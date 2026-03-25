Kymeta™ 呈獻 Kestrel™ u5：開創同類先河的衛星終端，在精巧機身凝聚超凡性能

全新多軌道衛星通訊終端能擴展自主系統、移動指揮控制，以及高速工業流動操作的應用能力

精巧設計配合堅固外殼、迅捷排水及頂級 IP 防護，締造冠絕同類產品的耐用典範

華盛頓州雷德蒙德, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的平板衛星終端製造商 Kymeta Corporation 今日宣佈推出全新 Kestrel™ u5。這款體積最小、性能最強的多軌道衛星通訊 (SATCOM) 終端，專為無人系統、國家安全領域及高速工業流動操作而設，無懼風雨、震顫及持續動盪，時刻守護穩定連線。

Kestrel u5 為現代作戰人員及政府團隊帶來嶄新而可靠的連線方案，讓其應付不同任務需求。此終端能在網絡、衛星星座，以及低軌道 (LEO)、地球靜止軌道 (GEO)、高橢圓軌道 (HEO) 與橢圓軌道之間無縫切換（切換時間少於 1 毫秒）。 這款堅固終端緊貼科技發展的急速步伐，具備面向未來的能力，包括全雙工功能及支援遙距升級。

Kestrel u5 專為海陸作業而設，為無人系統及其他平台提供全面的解決方案。 此終端集輕盈、低剖面、堅固於一身，旨在應對現代戰爭的嚴峻考驗。在戰場上，持續移動、射頻 (RF) 干擾及撞擊損壞等因素，時刻威脅連線系統的穩定操作。

終端結構靈活簡約，採用無活動部件設計，能輕鬆安裝於無人海上船隻及其他新一代車輛的頂部。 這款終端以耐用為首要設計原則，配備減震功能及正在申請專利的天線罩技術，既能快速排水，亦能承受水中浸泡並快速恢復運作。 即使在最嚴苛的操作環境下，仍能確保性能穩定，連線可靠。

Kestrel u5 配備關鍵的低被偵測／低被攔截 (LPD/LPI) 功能，熱訊號特徵冠絕同級，這有賴於終端的低功耗（典型值低於 100 W）與被動冷卻系統。 此終端採用 Kymeta 獨有的超材料天線表面，提供窄波束，進一步增強其生存能力優勢，有效減低射頻干擾或擾亂的風險。

Kymeta 國家安全計劃高級副總裁 Tom Goebelbecker 表示：「現代戰爭的演變，清楚顯示市場對能隨時應對衝突的穩健連線方案有著迫切需求。 當今衝突局勢比以往更依賴數據，環環相扣。 因此，對現代作戰人員而言，在關鍵任務中一旦失去實時通訊及準確數據，就可能是成敗得失的天壤之別。」

透過 Kestrel u5，我們將一款能切合戰場關鍵需求急劇變化的連線方案帶到市場。 透過我們在低軌道和地球靜止軌道連接上的多網絡方案，這款終端能主動應對網絡中斷，在不同網絡之間無縫切換，為指揮官提供備用的『主要、備用、應急、緊急』(PACE) 計劃。 這項創新的多軌道功能，由終端堅固的外層提供保護。 如此先進的連線能力及堅固的外型，竟能匯聚於一身，SWaP-C 表現無出其右。 以上種種優勢結合為一，成就出劃時代的衛星通訊能力，勢將徹底改變分散團隊之間如何連接、指揮和生存的模式。」

在商業應用方面，例如鐵路以及建築、採礦、農業設備等重型工業，Kestrel u5 能輕鬆安裝於鐵路車廂及其他車輛的頂部。 此終端在低軌道網絡上提供全雙工連線，具備低延遲、寬頻速度及靈活的服務等級協議 (SLA)，並已獲得鐵路認證。憑藉高異物防護 (IP) 防護等級（IP69K 及 IP68），確保其耐用可靠。 此終端支援低軌道與地球靜止軌道之間的切換功能，企業客戶可選擇額外添置。

Kestrel u5 讓日常通勤者能享用穩定不中斷的安全乘客無線上網服務 (Wi-Fi)，同時營運商亦能隨時隨地獲得可靠的營運通訊、閉路電視 (CCTV) 回傳，以及列車主動控制 (Positive Train Control) 等安全系統。

此終端現已開放訂購，量產型號預計於下月上市。 Kymeta 將持續擴大產能以應付不斷增長的客戶需求，預計在首批產品推出後，供應將會更為廣泛。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 KymetaCorp.com。

關於 Kymeta：

Kymeta 透過智能通訊平台 (ICP) 革新衛星通訊。 Kymeta 於 2012 年創立，總部設於華盛頓州雷德蒙德，致力於運用超材料科學設計、製造並提供穩健連線方案，為關鍵流動應用提升態勢感知能力。 我們的電子控制平板天線擁有美國及國際專利，讓流動通訊暢通無阻。 透過軟件定義方案、混合多網絡功能及邊緣處理技術，我們將衛星與流動網絡融為一體，確保即使身處嚴峻環境仍能持續連線。 Kymeta 的解決方案為全球政府、軍事、海事、運輸及公共安全領域的客戶服務，隨時隨地提供不間斷的連線及空間智能。 Kymeta 擁有逾 150 項專利，正塑造全球通訊的未來，致力為越趨移動及互聯的世界，提供可靠高效的智能連線方案。

Kymeta 是私營公司，總部設於華盛頓州雷德蒙德。

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