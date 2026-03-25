Du concept au marché : RapidDirect optimise ses solutions NPI pour accélérer les lancements de produits complexes en 2026

SHENZHEN, Chine, 25 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- RapidDirect, un chef de file chinois de la fabrication numérique, a annoncé aujourd’hui un approfondissement majeur de son cadre stratégique pour les solutions d'introduction de nouveaux produits (NPI). En doublant ses investissements en R&D numérique et en élargissant ses capacités d'intégration multi-procédés, l’entreprise a optimisé chaque étape du cycle de vie des produits, de l'étape initiale du prototypage à la production de masse. Cette expansion stratégique vise à permettre aux innovateurs mondiaux de commercialiser des produits de pointe avec une rapidité et une précision sans précédent.

L’impératif de la vitesse : Naviguer dans un marché volatil

En 2026, l’agilité est devenue le principal facteur de compétitivité dans le secteur manufacturier. Dans un contexte de politiques commerciales changeantes et de demande fluctuante, l'approche manufacturière « linéaire » traditionnelle n’est plus viable. De nombreuses entreprises voient leur progression freinée par des chaînes d'approvisionnement fragmentées et des processus rigides qui retardent les lancements de plusieurs mois.

RapidDirect s'attaque directement à ces points de friction. En intégrant une expertise NPI spécialisée à une plateforme propulsée par l'intelligence artificielle, l’entreprise élimine les silos entre la conception, l'ingénierie et la production. Cela garantit que la transition d'un fichier CAO numérique à un assemblage physique soit un parcours fluide et sans risque.

Succès NPI de RapidDirect : La transition entre les croquis initiaux et un masseur cervical prêt pour le marché.

Les piliers stratégiques du cadre NPI amélioré

Pour soutenir la complexité croissante des produits en 2026, RapidDirect a renforcé son infrastructure autour de trois piliers fondamentaux :

Expertise et ressources intégrées : Des investissements majeurs dans des équipes d'experts NPI dédiées et des lignes de production de pointe pour l'usinage CNC, le moulage par injection, l'impression 3D et l'assemblage.

Des investissements majeurs dans des équipes d'experts NPI dédiées et des lignes de production de pointe pour l'usinage CNC, le moulage par injection, l'impression 3D et l'assemblage. Vitesse numérique avancée : L’expansion des outils de DFM (Design for Manufacturability) par IA fournit une rétroaction instantanée, permettant aux ingénieurs d'identifier les risques et de finaliser les conceptions en quelques minutes au lieu de plusieurs jours.

L’expansion des outils de DFM (Design for Manufacturability) par IA fournit une rétroaction instantanée, permettant aux ingénieurs d'identifier les risques et de finaliser les conceptions en quelques minutes au lieu de plusieurs jours. La vision « AI Creator » : RapidDirect prépare le lancement de « AI Creator », un outil permettant de transformer des concepts bruts ou des idées de pièces en rendus de haute fidélité pour aider les équipes à s'aligner instantanément sur la vision du produit.



Un passage fluide du prototype à la production

Ce cadre amélioré est conçu pour l’évolutivité, permettant de passer d'un prototype unique à une production à pleine échelle en seulement 15 jours.

« Nous transformons le processus NPI pour qu'il ne soit plus un goulot d'étranglement, mais un avantage concurrentiel », a déclaré Leon, PDG de RapidDirect. « En augmentant nos investissements dans des flux de travail NPI spécialisés, nous redonnons aux innovateurs le temps nécessaire pour se concentrer sur l'essentiel : créer des produits qui changent le monde. »

Impact mesurable : L’étude de cas du masseur cervical

L'efficacité de cette approche est déjà visible sur le terrain, avec 20 projets NPI réussis lors du déploiement initial. Un programme de développement de masseur cervical de haut profil est passé du concept initial à un assemblage prêt pour le marché plus tôt que prévu, démontrant la capacité de la plateforme à gérer des constructions complexes multi-procédés.

Cette accélération est cruciale pour les industries de pointe comme l'aérospatiale, les dispositifs médicaux et la robotique, où arriver le premier sur le marché est un avantage décisif. En offrant une source unique et unifiée pour les pièces mécaniques personnalisées, RapidDirect permet à ces secteurs de naviguer dans les incertitudes économiques de 2026 avec confiance.

Contact média

RapidDirect

Sam Yin

Directeur du marketing et de la stratégie

media@rapiddirect.com

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