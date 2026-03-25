ビットゲット、モトGPブラジル大会でのプロモーション活動とスマーター・スピード・チャレンジにより、サーキットでトレーディングを紹介

セーシェル共和国ビクトリア発, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、2026年モトGP (MotoGP™) シーズンのブラジルでの開幕を記念し、現地でのプロモーション活動と、取引の概念とモータースポーツ体験を融合させた同社のミニゲーム「スマーター・スピード・チャレンジ (Smarter Speed Challenge)」の拡張を行った。

3月20日から22日にかけてゴイアニアのアウトドローモ・インテルナシオナル・アイルトン・セナ (Autódromo Internacional Ayrton Senna) で開催されたブラジルグランプリ (Brazilian Grand Prix) は、ビットゲットにとって南米初のモトGPスポンサーイベントとなった。 2025年にイタリア、ドイツ、カタルーニャ、インドネシアで行われたプロモーション活動に続き、今回の開催は成長市場における新規顧客を継続的に強化する姿勢を示している。

ビットゲットは、同サーキットで、トレーディングとインタラクティブな体験を結び付けることを目的とした2階建てのイノベーション・ファンブースを設置した。 来場者はレーシングシミュレーター、VRレーシングゲーム、没入型インスタレーションを体験すると同時に、統一された取引環境内で異なる資産クラスにどのようにアプローチできるかを探求した。 ブランドをあしらったVIPラウンジはパートナーやクライアントに特別な空間を提供し、サーキット内のブランディングや世界的な放送枠を通じたトラックサイドでの宣伝も実現した。

ブラジルグランプリにおけるビットゲット

このプロモーション活動は、取引をレース体験として再構築したミニゲーム、「スマーター・スピード・チャレンジ」を通じて、会場外にも広がった。 このゲームでは、暗号資産、米国株、金などの資産がレースコースや収集目標として表現され、市場の概念がより直感的でインタラクティブな形式に変換されている。

ブースに展示されたビットゲットブランドのレースバイク

3月2日のリリース以来、このミニゲームには約10万人が参加し、賞金総額は12万USDTを超えている。 Web2とWeb3のユーザー層を橋渡しするように設計されたこの体験により、トレーダーもモータースポーツファンも、ビットゲットの「ワンストップ取引」というコンセプトをより親しみやすい形で体験できるようになっている。 ブラジルグランプリ期間中に導入された期間限定のゲーム内機能では、同イベントと連動した追加報酬が提供される。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「人々が市場と関わる方法は進化しつつあり、その変化においては、体験がより大きな役割を果たしています。取引の概念をスポーツのような身近な環境に取り入れることで、より多くの人々が自然な形でそれを理解し、探求できるようになります。」

スマーター・スピード・チャレンジは、暗号資産と従来型金融資産が単一のプラットフォーム内で共存する、ビットゲットの広範なユニバーサル取引所戦略を反映している。 ビットゲットは、これらの市場をインタラクティブな形式に変換することで、ユーザーが資産クラスを超えて取引機会を発見し、それに取り組む方法を拡張している。

ブラジル・グランプリは2026年シーズンの幕開けとなったが、スマーター・スピード・チャレンジはサーキットを越えて継続され、今後のレースに合わせて継続的な報酬やプロモーション活動が計画されている。

スマーター・スピード・チャレンジへの参加については、こちらを参照されたい。

ビットゲットについて

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 同エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ市場をリードしており、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

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