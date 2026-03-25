Les employés des LNC et de NLPC s’associent pour recueillir 160 000 $ pour Centraide

CHALK RIVER, Ontario, 25 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), principale organisation canadienne dans le domaine des sciences et des technologies nucléaires, sont heureux d’annoncer que leurs employés se sont associés à Partenaires des laboratoires nucléaires du Canada (PLNC) afin de recueillir 160 000 $ dans le cadre de la campagne Centraide de cette année. Grâce à une contribution équivalente de la part de NLPC, la société mère de LNC, les 80 000 dollars recueillis par les employés de LNC ont été doublés, faisant de la campagne de cette année un succès retentissant, tout en permettant de récolter des fonds indispensables pour améliorer les conditions de vie des personnes dans le besoin au sein des collectivités locales desservies par LNC.

Les employés de LNC participent à des activités de collecte de fonds pour Centraide depuis le début des années 1960. Des campagnes annuelles sont organisées sur le campus des Laboratoires de Chalk River, et plus récemment sur les sites de Port Hope, en Ontario, et de Pinawa, au Manitoba. Au total cette année, les employés ont recueilli 50 000 dollars pour la section de l’Est de l’Ontario de Centraide, plus de 10 000 dollars pour la section de Winnipeg et 20 000 dollars pour celle de Northumberland. Chacun de ces trois emplacements recevra une contribution équivalente de la part de NLPC, ce qui permettra de doubler le montant total des fonds recueillis.

« LNC et NLPC reconnaissent le rôle que les entreprises locales peuvent jouer en tant que partenaires communautaires pour venir en aide aux plus démunis. Nous sommes extrêmement fiers de la générosité dont ont fait preuve nos employés cette année en participant à la campagne Centraide annuelle de LNC », a déclaré Dennis Carr, président et directeur général de LNC. « NLPC a tout récemment pris possession de LNC, mais la campagne de Centraide correspond à nos valeurs et s’inscrit dans un plan d’engagement communautaire plus vaste qui ne fait que commencer. En travaillant ensemble, nous avons l’intention d’apporter un soutien concret à nos collectivités locales dans des domaines tels que l’éducation, les services sociaux et le développement économique. C’est un excellent début, et je tiens à remercier personnellement toutes les personnes qui ont contribué cette année à assurer la réussite de la campagne de cette année, que ce soit en donnant de leur temps ou en faisant un don financier. »

Outre les dons en espèces et les prélèvements sur salaire, le personnel de LNC a pris part à diverses activités de collecte de fonds organisées pendant la campagne aux Laboratoires de Chalk River. Parmi ces activités, citons le déjeuner aux crêpes, toujours très apprécié, la vente de pâtisseries annuelle de l’équipe des ressources humaines, le « Concours de photos d’animaux de compagnie », qui a connu un franc succès, le BINGO en ligne et des tirages de places de stationnement. À Whiteshell, le célèbre concours de chili a fait son retour, tandis qu’à Port Hope, les employés ont pris part à la grande finale de la bataille des meilleurs hamburgers. Dans l’ensemble, ce fut un mois placé sous le signe du plaisir et de la collecte de fonds, le tout pour une bonne cause.

Pour en savoir plus sur LNC et sa campagne annuelle de Centraide, veuillez visiter www.cnl.ca .

À propos de LNC

En tant que laboratoire de sciences et de technologie nucléaires le plus important du Canada, travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), LNC est un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, LNC met en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, LCN agit également comme point de convergence entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé au sens large et le milieu universitaire. LNC collabore avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carbone neutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur LNC, veuillez consulter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

Personne-ressource de LNC :

Philip Kompass

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