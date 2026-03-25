LITGRID AB skelbia 2025 m. audituotus finansinius rezultatus ir vadovybės ataskaitą

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorė LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva) skelbia Bendrovės 2025 m. audituotus finansinius rezultatus, vadovybės ataskaitą ir nepriklausomo auditoriaus išvadą už metus, pasibaigusius 2025 m. gruodžio 31 d.
|Pagrindiniai finansiniai rodikliai, mln. Eur
|2025 m.
|2024 m.
|Pajamos
|431,1
|378,3
|EBITDA
|48,9
|60,5
|Grynasis pelnas
|34,2
|49,0
|ROE proc.
|13,0
|19,7
|Koreguotas* EBITDA
|53,0
|47,6
|Koreguotas* grynasis pelnas
|37,7
|34,3
|Koreguotas* ROE, proc.
|14,3
|13,8
*Pelningumo rodiklių perskaičiavimas atliekamas dėl laikinų reguliacinių nuokrypių nuo VERT patvirtinto reguliuojamo pelningumo. Apskaičiuojant koreguotus rodiklius įvertinama pajamų dėl praėjusių laikotarpių korekcija, kuri VERT sprendimu jau yra patvirtinta nustatant ataskaitinio periodo perdavimo paslaugų reguliuojamas kainas, bei įvertinamas ataskaitinio periodo VERT patvirtinto (reguliuojamo) ir faktinio pelningumo nuokrypis, kuris bus įvertintas VERT nustatant perdavimo kainas būsimiems periodams.
Pridedama:
- Integruota metinė ataskaita
- Nepriklausomo auditoriaus išvada
