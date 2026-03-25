ISN® célèbre 25 ans d'engagement en faveur de la sécurité des travailleurs et des sites à travers le monde

DALLAS, 25 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN, leader mondial des services de gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, célèbre ses 25 ans d'activité, marquant ainsi un quart de siècle passé à aider les organisations à protéger leurs collaborateurs et à s'approvisionner de manière responsable en biens et services. ISN met en relation 900 des plus grands donneurs d'ordre mondiaux avec un réseau de 90 000 entrepreneurs et fournisseurs. Sa plateforme mondiale de gestion des entrepreneurs et des fournisseurs, ISNetworld®, propose plus de 60 outils et services pour aider les entreprises à réduire les risques de manière proactive et à promouvoir des opérations sûres et durables tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

« Franchir cette étape est un témoignage de la confiance que nos clients ont accordé à ISN au cours des 25 dernières années », a déclaré Joe Eastin, président exécutif et président du conseil d'administration d'ISN. « Depuis le début, nous sommes à la pointe de la gestion des entrepreneurs et de la chaîne d'approvisionnement, répondant aux nouveaux défis par des solutions efficaces et un engagement à long terme en faveur de la sécurité, de la responsabilité et de l'amélioration continue. »

Fondée en 2001, ISN a été créée pour répondre aux besoins de formation et de qualification des travailleurs dans le secteur des pipelines. À mesure que l'externalisation s'est étendue aux secteurs à forte intensité capitalistique, ISNetworld a évolué pour devenir un système complet de collection, d'examination et d'analyse des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, notamment les programmes d'assurance, de santé, de sécurité, d'environnement et de qualité (SSEQ), ainsi que des informations supplémentaires sur les risques opérationnels, telles que les données financières et de cybersécurité, les informations sur le transport et les transporteurs, et les qualifications des entrepreneurs, afin de répondre à la complexité croissante de la gestion des risques liés aux entrepreneurs et aux fournisseurs. ISN sert désormais des clients dans plus de 30 secteurs d'activité à travers 12 bureaux dans le monde entier, favorisant une collaboration plus étroite avec les clients, une expertise régionale et un soutien cohérent à l'échelle des opérations mondiales.

L'innovation en matière de produits et l’amélioration basées sur les commentaires des clients restent au cœur de la stratégie de croissance d'ISN. Parmi les étapes clés développées avec nos clients, on peut citer :

Le lancement en 2005 de l'équipe des services de revue et de vérification (RAVS ® ), composée de professionnels de la sécurité, chargée d'examiner et de vérifier les programmes de santé et de sécurité des entrepreneurs ainsi que leurs documents d'assurance

), composée de professionnels de la sécurité, chargée d'examiner et de vérifier les programmes de santé et de sécurité des entrepreneurs ainsi que leurs documents d'assurance Lancement en 2012 d’une suite d’outils, notamment les qualifications individuelles (TQ) et l’outil de formation en ligne, pour dispenser et valider la formation et les compétences individuelles des travailleurs – dépassant le million de qualifications de travailleurs suivies dans ISNetworld en 2017

Lancement en 2019 des évaluations CultureSight ® pour recueillir les commentaires des employés internes et des entrepreneurs sur leur perception de la culture de la sécurité, aidant ainsi la direction à identifier les lacunes et les opportunités d’amélioration

pour recueillir les commentaires des employés internes et des entrepreneurs sur leur perception de la culture de la sécurité, aidant ainsi la direction à identifier les lacunes et les opportunités d’amélioration Lancement de plus de 750 formations via le système de gestion de l’apprentissage (LMS) d’ISN en 2020, avec plus de 900 000 formations suivies par les travailleurs des entrepreneurs

Lancement d’Empower ® , l’application mobile d’ISN destinée aux travailleurs, en 2022, dotée de fonctionnalités primées telles que les Discussions Boîte à Outils™ générés par l’IA et un accès facile aux informations sur l’aptitude au travail

, l’application mobile d’ISN destinée aux travailleurs, en 2022, dotée de fonctionnalités primées telles que les Discussions Boîte à Outils™ générés par l’IA et un accès facile aux informations sur l’aptitude au travail Lancement de la suite de services CSR Assure™ en 2022 pour examiner et vérifier les informations de développement durable des entrepreneurs et aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE)

Acquisition de Transparency-One, une plateforme de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et d'approvisionnement responsable, en 2023

Évolution de l’offre RAVS Plus® vers RAVS 360™ en 2025 afin d’aider les entrepreneurs à identifier les lacunes en matière de culture de la sécurité, de formation des travailleurs et de politiques SSEQ, et de proposer des mesures concrètes pour améliorer la sécurité sur site





« Le succès d’ISN a toujours été porté par ses collaborateurs et sa culture », a déclaré Brian Callahan, PDG et président d’ISN. « Que ce soit par le biais d’événements de réseautage axés sur le secteur, d’un service client primé ou de la participation à des organisations de sécurité de premier plan telles que le National Safety Council et le What Works Institute, ISN aide ses clients à gérer les risques opérationnels tout en favorisant des lieux de travail plus sûrs et plus durables. »

ISN continue de se concentrer sur le renforcement de la sensibilisation et de la reconnaissance des dangers grâce à une formation et une éducation à la sécurité axées sur l’énergie, tout en développant les services destinés aux travailleurs, tels que la mobilisation et la formation, afin d’améliorer la préparation des travailleurs pour les clients confrontés à des exigences réglementaires et logistiques complexes. Alors que l’entreprise entame ses 25 prochaines années d’activité, les améliorations axées sur le client et la formation resteront au cœur des initiatives d’ISN.

Pour plus d’informations sur les logiciels et services de pointe d’ISN, rendez-vous sur isn.com.

À propos d’ISN

ISN est le leader mondial de la gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, avec plus de 25 ans d’expérience dans la mise en relation de 900 clients issus de secteurs à forte intensité capitalistique avec 90 000 entrepreneurs et fournisseurs actifs, afin de promouvoir la sécurité, la santé et la durabilité sur le lieu de travail. Les marques d'ISN comprennent ISNetworld®, une plateforme mondiale en ligne de gestion des entrepreneurs et des fournisseurs, Transparency-One®, une plateforme d'approvisionnement responsable conçue pour apporter de la transparence à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, et Empower®, une application destinée aux travailleurs et conçue pour les aider à progresser.

ISN dispose de 12 bureaux à travers le monde qui fournissent un soutien et des formations primés à ses clients dans plus de 85 pays. ISN est fière de mener des efforts mondiaux visant à améliorer l'efficacité et l'efficience des systèmes de gestion des entrepreneurs et des fournisseurs, et de servir de forum de classe mondiale pour le partage des meilleures pratiques du secteur, l'analyse comparative des performances, la mise à disposition d'informations sur les données parmi ses membres, et l'aide aux décideurs, y compris les membres de conseils d'administration, pour garantir que les risques liés aux entrepreneurs et aux fournisseurs soient évalués et surveillés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur isn.com.

Contact presse

Alyssa Bruce

Walker Sands pour ISN

isnpr@walkersands.com