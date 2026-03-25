eQ Oyj Johdon liiketoimet – Pertti Vanhanen

eQ Oyj Johdon liiketoimet
25.3.2026, klo 17:30
eQ Oyj tiedotti 2.3.2026, että Pertti Vanhanen on nimitetty eQ Oyj:n kansainvälisestä liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi. Vanhanen aloitti tehtävässään 2.3.2026 ja hänelle on myönnetty eilen 24.3.2026 optioita osana Optio-ohjelmaa 2025.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Pertti Vanhanen
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: eQ Oyj
LEI: 743700R4FA6AVH5J3D68
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 149009/15/16
Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-24
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Instrumentin nimi: eQ Oyj Optio-oikeudet 2025
Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN
(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 70000 Yksikköhinta: 0 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 70000 Keskihinta: 0 EUR
eQ Oyj
Juha Surve, Johtaja, lakiasiat, puh. +358 9 6817 8733
Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi
eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,8 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.