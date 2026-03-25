Bitget 携 MotoGP 巴西站推广活动与 Smarter Speed Challenge 挑战赛，将交易体验带入赛车领域

塞舌尔维多利亚, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 在巴西举办现场活动，并推出其 Smarter Speed Challenge 迷你游戏扩展版，以此庆祝 2026 MotoGP™ 新赛季的揭幕，将交易理念与赛车运动相融合。

巴西大奖赛 (The Brazilian Grand Prix) 于 3 月 20 日至 22 日在戈亚尼亚的艾尔顿·塞纳国际赛车场举行，这也是 Bitget 在南美洲赞助的首场 MotoGP 赛事。 继 2025 年在意大利、德国、加泰罗尼亚和印度尼西亚开展一系列推广活动后，此次最新活动标志着公司将继续致力于在增长型市场中吸引新晋受众。

在赛道现场，Bitget 推出了一座两层楼高的创新粉丝展台，旨在将交易与互动体验完美结合。 参观者体验了赛车模拟器、VR 赛车游戏和沉浸式体验装置，同时还了解了如何在统一的交易环境中对不同资产类别进行操作。 品牌 VIP 贵宾厅为合作伙伴和客户提供了专属空间，同时通过赛道品牌展示及全球转播植入实现现场曝光。

Bitget 亮相巴西大奖赛

通过 Smarter Speed Challenge 迷你游戏，此次活动的影响力已超越实体场馆，将交易重构为一场竞速体验。 在游戏中，加密货币、美国股票和黄金等资产被呈现为赛道元素和可收集目标，将市场概念转化为更直观、更具互动性的形式。

展台上的 Bitget 品牌竞速车

自 3 月 2 日上线以来，这款迷你游戏已吸引约 10 万名参与者，奖池总额超过 12 万 USDT。 该体验旨在连接 Web2 与 Web3 用户群体，使交易者和赛车运动爱好者能够以更便捷的方式体验 Bitget 的“一站式交易”理念。 巴西大奖赛期间推出的游戏内限时活动还将提供与该赛事相关的额外奖励。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“人们参与市场的方式正在发生变化，而其体验本身在这场变革中变得越发重要。将交易概念融入竞技体育等人们熟悉的环境中，能让更多人以更自然的方式理解并探索这些概念。”

Smarter Speed Challenge 体现了 Bitget 更宏大的全景交易所战略，即在单一平台上实现加密货币与传统金融资产的共存。 通过将这些市场转化为互动形式，Bitget 正在拓展用户发现并参与各类资产交易机会的方式。

巴西大奖赛业已拉开 2026 赛季的序幕，而 Smarter Speed Challenge 的影响仍在赛道之外延续，除了持续发放奖励外，该游戏还计划在接下来的比赛中推出更多精彩活动。

欲加入 Smarter Speed Challenge，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助交易执行。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括 LALIGA 及 MotoGP™。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前在代币化传统金融领域处于领先地位，在全球 150 个地区提供业内最低费率与最高流动性。

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