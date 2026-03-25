Bitget Membawa Perdagangan ke Litar dengan Pengaktifan MotoGP Brazil dan Cabaran Kelajuan Lebih Pintar

VICTORIA, Seychelles, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar dunia, menandakan pembukaan musim MotoGP™ 2026 di Brazil dengan pengaktifan di lokasi serta pengembangan permainan mini Cabaran Kelajuan Lebih Pintar, yang menggabungkan konsep perdagangan dengan pengalaman sukan permotoran.

Grand Prix Brazil, yang berlangsung dari 20–22 Mac di Autódromo Internacional Ayrton Senna di Goiânia, merupakan acara MotoGP pertama yang ditaja oleh Bitget di Amerika Selatan. Susulan pengaktifan di Itali, Jerman, Catalunya dan Indonesia pada tahun 2025, hentian terkini ini menandakan tumpuan berterusan terhadap penglibatan audiens baharu dalam pasaran berkembang.

Di litar tersebut, Bitget memperkenalkan reruai inovasi dua tingkat yang direka untuk menghubungkan aktiviti perdagangan dengan pengalaman interaktif. Pengunjung berinteraksi dengan simulator perlumbaan, permainan perlumbaan VR serta pemasangan imersif, sambil meneroka bagaimana pelbagai kelas aset boleh diurus dalam persekitaran perdagangan bersepadu. Ruang istirahat VIP berjenama menyediakan suasana eksklusif untuk rakan kongsi dan klien, disertai keterlihatan di tepi litar melalui penjenamaan litar serta penempatan siaran global.

Bitget di Grand Prix Brazil

Pengaktifan ini diperluas melangkaui lokasi fizikal melalui permainan mini Cabaran Kelajuan Lebih Pintar, yang mentakrif semula perdagangan sebagai pengalaman perlumbaan. Dalam permainan ini, aset seperti mata wang kripto, saham A.S. dan emas digambarkan sebagai litar perlumbaan serta objektif koleksi, menterjemahkan konsep pasaran ke dalam format yang lebih intuitif dan interaktif.

Motosikal perlumbaan berjenama Bitget di reruai

Sejak pelancarannya pada 2 Mac, permainan mini ini telah menarik kira-kira 100,000 orang peserta, dengan kumpulan hadiah melebihi 120,000 USDT. Direka untuk merapatkan jurang antara audiens Web2 dan Web3, pengalaman ini membolehkan pedagang serta peminat sukan permotoran berinteraksi dengan konsep “perdagangan sehenti” Bitget dengan cara yang lebih mudah diakses. Ciri dalam permainan untuk tempoh terhad yang diperkenalkan semasa Grand Prix Brazil menawarkan ganjaran tambahan yang berkaitan dengan acara tersebut.

“Cara orang berinteraksi dengan pasaran sedang berkembang dan pengalaman memainkan peranan yang lebih besar dalam perubahan tersebut,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Membawa konsep perdagangan ke dalam persekitaran yang dikenali seperti sukan membolehkan lebih ramai orang memahami dan menerokainya secara semula jadi.”

Cabaran Kelajuan Lebih Pintar mencerminkan strategi Universal Exchange Bitget yang lebih luas, di mana aset kripto dan aset kewangan tradisional wujud bersama dalam satu platform tunggal. Dengan menterjemahkan pasaran ini ke dalam format interaktif, Bitget memperluas cara pengguna menemui dan mendekati peluang perdagangan merentas pelbagai kelas aset.

Walaupun Grand Prix Brazil menandakan permulaan musim 2026, Cabaran Kelajuan Lebih Pintar terus berkembang melangkaui litar, dengan ganjaran berterusan serta pengaktifan akan datang yang dirancang seiring perlumbaan seterusnya.

Perihal Bitget

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih daripada 100 saham yang ditokenisasi, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam pelaksanaan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Bitget kini mendahului pasaran TradFi bertoken, menawarkan yuran terendah dalam industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 wilayah di seluruh dunia.

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur dinasihatkan supaya hanya memperuntukkan dana yang mereka mampu untuk rugi. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman serta kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi lalu bukanlah penunjuk yang boleh dipercayai bagi prestasi masa hadapan. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa yang terkandung di sini boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan

