Ársreikningur Norðurþings og stofnana fyrir árið 2025
Byggðarráð Norðurþings mun samþykkja ársreikning Norðurþings og stofnana sveitarfélagsins fyrir árið 2025 á fundi sínum þann 23. apríl 2026. Fyrri umræða um ársreikninginn fór fram í sveitarstjórn þann 25. mars sl.
Samkvæmt lögum ber að fjalla um ársreikninginn á tveimur fundum í sveitarstjórn og fer síðari umræða fram þann 30. apríl 2026, þar sem staðfesting sveitarstjórnar á ársreikningnum er fyrirhuguð.
Komi ekki fram mikilvægar viðbótarupplýsingar, sem geta haft áhrif á gerð ársreikningsins og/eða niðurstöður hans við afgreiðslu og samþykkt sveitarstjórnar munu endurskoðendur árita ársreikninginn með fyrirvaralausri áritun og sveitarstjórn staðfesta ársreikninginn í fyrirliggjandi mynd.
Rekstrarafkoma samstæðu Norðurþings
Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu námu 7.103 milljónum króna samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi fyrir A og B hluta, en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrartekjum að fjárhæð 6.664 milljónum króna.
Rekstrartekjur A hluta námu 6.116 milljónum króna en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrartekjum að fjárhæð 5.719 milljónum króna.
Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A og B hluta var neikvæð um 16 milljónir króna en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 48 milljóna króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu.
Rekstrarniðurstaða A hluta er jákvæð um 9 milljónir króna en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 10 milljónir króna.
Eigið fé sveitarfélagsins í árslok nam 4.527 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi, en þar af var eigið fé A hluta um 2.402 milljónir króna.
Laun og launatengd gjöld á árinu námu alls 3.903 milljónum króna en starfsmannafjöldi hjá sveitarfélaginu nam 284 stöðugildum í árslok.
Íbúafjöldi Norðurþings í árslok 2025 var 3.017 og fækkaði um 97 frá fyrra ári.
Skuldahlutfall samstæðu samkvæmt núgildandi reglum um fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga fór úr 63% árið 2024 í 71% í árslok 2025.
Húsavík, 25. mars 2026: Nánari upplýsingar veitir Bergþór Bjarnason, fjármálastjóri og staðgengill sveitarstjóra Norðurþings í síma 464-6100.
