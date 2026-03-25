AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas (toliau – Bendrovė) valdybos 2026 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 2026-4 2026 m. balandžio 28 d. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo data ir vieta
Susirinkimo data: 2026-04-28 (antradienis), 10:00 val.
Susirinkimo vieta: Bendrovės posėdžių salė (II a.), Raudondvario pl. 84, Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia – 09.30 val.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektai
|Nr.
|Darbotvarkės klausimas
|Sprendimo projektas
|1.
|AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2025 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su AB „Kauno energija“ 2025 m. konsoliduotąja vadovybės ataskaita bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.
|Patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su AB „Kauno energija“ 2025 m. konsoliduotąja vadovybės ataskaita bei nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).
|2.
|AB „Kauno energija“ 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
|Paskirstyti AB „Kauno energija“ 2025 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).
Kita informacija
Įstatinis kapitalas ir balsavimo teisės
Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.
Apskaitos diena
Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2026-04-21. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.
Balsavimas
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.
Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti raštu, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu r.babianskiene@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2026-04-24 darbo pabaigos (14:00 val.).
Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, iki 2026-04-28 09.30 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Darbotvarkė
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu r.babianskiene@kaunoenergija.lt arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.
Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymai gali būti teikiami elektroniniu paštu r.babianskiene@kaunoenergija.lt arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas.
Klausimai
Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu r.babianskiene@kaunoenergija.lt arba pristatomi į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Informacijos pateikimas
Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai skelbiami Bendrovės interneto puslapyje adresu www.kaunoenergija.lt arba su dokumentais galima susipažinti atvykus į Bendrovės buveinę adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas.
Kviečiame Bendrovės akcininkus teikti prioritetą susipažinimui su Bendrovės pateikiama informacija interneto puslapyje www.kaunoenergija.lt, o dėl pasiūlymų eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei pateikimui - elektroniniu paštu r.babianskiene@kaunoenergija.lt.
Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, el. p. lmiliauskiene@kaunoenergija.lt
Priedai
- abkaunoenergija-2025-12-31-lt
- Kauno Energija FS išvada 2025 LT (su parašu)
- 2025 Pelno paskirstymas LT
- Bendrasis balsavimo biuletenis_LT