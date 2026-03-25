דניאל קרייג משיק סדרה חדשה עבור DENZA לקראת התרחבות עולמית

פריז, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD גאה להודיע כי השחקן הבריטי דניאל קרייג משיק קמפיין חדש עבור DENZA, מותג הרכב הטכנולוגי היוקרתי שלה, במקביל להתרחבות הגלובלית שלה בשנת 2026.

DENZA, מותג הפרימיום הראשון בעולם המוקדש אך ורק לכלי רכב המונעים באנרגיה חדשה לניידות בת קיימא, מוכן למצוא לקוחות חדשים הנמשכים לשילוב ייחודי של חידושים פורצי דרך ואלגנטיות עיצובית בהשפעה אירופאית. כשותף המושלם לתהליך זה, דניאל קרייג ייתן את תדמיתו למספר כלי רכב מרכזיים שיושקו השנה, כולל בחומרי שיווק ופרסומות טלוויזיה.

השותפות עם אחד השחקנים המוכרים ביותר בעולם מייצגת הכרה עולמית משמעותית עבור DENZA, אשר מתכוננת להשקת דגם אירופה הראשון שלה, דגם הדגל שלה, Z9GT shooting brake, שיתקיים ב-8 באפריל בבית האופרה פאלה גרנייה בפריז.

סגנית נשיא בכירה של BYD, סטלה לי (Stella Li), אמרה: "דניאל קרייג מייצג שילוב עוצמתי של עוצמה, תחכום ואותנטיות. תכונות אלו מהדהדות עמוקות עם מה ש-DENZA מייצגת. כשאנו מביאים את המותג לעולם - ברחבי אירופה, אמריקה הלטינית, המזרח התיכון ואפריקה - אנו גאים לקבל בברכה שחקן שנוכחותו ואופיו משקפים את רוח DENZA. יחד, אנו רוצים להראות כיצד טכנולוגיה, עיצוב ורגש יכולים להתאחד כדי ליצור חזון חדש של ניידות ברמה גבוהה."

