Bitget 透過 MotoGP 巴西站現場活動及 Smarter Speed Challenge 將交易與賽車運動體驗結合起來

塞舌爾維多利亞, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (UEX) Bitget 在巴西舉行現場活動，並擴展其 Smarter Speed Challenge 小遊戲，以此拉開 2026 年 MotoGP™ 賽季的序幕，將交易概念與賽車運動體驗融為一體。

巴西大獎賽 (The Brazilian Grand Prix) 於 3 月 20 日至 22 日在戈亞尼亞的 Autódromo Internacional Ayrton Senna 舉行，這是 Bitget 在南美洲首個贊助的 MotoGP 賽事。 繼 2025 年於意大利、德國、加泰羅尼亞和印尼等地舉辦活動後，此次進軍巴西標誌著 Bitget 持續致力於在新興市場開拓新用戶。

Bitget 在賽道旁設置了兩層高的創新粉絲攤位，旨在結合交易與互動體驗。 參觀者體驗了賽車模擬器、虛擬實境 (VR) 賽車遊戲和沉浸式裝置，同時亦探索如何在統一的交易環境中接觸各種資產類別。 Bitget 為合作夥伴和客戶提供專屬品牌貴賓室，同時透過賽道上的品牌標誌及全球廣播轉播，提升品牌曝光率。

Bitget 矚目登場巴西大獎賽

是次活動透過 Smarter Speed Challenge 小遊戲，將影響力延伸至實體場地以外，這款遊戲將交易概念重塑為賽車競速體驗。 遊戲中，加密貨幣、美股和黃金等資產化身為賽道及可收集的目標，將市場概念轉化成更簡單直觀、更具互動趣味的形式。

展位上的 Bitget 品牌賽車

小遊戲自 3 月 2 日推出以來，已吸引約 100,000 名參與者，獎金池超過 120,000 USDT。 此體驗旨在連結 Web2 與 Web3 受眾，讓交易者與賽車迷都能更簡易地了解 Bitget 的「一站式交易」理念。 在巴西大獎賽期間，遊戲內推出了限時功能，提供與賽事相關的額外獎勵。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「人們參與市場的方式正在不斷演變，而體驗在此轉變中扮演著越來越重要的角色。」「把交易概念融入運動這類熟悉的環境，能讓更多人自然而然地理解並探索這些概念。」

Smarter Speed Challenge 體現 Bitget 更宏大的全景交易所策略，讓加密貨幣及傳統金融資產能夠在同一平台上共存。 Bitget 將這些市場轉化為互動形式，從而拓寬用戶發掘和接觸不同資產類型交易機會的方式。

巴西大獎賽雖是 2026 賽季的開始，但 Smarter Speed Challenge 熱潮將延續至賽事以後繼續進行，計劃在未來比賽中提供持續獎勵和額外的活動。

如想參與 Smarter Speed Challenge，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.25 億用戶提供服務，讓其接入超過 200 萬種加密貨幣代幣，以及逾 100 種代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF)、大宗商品、外匯 (FX) 及黃金等貴金屬。 Bitget 生態系統致力運用人工智能代理，協助用戶更明智地交易，實現交易執行的協作導航。 Bitget 透過與 LALIGA 及 MotoGP™ 達成策略合作夥伴關係，積極推動加密貨幣的廣泛應用。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 Bitget 目前在代幣化傳統金融市場佔據領導地位，為全球 150 個地區的用戶提供行內費用最低及流動性最高的服務。

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