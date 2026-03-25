Ársuppgjör Ísfélags hf. árið 2025
Helsta úr starfseminni.
- Rekstrartekjur ársins 2025 voru 214 m.USD sem eru 43 m.USD hærri tekjur en árið 2024. Hagnaður ársins 2025 var 21,5 m.USD, samanborið við hagnað upp á 16,1 m.USD árið 2024.
- Verð á þorski, ýsu og uppsjávarafurðum var gott og makrílveiðar gengu vel sl. sumar.
- Veiðar og vinnsla gengu vel á árinu og Sólberg, frystitogari félagsins, fiskaði vel og skilaði góðri afkomu.
- Félagið fjárfesti umtalsvert til lands og sjávar.
- Heildarlánasamningur var gerður við hóp banka í upphafi ársins.
- Ísfélagið tók um mitt sumar þátt í hlutafjáraukningu í laxeldisfyrirtækinu Kaldvik í gegnum Austur Holding AS að fjárhæð 341 milljón NOK
- Heildarafli skipa félagsins á árinu var um 21.700 tonn af bolfiski og uppsjávarafli skipa félagsins var um 61.000 tonn.
- Framleiddar bolfisk- og rækjuafurðir voru um 11.300 tonn, frystar uppsjávarafurðir voru um 24.800 tonn og framleiðsla á mjöli og lýsi um 15.200 tonn.
- Meðalfjöldi ársverka árið 2025 var 309 og fækkaði um 47 ársverk frá árinu 2024.
- Arðsemi eigin fjár var 9,6% á fjórða ársfjórðungi og 3,9% á árinu 2025.
Helstu niðurstöður úr fjárhagsuppgjöri 2025.
- Rekstrartekjur ársins 2025 voru 213,7 m.USD og rekstrartekjur á fjórða ársfjórðungi námu 63,2 m.USD
- Hagnaður ársins 2025 nam 21,5 m.USD og var hagnaður á fjórða ársfjórðungi 13,3 m.USD.
- Á árinu 2025 var EBITDA framlegðin 78,6 m.USD eða 36,8%. EBITDA framlegð fjórða ársfjórðungs var 27,8 m.USD eða 44,0%.
- Heildareignir námu 865,8 m.USD í lok ársins og var eiginfjárhlutfall 65,5%.
- Nettó vaxtaberandi skuldir voru 153,4 m.USD í lok ársins 2025.
Rekstur.
Rekstrartekjur á árinu 2025 námu 213,7 m.USD samanborið við 171 m.USD á árinu 2024. Rekstrartekjur á fjórða ársfjórðungi 2025 námu 63,2 m.USD en voru 50,5 m.USD á fjórða ársfjórðungi 2024. Hagnaður ársins 2025 nam 21,5 m.USD, samanborið við hagnað upp á 16,1 m.USD árið 2024. Hagnaður á fjórða ársfjórðungi 2025 nam 13,3 m.USD en var 6,5 m.USD á fjórða ársfjórðungi 2024.
EBITDA framlegð ársins 2025 var 78,6 m.USD eða 36,8% af rekstrartekjum. EBITDA framlegð á fjórða ársfjórðungi var 27,8 m.USD eða 44,0%.
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.
Nettóvaxtagjöld voru 5,4 m.USD á árinu 2025 samanborið við 6,0 m.USD á árinu 2024. Gangvirðisbreytingar af eignarhlutum í félögum og afleiðusamningum voru neikvæðar um 7,8 m.USD á árinu samanborið við 1,6 m.USD neikvæðar breytingar á árinu 2024.
Hreinn gengismunur var neikvæður um 13,6 m.USD á ári 2025 en á árinu 2024 var hann jákvæður um 1,4 m.USD. Hrein fjármagnsgjöld voru því 26,7 m.USD samanborið við 6,2 m.USD á árinu 2024.
Efnahagur.
Heildareignir Ísfélags voru 865,8 m.USD í lok árs 2025, þar af voru fastafjármunir 712,7 m.USD og veltufjármunir 153,2 m.USD. Í árslok 2024 voru heildareignir 778,1 m.USD, þar af voru fastafjármunir 682,9 m.USD og veltufjármunir 95,1 m.USD. Heildareignir hækkuðu um 87,8 m.USD á árinu 2025. Eigið fé Ísfélags var 567,0 m.USD í lok ársins, en var 550,7 m.USD í lok árs 2024. Eiginfjárhlutfallið var 65,5% í lok árs 2025, en í lok árs 2024 var eiginfjárhlutfallið 70,8%.
Langtímaskuldir og skuldbindingar voru 258,0 m.USD í lok ársins, en voru 188,6 m.USD í lok árs 2024. Skammtímaskuldir voru 40,8 m.USD í lok árs 2025, en í lok árs 2024 voru þær 38,7 m.USD. Nettó vaxtaberandi skuldir félagsins voru 153,4 m.USD í lok ársins 2025 en voru í árslok 2024 90,7 m.USD.
Sjóðstreymi.
Á árinu 2025 var handbært fé frá rekstri 46,1 m.USD. Fjárfestingarhreyfingar ársins voru neikvæðar um 75,5 m.USD. Fjármögnunarhreyfingar voru jákvæðar um 23,9 m.USD. Hækkun á handbæru fé, á árinu 2025 var 0,1 m.USD að teknu tilliti til gengismunar og var handbært fé í lok ársins 36,2 m.USD.
Meginniðurstöður ársins 2025 í íslenskum krónum.
Þegar helstu niðurstöður úr rekstrarreikningi ársins eru færðar yfir í íslenskar krónur á meðalgengi ársins 2025 (128,37) voru rekstrartekjur félagsins 27,4 milljarðar króna, rekstrarhagnaður 7,9 milljarðar króna, hagnaður eftir skatta 2,8 milljarðar króna og EBITDA 10,1 milljarðar króna.
Sé staða á efnahag félagsins í lok ársins 2025, færð í íslenskar krónur á lokagengi ársins (125,2), eru heildareignir 108,4 milljarðar króna, fastafjármunir 89,2 milljarðar króna og veltufjármunir 19,2 milljarðar króna. Eigið fé í lok árs 2025 var 71,0 milljarður króna og skuldir og skuldbindingar 37,4 milljarðar króna.
Hluthafar.
Lokaverð hlutabréfa í lok árs 2025 var 135 kr. á hlut og var markaðsvirði félagsins þá 110,4 milljarðar króna. Í árslok 2025 var fjöldi hluthafa 2.619 samanborið við 3.415 í árslok 2024.
Samþykkt ársreiknings.
Uppgjör ársins 2025 var samþykkt á stjórnarfundi Ísfélags hf. 25. mars 2026. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS- International Financial Reporting Standards).
Kynningarfundur 25. mars 2026.
Rafrænn kynningarfundur fyrir markaðsaðila og fjárfesta verður haldinn í vefstreymi miðvikudaginn 25. mars klukkan 16:00. Streymið verður aðgengilegt á vefsíðu Ísfélagsins https://isfelag.is/streymi. Hægt er að senda spurningar á netfangið fjarfestatengsl@isfelag.is.
Frá Stefáni Friðrikssyni forstjóra:
„Afkoma Ísfélagsins á rekstrarárinu 2025 var ágæt og eru ástæðurnar góð aflabrögð Sólbergs ÓF, frystitogara félagsins, ágætur gangur í veiðum og vinnslu á makríl og síld og hátt verð á helstu afurðum félagsins.
Á árinu varð mikil veiking á bandaríkjadollar, sem er uppgjörsmynt félagsins. Þetta hafði umtalsverð áhrif þar sem fjármagnsgjöld, að teknu tilliti til fjármunatekna, voru 26,7 m.USD, þar af var hreinn gengismunur ársins 13,6 m.USD. Veiking dollars hafði einnig áhrif á bókfært verðmæti dóttur- og hlutdeildarfélaga sem hækkaði um 11,3 m.USD.
Ísfélagið gerði heildarlánasamning við hóp banka í byrjun árs 2025.
Félagið fjárfesti mikið á síðastliðnu ári. Keypt var uppsjávarskip frá Skotlandi, Heimaey VE, sem leysti af hólmi eldra skip með sama nafni. Lokið var við stækkun á mjölverksmiðju félagsins í Eyjum. Ný frystigeymsla á Þórshöfn var tekin í notkun í júlí og öflugur lausfrystir var settur upp í frystihúsi félagsins í Eyjum í haust.
Ísfélagið fjármagnaði hlutafjáraukningu Austur Holding AS í Kaldvík AS en félagið lagði til 341 milljón NOK í téðri hlutafjáraukningu, sem samanstendur annars vegar af eiginfjárframlagi og hins vegar af breytanlegum hluthafalánum. Að loknum þessum viðskiptum er eignarhlutur Austur í Kaldvik AS 56,75% en var í upphafi árs 55,29%. Ísfélagið á 29,3% hlut í Austur Holding AS.
Samkvæmt kynningu stjórnar og stjórnenda Kaldvikur hefur rekstur félagsins ekki gengið sem skyldi á síðustu misserum og var tapið 48 m.€ í fyrra. Kaldvik á í viðræðum við lánastofnanir og Austur, sem er meirihluta eigandi í Kaldvik, um frekari fjármögnun félagsins. Áætlanir Kaldvikur fyrir yfirstandandi ár gera ráð fyrir 17.000 tonna laxaslátrun og þegar líði á árið verði viðsnúningur á rekstrarafkomunni, m.a. vegna þess að árgangur 2025 lofar góðu. Fjárfesting Ísfélagsins í Austur er liður í stefnu félagsins að breikka tekjustofna þess og styðja við frekari uppbyggingu Kaldvikur.
Í október varð stórbruni í verksmiðju Primex í Fjallabyggð, en félagið er dótturfélag Ísfélagsins. Endurbyggingin hefur gengið vel og útlit er fyrir að framleiðsla geti hafist aftur í vor. Primex er vel tryggt og mun þetta óhapp hafa lítil áhrif á fjárhag Ísfélagsins.
Miklar hækkanir á sköttum eins og veiðigjaldi og kolefnisgjaldi munu hafa neikvæð áhrif á reksturinn strax á yfirstandandi ári og áhrifin verða enn meiri á næsta ári, þegar afslættir vegna veiðigjaldsins verða að mestu felldir niður og skatturinn leggst á sjávarútvegsfyrirtækin af fullum þunga. Ef veiðigjöld ársins 2026, án tímabundinna afslátta, eru reiknuð fyrir Ísfélagið m.v. afla ársins 2025, að öllu öðru óbreyttu, hækka veiðigjöldin árið 2026 um tæplega hálfan milljarð króna samanborið við veiðigjöld ársins 2025, eða úr 1,0 milljarði króna í 1,5 milljarð króna. Kolefnisgjöld félagsins hafa hækkað um yfir 60% á milli áranna 2024 og 2025, úr 226 milljónum króna í 372 milljónir króna. Ég vek athygli á því að þessir skattar eru langtum hærri hér á landi en í samkeppnislöndum okkar ef þeir eru á annað borð þar fyrir hendi.
Skattahækkanir munu óhjákvæmilega minnka getu og draga úr áhuga á að fjárfesta í sjávarútvegi á Íslandi, að öllu öðru óbreyttu. Slíkt mun leiða til lægra skattspors greinarinnar til framtíðar. Færa má fyrir því rök að lagasetningin, sem útreikningur og álagning veiðigjaldsins byggir á, standist ekki grundvallarreglur og áskilnað stjórnarskrárinnar um skattlagningu.
Nú hillir undir að ráðist verði í aðgerðir á Norðausturlandi til að auka afhendingargetu og afhendingaröryggi raforku. Með þessum framkvæmdum skapast forsendur fyrir notkun grænnar raforku í fiskmjölsverksmiðju Ísfélagsins á Þórshöfn og aukinni atvinnuuppbyggingu og jákvæðri byggðaþróun á svæðinu. Nauðsynlegt er að endurskoða núverandi reglur um flutningskostnað raforku ef satt reynist að þessar breytingar leiði til þess að raforkan verði dýrari orkukostur en innflutt jarðefnaeldsneyti.
Ljóst er að veiðiheimildir í makríl og kolmunna dragast mikið saman á yfirstandandi ári. Auknar veiðar á loðnu og norsk-íslenskri síld í ár vega að einhverju leyti upp á móti niðurskurðinum í makríl og kolmunna á milli ára.
Það voru mikil vonbrigði að sjá hversu illa var haldið á hagsmunum okkar í viðræðum um skiptingu makrílhlutdeildar milli Íslands, Færeyja, Noregs og Skotlands þegar samið var um að hlutdeild Íslands færi úr 16,5% í 10,5%. Ekkert samráð var haft við hagsmunaaðila og ef þetta eru vinnubrögð sem eiga að viðgangast í samningum Íslendinga við erlend ríki eða ríkjasambönd þá hygg ég að ekki sé von á góðu.
Loðnuveiðar og -vinnsla í vetur gengu ágætlega og fyrir það getum við verið þakklát. Fyrir vertíðina voru áhyggjur um að einhverjir loðnumarkaðir fyrir manneldisafurðir myndu hreinlega hverfa en nú er ljóst eftir góða framleiðslu á vertíðinni að framboð af loðnuafurðum er nægilegt.
Ófriðarbálið sem tendrað hefur verið í Miðausturlöndum mun hafa neikvæð áhrif á reksturinn sem koma fram í hærra olíuverði og e.t.v. auknum flutningskostnaði. Þá hefur innrásarstríð Rússa í Úkraínu, sem staðið hefur í rúm fjögur ár, haft neikvæð áhrif á markaðinn fyrir okkar vörur í Úkraínu.
Í vor er líklegt að Hafrannsóknastofnun tilkynni um minnkandi þorskkvóta. Verð á þorski hefur hækkað en við skulum hafa í huga að það eru takmörk fyrir því hversu mikið það getur hækkað án þess að markaðir dragist saman til lengri tíma.“
Aðalfundur
Aðalfundur Ísfélags hf. verður haldinn miðvikudaginn 16. apríl 2026 klukkan 16:00 á Tangagötu 1 í Vestmannaeyjum og verður einnig boðið upp á rafræna þátttöku. Nánari upplýsingar um aðalfundinn má finna á heimasíðu félagsins www.isfelag.is
Fjárhagsdagatal
Aðalfundur 2026 – 16. apríl 2026.
Birting uppgjörs Q1 2026 – 28. maí 2026.
Birting uppgjörs Q2 2026 – 28. ágúst 2026.
Birting uppgjörs Q3 2026 – 27. nóvember 2026.
Nánari upplýsingar veitir Stefán Friðriksson, forstjóri.
Viðhengi
- Ísfélag - kynning ársreiknings 4F 2025
- Ísfélag hf. ársreikningur 2025