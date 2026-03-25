REITIR: Niðurstöður aðalfundar 2026

Miðvikudaginn 25. mars 2026 var aðalfundur Reita fasteignafélags hf. haldinn á Hilton Reykjavík Nordica. Fundurinn hófst kl. 15.00.
Tillögur þær sem lágu fyrir á fundinum má finna á vefsíðu félagsins hér.
Niðurstöður fundarins urðu eftirfarandi:
1. Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár
Aðalfundur samþykkti ársreikning og samstæðureikning félagsins vegna ársins 2025.
2. Ráðstöfun hagnaðar félagsins á síðastliðnu starfsári
Tillaga stjórnar um að greiða út arð að fjárhæð 3,9 kr. fyrir hverja krónu nafnverðs útistandandi hlutafjár í félaginu vegna rekstrarársins 2025, eða um 2.672 milljónir kr., var samþykkt. Arðurinn verður greiddur í tveimur hlutum.
Fyrri hluti arðgreiðslu nemur 2,3 kr. á hlut. Arðleysisdagur verður 26. mars 2026 og arðsviðmiðunardagur 27. mars 2026. Fyrri arðgreiðsludagur verður 17. apríl 2026.
Síðari hluti arðgreiðslu nemur 1,6 kr. á hlut. Arðleysisdagur verður 16. september 2026 og arðsviðmiðunardagur 17. september 2026. Síðari arðgreiðsludagur verður 24. september 2026.
3. Heimild til kaupa á eigin bréfum
Aðalfundur samþykkti tillögu stjórnar um heimild til kaupa á allt að 10% af eigin bréfum.
4. Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum
Tillaga um lækkun hlutafjár úr 697.000.000 kr. í 684.000.000 og tilheyrandi breyting á 4. gr. samþykkta félagsins var samþykkt.
5. Tillaga um breytingu á samþykktum
Aðalfundur samþykkti tillögur stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins. Nafni félagsins er breytt og heitir félagið nú Reitir hf. Aðrar breytingar snúa að lækkun hlutafjár, heimild til kaupa á eigin bréfum og ráðstöfun eigin bréfa.
6. Tillaga um óbreytta starfskjarastefnu félagsins samþykkt
Aðalfundur samþykkti tillögur stjórnar um að framlögð starfskjarastefna yrði samþykkt en stefnan er óbreytt frá þeirri starfskjarastefnu sem samþykkt var á aðalfundi árið 2025.
7. Skipun nefndarmanna í tilnefningarnefnd
Aðalfundur staðfesti skipun Auðar Þórisdóttur, Hilmars G. Hjaltasonar og Stefáns Árna Auðólfssonar í tilnefningarnefnd félagsins.
8. Kosning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd
Aðalfundur staðfesti skipun Helgu Harðardóttur, endurskoðanda, sem utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd.
9. Kjör stjórnarmanna félagsins
Eftirtaldir aðilar voru sjálfkjörnir í stjórn félagsins:
Anna Kristín Pálsdóttir, Árni Sigurjónsson, Elín Árnadóttir, Kristinn Albertsson og Pálmar Óli Magnússon.
10. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags
Aðalfundur staðfesti tillögu um að Deloitte ehf. yrði áfram endurskoðunarfélag félagsins.
11. Ákvörðun um laun stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir komandi starfsár
Aðalfundur félagsins samþykkti að mánaðarleg stjórnarlaun fyrir komandi starfsár skuli vera 470.000 kr. fyrir stjórnarmenn en laun stjórnarformanns verði tvöföld stjórnarlaun. Þóknun nefndarmanna í endurskoðunarnefnd verði 120.000 kr. á mánuði og þóknun formanns nefndarinnar verði 200.000 kr. á mánuði. Þóknun nefndarmanna í starfskjaranefnd verði 60.000 kr. á mánuði og þóknun formanns nefndarinnar verði 110.000 kr. á mánuði. Fyrir störf í tilnefningarnefnd fái nefndarmenn greiddar 1.000.000 kr. fyrir starfsárið, en formaður fái greiddar 1.500.000 kr. fyrir starfsárið.
Greiðslur til endurskoðenda skulu vera samkvæmt reikningi.
12. Önnur mál
Engin önnur mál voru tekin til afgreiðslu á fundinum og var honum slitið kl. 16:22.