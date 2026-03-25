A.P. Møller - Mærsk A/S – Forløb af ordinær generalforsamling onsdag den 25. marts 2026





Generalforsamling i A.P. Møller - Mærsk A/S afholdtes onsdag den 25. marts 2026 som fuldstændig elektronisk generalforsamling i henhold til nedenstående dagsorden.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Niels Kornerup til dirigent.

Dagsorden

Der afgives beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.

Formanden afgav beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.

Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt.

Der træffes beslutning om decharge.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen decharge.

Der træffes beslutning om anvendelse af overskud og udbyttets størrelse, bl.a. i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsens forslag om resultatdisponering som angivet i den godkendte årsrapport og udlodning af USD 1.107 mio. i udbytte til aktionærerne, svarende til DKK 480 pr. aktie à nominelt DKK 1.000, blev godkendt.

Vederlagsrapporten fremlægges til godkendelse.

Vederlagsrapporten blev fremlagt og godkendt.

Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.

Fra bestyrelsen afgik i henhold til vedtægterne Robert Maersk Uggla, Marika Fredriksson, Thomas Lindegaard Madsen, Allan Thygesen og Julija Voitiekute.

Robert Maersk Uggla, Marika Fredriksson, Thomas Lindegaard Madsen, Allan Thygesen og Julija Voitiekute blev genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen bestod herefter af:

Robert Maersk Uggla, Marc Engel, Kasper Rørsted, Marika Fredriksson, Thomas Lindegaard Madsen, Julija Voitiekute, Bernard L. Bot, Amparo Moraleda, Allan Thygesen og Xavier Urbain.

Valg af revision.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. Valget gjaldt både lovmæssig finansiel og bæredygtighedsrapportering.

Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at nedsætte selskabets aktiekapital i overensstemmelse med følgende:

Aktiekapitalen skulle nedsættes fra nominelt kr. 15.828.942.000 med nominelt kr. 1.133.114.000, fordelt på 170.003 stk. A-aktier à nominelt kr. 1.000 og 963.111 stk. B-aktier à nominelt kr. 1.000, til nominelt kr. 14.695.828.000 ved annullering af egne aktier.

Kapitalnedsættelsen skulle ske til overkurs, idet den skulle ske til kurs 1.262,15 og 1.272,37 for henholdsvis A- og B-aktierne, jf. selskabslovens § 188, stk. 2, svarende til den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne var tilbagekøbt. Nedsættelsesbeløbet skulle anvendes til udbetaling til selskabet som kapitalejer, idet beløbet skulle overføres fra selskabets bundne kapital til dets frie reserver.

Som følge af forslaget skulle vedtægternes § 2.1 ændres med virkning fra gennemførelsen af kapitalnedsættelsen.

Aktionærforslaget fra MP Investment Management A/S vedrørende ESG-komponenter i ledelsens præstation og vederlag blev ikke vedtaget.

Aktionærforslaget fra MP Investment Management A/S vedrørende offentliggørelse af due diligence processer inden for menneskerettigheder blev ikke vedtaget.

Aktionærforslaget fra Ekõ på vegne af Zen Donen vedrørende offentliggørelse af due diligence processer inden for menneskerettigheder blev ikke vedtaget.

Aktionærforslaget fra Kritiske Aktionærer angående forsendelse af militært udstyr blev ikke vedtaget.

Generalforsamlingen hævedes.

Kontaktperson: Head of Board Secretariat, Anne Pindborg, tlf. nr. 33 63 36 61

