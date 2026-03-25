Pranešimas apie šaukiamą LITGRID AB eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

LITGRID AB (juridinio asmens kodas 302564383), registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius (toliau – Bendrovė) valdybos 2026-03-25 sprendimu ir iniciatyva šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Valdyba savo sprendimu taip pat pritarė Susirinkimo darbotvarkei bei Susirinkimo sprendimų projektams.
Susirinkimas vyks 2026-04-17 (penktadienį) 10:00 val. (Lietuvos laiku), susirinkimo vieta: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, 229 salė.
Akcininkų registracijos pradžia – 2026-04-17 09:30 val. (Lietuvos laiku). Siekiant operatyvaus registracijos proceso, akcininkai kviečiami apie ketinimą dalyvauti Susirinkime pranešti iš anksto elektroniniu paštu info@litgrid.eu
Akcininkų registracijos pabaiga – 2026-04-17 09:55 val. (Lietuvos laiku).
Susirinkimo apskaitos diena: penktoji darbo diena iki Susirinkimo. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Akcininkų teisų apskaitos diena: dešimtos darbo dienos pabaiga po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo. Akcijų skaičius ir balsavimo teisės nustatomos pagal akcininkų sąraše nurodytą nuosavybės teisę.
Bendrovės Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl susipažinimo su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl LITGRID AB 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio bei LITGRID AB 2025 m. vadovybės ataskaitos pateikimo
2. Dėl LITGRID AB 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
3. Dėl LITGRID AB 2025 m. pelno paskirstymo patvirtinimo
4. Dėl pritarimo LITGRID AB informacijai apie 2025 m. atlygį
5. Dėl naujos redakcijos LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimo
Sprendimų projektai:
1. Dėl susipažinimo su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl LITGRID AB 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio bei LITGRID AB 2025 m. vadovybės ataskaitos pateikimo
Teikiamas paaiškinimas:
„Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinti LITGRID AB vadovybės ataskaitą (pridedama), kurioje be kita ko, pateikta informacija apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą ir informaciją apie atlygį už 2025 m. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas.“
2. Dėl LITGRID AB 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti LITGRID AB 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).“
3. Dėl LITGRID AB 2025 m. pelno paskirstymo patvirtinimo
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti 2025 m. LITGRID AB pelno paskirstymą (pridedamas).“
4. Dėl pritarimo LITGRID AB informacijai apie 2025 m. atlygį
Sprendimo projektas:
„Pritarti LITGRID AB informacijai apie 2025 m. atlygį, kuri yra LITGRID AB 2025 m. vadovybės ataskaitos dalis.”
5. Dėl naujos redakcijos LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimo
Sprendimo projektas:
„5.1. Patvirtinti naujos redakcijos LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politiką (pridedama).
5.2. Įgalioti ir įpareigoti LITGRID AB vadovą viešai paskelbti patvirtintą atlygio politiką kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.“
Dokumentų pateikimas ir balsavimas
Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
Akcininkas arba jo įgaliotinis, negalintis dalyvauti Susirinkime, turi teisę iš anksto balsuoti raštu (užpildydamas bendruosius balsavimo biuletenius). Užpildyti ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai siunčiami elektroniniu paštu info@litgrid.eu. Užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant Bendrovės registruotos buveinės adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, ne vėliau kaip iki Susirinkimo pradžios.
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar akcininko įgalioto asmens išankstinio balso, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Asmenys Susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, turi būti patvirtintas notaro, išskyrus, jeigu įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas Įgaliojimų registre.
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti Susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti legalizuotas arba patvirtintas apostile įstatymų nustatyta tvarka ir išverstas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas notaro.
Įgaliojimo forma pateikiama šio pranešimo priede.
Naujų sprendimų projektų teikimas, darbotvarkės papildymas
Su Susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su Susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.litgrid.eu.
Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti šių asmenų tapatybę, siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.
Klausimų pateikimas
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@litgrid.eu arba pristatomi buveinės adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius. Gavus klausimų, atsakymai akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems akcininkams iki Susirinkimo, klausimų ir atsakymų forma Bendrovės interneto svetainėje: www.litgrid.eu.
Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės arba, jeigu jie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, ir turi apie tai informuoti akcininką.
Eilinio Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius yra 504 331 380.
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 262 str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.litgrid.eu.
Informacija apie darbotvarkės papildymą bei Susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.
Pridedama:
- LITGRID AB 2025 m. finansinė ataskaita pateikiama kartu su vadovybės ataskaita ir informacija apie atlygį.
- Nepriklausomo auditoriaus išvada.
- LITGRID AB 2025 m. pelno paskirstymo projektas.
- LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politika.
- Bendrasis balsavimo biuletenis.
- Įgaliojimo forma.
Daugiau informacijos:
Jurga Eivaitė, komunikacijos projektų vadovė
+370 613 19977 jurga.eivaite@litgrid.eu
