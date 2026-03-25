Bitget, MotoGP 브라질 현장 이벤트와 ‘Smarter Speed Challenge’로 트레이딩 경험 확장에 나서

빅토리아 세이셸, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 익스체인지(UEX)인 Bitget이 브라질에서 열린 2026 MotoGP™ 시즌 개막을 맞아 현장 프로모션과 ‘Smarter Speed Challenge’ 미니게임 확장을 진행하며, 트레이딩 개념과 모터스포츠 경험을 결합한 이벤트를 선보였다.

3월 20일부터 22일까지 고이아니아의 아우토드로모 인터나시오날 아이르통 (Autódromo Internacional Ayrton Senna) 세나 서킷에서 열린 브라질 그랑프리는 Bitget이 남미에서 처음으로 후원한 MotoGP 행사다. 2025년 이탈리아, 독일, 카탈루냐, 인도네시아에서 진행된 프로모션에 이어 이번 행사는 성장 시장에서 새로운 이용자층과의 접점을 확대하려는 전략의 연장선으로 평가된다.

Bitget은 이번 서킷 현장에서 트레이딩과 인터랙티브 경험을 연결하는 2층 규모의 혁신 팬 부스를 선보였다. 방문객들은 레이싱 시뮬레이터, VR 레이싱 게임, 몰입형 전시를 체험하는 동시에 다양한 자산군을 하나의 통합된 거래 환경에서 어떻게 활용할 수 있는지를 탐색할 수 있었다. 또한 브랜드 VIP 라운지를 통해 파트너와 고객을 위한 프리미엄 공간을 제공했으며, 서킷 브랜딩과 글로벌 중계 노출을 통해 현장 가시성을 강화했다.

브라질 그랑프리 후원에 나선 Bitget

이 현장 이벤트는 ‘Smarter Speed Challenge’ 미니게임을 통해 오프라인 공간을 넘어 확장됐다. 이 게임은 트레이딩을 레이싱 경험으로 재구성한 것으로, 암호화폐, 미국 주식, 금과 같은 자산을 레이스 트랙과 수집형 목표로 표현해 시장 개념을 보다 직관적이고 인터랙티브한 방식으로 전달한다.

부스에 마련된 Bitget 브랜드 로고가 새겨진 바이크

3월 2일 출시 이후 이 미니게임에는 약 10만 명의 참가자가 몰렸으며, 총 상금 규모는 12만 USDT를 넘어섰다. Web2와 Web3 이용자를 연결하기 위해 설계된 이 경험은 트레이더와 모터스포츠 팬 모두가 보다 쉽게 Bitget의 ‘원스톱 트레이딩’ 개념을 접하고 체험할 수 있도록 한다. 브라질 그랑프리 기간에는 한정 기간 특별 보상이 추가로 제공되는 인게임 기능도 도입됐다.

Bitget의 최고경영자(CEO) 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “사람들이 시장과 상호작용하는 방식은 계속 진화하고 있으며, 이러한 변화에서 경험의 역할이 점점 더 중요해지고 있다”며 “스포츠와 같은 익숙한 환경 속에서 트레이딩 개념을 접목함으로써 더 많은 사람들이 이를 자연스럽게 이해하고 탐색할 수 있도록 하고자 한다”고 말했다.

‘Smarter Speed Challenge’는 암호화폐와 전통 금융 자산이 하나의 플랫폼에서 공존하는 Bitget의 유니버설 익스체인지 전략을 반영한다. 이러한 시장을 인터랙티브한 형식으로 구현함으로써, Bitget은 이용자들이 다양한 자산군에 걸친 트레이딩 기회를 보다 쉽게 발견하고 접근할 수 있도록 확장하고 있다.

브라질 그랑프리가 2026 시즌의 시작을 알렸지만, ‘Smarter Speed Challenge’는 트랙을 넘어 지속되며 향후 레이스와 연계된 추가 이벤트와 보상이 이어질 예정이다.

‘Smarter Speed Challenge’ 참여는 해당 링크에서 가능하다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LaLiga), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

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