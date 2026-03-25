SPIE signe un accord pour l’acquisition de SGS Industrial Services, élargissant ses services industriels en Allemagne

Cergy, le 25 mars 2026 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce la signature d’un accord pour l’acquisition de SGS Industrial Services Group. Grâce à cette acquisition, SPIE élargit encore sa gamme de services industriels en Allemagne et étend sa chaîne de valeur.

Basée à Dorf an der Pram, en Haute-Autriche, et opérant principalement en Allemagne, SGS Industrial Services emploie environ 800 collaborateurs hautement qualifiés, déployés de manière flexible pour répondre aux exigences spécifiques des projets. Grâce à cette acquisition, SPIE renforce encore sa position stratégique dans les services industriels et élargit sa chaîne de valeur, notamment dans l’installation électrique et mécanique d’infrastructures énergétiques et d’installations industrielles.

SGS Industrial Services dispose d’une solide expertise sectorielle dans de nombreux secteurs, en particulier l’énergie et la logistique, ainsi que d’une base de clients historique et diversifiée. S’appuyant sur les intégrations récentes de Robur et l’annonce de la signature avec ROFA, cette acquisition génère des opportunités de synergies commerciales auprès des clients industriels existants de SPIE. En 2025, SGS Industrial Services a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 180 millions d’euros avec des marges légèrement supérieures à 10 %.

Le multiple d’EBITA de la transaction est high single-digit, et l’opération devrait entraîner une relution du BPA ajusté1 dès la première année de consolidation. L’acquisition sera autofinancée, tout en maintenant une discipline financière solide en matière de ratio d’endettement.

Markus Holzke, Directeur général de SPIE Germany Switzerland Austria : « Avec l’acquisition de SGS Industrial Services, nous renforçons stratégiquement la profondeur de notre chaîne de valeur et élargissons encore nos capacités en matière de services industriels. En parallèle, nous ouvrons un nouvel accès à des spécialistes qualifiés à travers l’Europe. Cela nous place en excellente position pour saisir les opportunités de croissance, en particulier en Allemagne – portées par la transition énergétique et les investissements dans les infrastructures – grâce à une exécution constante. »

Werner Griesmaier, Fondateur de SGS Industrial Services : « Nous avons construit SGS Industrial Services avec beaucoup de passion au fil des années. Il était donc important pour moi de sécuriser l’avenir de l’entreprise suffisamment tôt et de trouver un partenaire solide. Je suis convaincu que SPIE ouvrira de nouvelles opportunités pour nos clients et nos collaborateurs, tout en garantissant stabilité et continuité. »

L’équipe de direction expérimentée composée d’Andreas Hofinger, Christian Gittmaier et Sandra Ponsold continuera de diriger les activités opérationnelles.

Dennis Mausberg, Directeur Général de la Division Opérationnelle Industry Services & Wind et membre du Comité Exécutif de SPIE Germany Switzerland Austria, accueille chaleureusement l’équipe de direction et les 800 collaborateurs de SGS Industrial Services : « Nous nous réjouissons vivement de notre avenir commun. Ensemble, nous élargissons nos capacités dans les services industriels et bénéficions de forces complémentaires. Cela nous permettra de fournir nos services de manière encore plus intégrée, depuis une source unique. Par ailleurs, nous identifions de nouvelles opportunités pour recruter des professionnels qualifiés en Europe de l’Est et renforcer davantage notre capacité d’exécution. »

La finalisation de la transaction est prévue d’ici fin juin 2026, sous réserve de l’obtention de l’autorisation des autorités de la concurrence.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Les 55 000 collaborateurs du Groupe sont engagés dans la décarbonation de l’économie, en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable.

Le groupe SPIE a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 10,4 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 793 millions d’euros.

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1 Résultat net ajusté par action tel que défini dans nos états financiers annuels

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