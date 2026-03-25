LHV Groupi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

25. märtsil 2026 toimus Swissôtel Tallinn hotellis AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekust oli võimalik osa võtta nii füüsiliselt kui ka elektrooniliselt.

Aktsionäride üldkoosolekul osales kokku 1449 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 197 011 133 häält, mis moodustavad 60,09% kõigist aktsiatega määratud häältest.

1302 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 182 546 136 häält, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist vastavalt koosoleku kutsega avalikustatud eelhääletamise ja elektroonilise osalemise korrale.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 3. märtsil 2026 börsi infosüsteemis ja LHV Groupi kodulehel, teade ilmus ka sama kuupäeva päevalehes Postimees.



LHV Groupi aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. 2025. aasta majandusaasta aruanne

Kinnitada LHV Groupi 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Poolt: 186 725 976 häält (94,78% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 182 116 häält (0,09% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 20 151 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 10 082 890 häält (5,12% koosolekul esindatud häältest)



2. 2025. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

2025. aasta majandusaasta LHV Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 114 265 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 17 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10. aprilli 2026. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 9. aprill 2026. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2025. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 15. aprillil 2026. aastal.

Poolt: 194 594 507 häält (98,77% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 18 729 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 30 754 häält (0,02% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 2 367 143 häält (1,20% koosolekul esindatud häältest)



3. 2026. aasta esimese kahe kuu majandustulemused

Juhatuse esimees andis aktsionäridele ülevaate LHV Groupi 2026. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.



4. Viieaastane finantsprognoos

Juhatuse esimees andis aktsionäridele ülevaate LHV Groupi viieaastasest finantsprognoosist.



5. Dividendipoliitika

Juhatuse esimees andis aktsionäridele ülevaate LHV Groupi dividendipoliitika muudatusest.



6. Tasustamispõhimõtted

Kinnitada LHV Groupi juhatuse tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Poolt: 192 288 724 häält (97,60% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 877 138 häält (0,45% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 557 509 häält (0,28% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 3 287 762 häält (1,67% koosolekul esindatud häältest)



7. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Kutsuda LHV Groupi nõukogust tagasi Raivo Hein (isikukood 36611230293) ja Tiina Mõis (isikukood 45702240324) alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Poolt: 182 098 664 häält (92,43% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 31 299 häält (0,02% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 219 937 häält (0,11% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 14 661 233 häält (7,44% koosolekul esindatud häältest)



8. Nõukogu liikmete valimine ja volituste pikendamine

Valida LHV Groupi uuteks nõukogu liikmeteks Kairi Pauskar (isikukood 48201312725) ja Christian Schröder (sünniaasta 18.01.1971), kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja kestavad kolm aastat, s.o 25. märtsist 2026 kuni 24. märtsini 2029 (k.a).

Pikendada LHV Groupi nõukogu liikmete Rain Lõhmus (isikukood 36612300228), Andres Viisemann (isikukood 36810020231) ja Tauno Tats (isikukood 37205160226) volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest, s.o 29. märtsist 2026 kuni 28. märtsini 2029 (k.a).

Poolt: 192 149 465 häält (97,53% koosolekul esindatud häältest)

Vastu: 1 219 036 häält (0,62% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletud: 329 735 häält (0,17% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 3 312 897 häält (1,68% koosolekul esindatud häältest)

Kõigi LHV Groupi üldkoosolekule esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda LHV Groupi kodulehel https://investor.lhv.ee/et/uldkoosolekud/. Samal veebilehel tehakse hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosolekust kättesaadavaks ka koosoleku protokoll.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1200 inimest. LHV Panga teenuseid kasutab 497 000 klienti, LHV hallatavatel II samba pensionifondidel on 105 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 235 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



