Bitget lleva el trading a la pista con una activación en MotoGP Brasil y el Smarter Speed Challenge

VICTORIA, Seychelles, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, marcó la apertura de la temporada 2026 de MotoGP™ en Brasil con una activación presencial y la expansión de su minijuego Smarter Speed Challenge, combinando conceptos de trading con experiencias de motociclismo.

El Gran Premio de Brasil, celebrado del 20 al 22 de marzo en el Autódromo Internacional Ayrton Senna en Goiânia, representa el primer evento de MotoGP patrocinado por Bitget en Sudamérica. Tras activaciones en Italia, Alemania, Cataluña e Indonesia en 2025, esta nueva parada refleja un enfoque continuo en atraer a nuevas audiencias en mercados en crecimiento.

En el circuito, Bitget presentó un stand de innovación de dos plantas, diseñado para los aficionados, que conecta el trading con experiencias interactivas. Los visitantes participaron en simuladores de carreras, un juego de carreras en VR y experiencias inmersivas, además de explorar cómo diferentes clases de activos pueden abordarse dentro de un entorno de trading unificado. Una sala VIP con branding ofreció un espacio exclusivo para socios y clientes, junto con visibilidad en pista a través de branding en el circuito y presencia en transmisiones globales.

Bitget en el Gran Premio de Brasil

La activación también se extendió más allá del recinto físico mediante el mini-juego Smarter Speed Challenge, que reinventa el trading como una experiencia de carreras. En el juego, activos como criptomonedas, acciones estadounidenses y oro se representan como circuitos de carrera y objetivos coleccionables, traduciendo conceptos de mercado a un formato más intuitivo e interactivo.

Motocicleta de carreras de la marca Bitget en el stand

Desde su lanzamiento el 2 de marzo, el minijuego ha atraído aproximadamente a 100.000 participantes, con un fondo de premios que supera los 120.000 USDT. Diseñado para conectar audiencias Web2 y Web3, la experiencia permite tanto a traders como a aficionados del automovilismo interactuar con el concepto de “one-stop trading” de Bitget de forma más accesible. Una función en el juego por tiempo limitado, introducida durante el Gran Premio de Brasil ofrece recompensas adicionales vinculadas al evento.

“El modo en que las personas interactúan con los mercados está evolucionando, y las experiencias desempeñan un papel cada vez más importante en ese cambio”, dijo Gacy Chen, CEO de Bitget. “Llevar los conceptos de trading a entornos familiares como el deporte permite que más personas los comprendan y los exploren de manera natural”.

El Smarter Speed Challenge refleja la estrategia más amplia de Universal Exchange de Bitget, donde los criptoactivos y los activos financieros tradicionales coexisten dentro de una sola plataforma.

Al traducir estos mercados en formatos interactivos, Bitget está ampliando la forma en que los usuarios descubren y abordan oportunidades de trading en distintas clases de activos.



Si bien el Gran Premio de Brasil marcó el inicio de la temporada 2026, el Smarter Speed Challenge continúa más allá de la pista, con recompensas continuas y activaciones futuras planificadas junto con las próximas carreras.

Para participar en el Smarter Speed Challenge, visite aquí.

Acerca de Bitget

Bitget es el Universal Exchange (UEX) líder mundial, que presta servicios a más de 125 millones de usuarios y ofrece acceso a más de 2 millones de tokens cripto, más de 100 acciones tokenizadas, ETFs, materias primas, FX y metales preciosos, como el oro. El ecosistema está comprometido a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su agente de IA, que actúa como copiloto en la ejecución de operaciones. Bitget impulsa la adopción de cripto a través de alianzas estratégicas con LALIGA y MotoGP™. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. Bitget actualmente lidera el mercado TradFi tokenizado, ofreciendo las comisiones más bajas de la industria y la mayor liquidez en más de 150 regiones en todo el mundo.

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