Tom Goebelbecker 表示， “当前的冲突场景比以往任何时候都更加数据驱动且高度互联。 因此，对于现代作战人员而言，一旦失去实时通信与精准数据的获取能力，就可能直接影响关键任务的成败。”

“借助 Kestrel u5，我们已将一款能够满足快速演进战场关键需求的连接解决方案推向市场。 通过对低地球轨道 (LEO) 与地球同步轨道 (GEO) 的多网络连接策略，该终端能够主动应对网络中断，在不同网络之间实现无缝切换，从而为指挥官提供具备冗余能力的 PACE 计划支持。 这一创新的多轨道能力由终端坚固的外壳结构提供保护。 同时，该产品在提供先进连接能力与加固结构设计的同时，还实现了行业领先的 SWaP-C 优化方案。 所有这些因素共同作用，使 Kestrel u5 提供一种全新的卫星通信能力，将彻底改变分布式团队在连接、指挥和生存保障方面的运作方式。”

在铁路及其他重工业应用场景（如建筑、采矿及农业机械）中，Kestrel u5 可轻松安装于列车车厢顶部及各类车辆之上。 该设备可在低地球轨道 (LEO) 网络中提供全双工连接，具备低延迟、宽带速率及灵活的服务等级协议 (SLA)，并集成于一款通过铁路认证的高可靠性终端中，具备 IP69K 与 IP68 防护等级，确保其在严苛环境下的耐用性和可靠性。 此外，该终端支持在低地球轨道 (LEO) 与地球同步轨道 (GEO) 之间切换，该能力作为面向企业客户的可选附加功能提供。

借助 Kestrel u5，日常通勤者如今可享受安全且不中断的乘客 Wi-Fi 服务；同时，运营方能够获得可靠的运营通信、视频监控回传，以及包括列车正向控制系统在内的安全系统支持，实现随时随地的稳定连接保障。

该终端目前已开放订购，预计在下个月即可提供量产机型。 随着 Kymeta 持续扩大产能以满足不断增长的客户需求，在初期发布阶段之后，产品预计将进一步扩大市场供应范围。

如需了解更多信息，请访问 KymetaCorp.com。

关于 Kymeta：

Kymeta 通过智能通信平台 (ICP) 彻底革新了卫星通信领域。 Kymeta 成立于 2012 年，总部位于华盛顿州雷德蒙德，依托前沿的超材料技术，致力于为关键移动应用设计、制造并提供高可靠性连接能力与增强型态势感知解决方案。 凭借美国及国际专利，其电子波束控制的平板天线能够实现移动状态下的无缝通信连接。 通过软件定义的解决方案、混合多网络能力与边缘计算技术，公司将卫星网络与蜂窝网络深度融合，从而在复杂与严苛环境中保障持续稳定的连接能力。 Kymeta 的解决方案服务于全球政府、军队、海事、交通及公共安全等领域客户，随时随地提供不间断连接与空间情报能力。 凭借超过 150 项专利，Kymeta 正在塑造全球通信的未来，致力于为日益移动化与互联化的世界提供可靠、高效且智能的连接解决方案。

Kymeta 是一家总部位于华盛顿州雷德蒙德的私营公司。

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