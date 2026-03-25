Bitget הביאה את המסחר למסלול עם פתיחת MotoGP ברזיל ואתגר המהירות החכמה יותר

ויקטוריה, סיישל, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, ציינה את פתיחת עונתMotoGP™ 2026 בברזיל עם הפעלה באתר והרחבה של מיני-משחק אתגר המהירות החכמה יותר, המשלב קונספטים של מסחר עם חוויות ספורט מוטורי.

הגרנד פרי הברזילאי, שהתקיים בין ה-20 ל-22 במרץ באוטודרומו אינטרנסיונל איירטון סנה בגויאניה, ייצג את אירוע ה-MotoGP הראשון של Bitget בדרום אמריקה. לאחר הפעלות ברחבי איטליה, גרמניה, קטלוניה ואינדונזיה בשנת 2025, התחנה האחרונה מאותתת על המשך התמקדות ביצירת קשר עם קהלים חדשים בשווקים צומחים.

במסלול, Bitget הציגה דוכן חדשני בן שתי קומות שנועד לחבר בין מסחר לחוויות אינטראקטיביות. המבקרים התנסו בסימולטורי מרוצים, משחק מרוצים מציאות מדומה ומתקנים סוחפים, ובמקביל בחנו כיצד ניתן לגשת לסוגי נכסים שונים במסגרת סביבת מסחר מאוחדת. טרקלין VIP ממותג הציע סביבה בלעדית לשותפים ולקוחות, לצד נראות בצד המסלול באמצעות מיתוג המסלול ושידורים גלובליים.

Bitget בגרנד פרי הברזילאי

ההפעלה התרחבה מעבר למקום הפיזי באמצעות מיני-משחק של אתגר המהירות החכמה יותר , אשר מדמיין מחדש את המסחר כחוויית מרוצים. במשחק, נכסים כגון מטבעות קריפטוגרפיים, מניות אמריקאיות וזהב מיוצגים כמסלולי מרוצים ומטרות אספנות, ומתרגמים את מושגי השוק לפורמט אינטואיטיבי ואינטראקטיבי יותר.

אופני מרוץ ממותגים של Bitget בדוכן

מאז השקתו ב-2 במרץ, המיני-משחק משך אליו כ-100,000 משתתפים, עם פרסים בסך של מעל 120,000 USDT. החוויה, שנועדה לגשר בין קהלים של Web2 ו-Web3, מאפשרת לסוחרים ולאוהדי ספורט מוטורי כאחד לעסוק בקונספט "מסחר במקום אחד" של Bitget בצורה נגישה יותר. תכונה לזמן מוגבל במשחק שהוצגה במהלך הגרנד פרי של ברזיל הציעה תגמולים נוספים הקשורים לאירוע.

"האופן שבו אנשים מקיימים אינטראקציה עם שווקים מתפתח, וחוויות משחקות תפקיד גדול יותר בשינוי הזה", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "הבאת מושגי מסחר לסביבות מוכרות כמו ספורט מאפשרת ליותר אנשים להבין ולחקור אותם בצורה טבעית".

אתגר המהירות החכמה יותר משקף את אסטרטגיית הבורסה האוניברסלית הרחבה יותר של Bitget, שבה נכסי קריפטו ונכסים פיננסיים מסורתיים מתקיימים יחד בפלטפורמה אחת. על ידי תרגום שווקים אלה לפורמטים אינטראקטיביים, Bitget מרחיבה את האופן שבו משתמשים מגלים וניגשים להזדמנויות מסחר בקטגוריות נכסים שונות.

בעוד שגרנד פרי ברזיל סימן את תחילת עונת 2026, אתגר המהירות החכמה ממשיך מעבר למסלול, עם תגמולים מתמשכים והפעלות עתידיות המתוכננות לצד המרוצים הקרובים.

להשתתפות באתגר המהירות החכמה יותר, אנא בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-125 מיליון משתמשים עם גישה ליותר מ-2 מיליון אסימוני קריפטו ושווקי TradFi כגון יותר מ- 100 מניות, קרנות סל, סחורות, מט"ח ומתכות יקרות כמו זהב. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית. Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם LALIGA ו-MotoGP™. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ליוניסף כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. Bitget מובילה כיום את שוק מטבעות ה-TradFi, ומספקת את העמלות הנמוכות ביותר בתעשייה ואת הנזילות הגבוהה ביותר ב-150 אזורים ברחבי העולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord



לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונות המצורפות להודעה זו זמינות בכתובות:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c942fa7-a221-43fc-a762-55c73d41b535



http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/756c86be-8d07-484a-bf97-a7c71d46771b



http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d67ce25d-ecc8-474c-93c0-0ffb6a74d8f9