Bitget fait entrer le trading sur la piste via une opération spéciale à l’occasion du MotoGP Brésil et de son Smarter Speed Challenge

VICTORIA, Seychelles, 25 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle au monde (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange pour plateforme d’échange universelle), a marqué l’ouverture de la saison 2026 du MotoGP™ au Brésil en proposant un événement spécial et une version revisitée de son mini-jeu Smarter Speed Challenge, se positionnant ainsi à la croisée des codes du trading et de la course moto.

Le Grand Prix du Brésil, organisé du 20 au 22 mars sur le circuit Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia, est le premier événement MotoGP que Bitget sponsorise en Amérique du Sud. Il fait suite aux événements organisés en 2025 en Italie, en Allemagne, en Catalogne et en Indonésie, et confirme son intention de toucher de nouveaux publics sur des marchés en plein essor.

Bitget a installé un stand d’innovation à deux niveaux sur le circuit, conçu pour servir de passerelle entre le trading et des expériences interactives. Les visiteurs ont pu tester des simulateurs de course, s’essayer à un jeu de course en réalité virtuelle et profiter d’installations immersives. Ils ont également eu l’occasion d’apprendre à aborder différentes classes d’actifs au sein d’un même environnement de trading. Un espace VIP aux couleurs de la marque proposait par ailleurs un cadre exclusif à ses partenaires et clients, qui ont pu bénéficier d’une visibilité en bord de piste, grâce à la présence de la marque sur le circuit et à une diffusion à l’échelle internationale.

Bitget et le Grand Prix du Brésil

L’événement s’est prolongé au-delà du circuit avec l’ouverture du mini-jeu Smarter Speed Challenge, qui repense le trading sous la forme d’une expérience de course. Dans ce jeu, des actifs tels que les cryptomonnaies, les actions américaines et l’or sont représentés sous forme de circuits et d’objectifs à atteindre, afin de reproduire les mécanismes des marchés dans un format à la fois plus intuitif et plus interactif.

Une moto de course aux couleurs de Bitget sur le stand

Depuis son lancement le 2 mars dernier, le mini-jeu a réuni près de 100 000 participants, à raison d’une cagnotte valorisée à plus de 120 000 USDT. Conçu pour servir de pont entre les publics Web2 et Web3, il permet aussi bien aux traders qu’aux passionnés de sport automobile de découvrir le concept de « trading tout-en-un » de Bitget de manière plus accessible. Une nouveauté, intégrée au jeu à l’occasion du Grand Prix du Brésil et disponible pour une durée limitée, offre des récompenses supplémentaires liées à la course.

« La manière dont les utilisateurs interagissent avec les marchés évolue et, dans ce contexte, la diversification des expériences joue un rôle croissant. » a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « En introduisant des concepts de trading dans des univers familiers comme celui du sport, nous permettons à un plus grand nombre de personnes de les comprendre et de les découvrir plus naturellement. »

Le Smarter Speed Challenge s’inscrit dans la stratégie plus large de Bitget articulée autour de la notion de bourse universelle, où coexistent actifs crypto et financiers traditionnels au cœur d’une même plateforme. En rendant ces marchés accessibles sous un format interactif, Bitget élargit les horizons et les démarches des utilisateurs en matière d’opportunités de trading, toutes classes d’actifs confondues.

Si le Grand Prix du Brésil a marqué le coup d’envoi de la saison 2026, le Smarter Speed Challenge en perpétue l’esprit au-delà de la piste, en proposant des récompenses permanentes et de nouvelles opérations à venir, en parallèle des prochaines courses.

Pour participer au Smarter Speed Challenge, rendez-vous ici.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. Son écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui sert de copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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